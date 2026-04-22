भारत से 4300 किलोमीटर दूर है 'धरती का नर्क', बहती है एसिड की डरावनी झील, देखकर ही कांप जाएंगे आप!

8 . बहुत खराब माहौल में जिंदगी

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डानाकिल डिप्रेशन का ज्यादातर हिस्सा खाली है, लेकिन अफार लोग आस-पास के इलाकों में रहते हैं, जिसमें हमादेला नाम की एक सेमी-परमानेंट बस्ती भी शामिल है. पीढ़ियों से वे नमक की माइनिंग और ऊंट और बकरियों जैसे जानवरों पर निर्भर रहते हुए खराब मौसम के हिसाब से खुद को ढालते आए हैं. नमक निकालना लोकल इकॉनमी के लिए जरूरी है. सूखी झीलों से नमक के बड़े-बड़े टुकड़े काटे जाते हैं और रेगिस्तान में ले जाए जाते हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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