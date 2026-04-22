भारत से 4300 किलोमीटर दूर है 'धरती का नर्क', बहती है एसिड की डरावनी झील, देखकर ही कांप जाएंगे आप!

साइंस
Jaya Pandey | Apr 22, 2026, 01:30 PM IST
1.कहां है धरती का नर्क?
नर्क का ख्याल आते ही दिल दहल उठता है. स्वर्ग और नर्क की बात अक्सर किसी के मरने के बाद की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर भी एक नर्क मौजूद है. भारत से लगभग 4300 किलोमीटर दूर 'धरती का नर्क' बसा है. यह जगह इथियोपिया की डानाकिल डिप्रेशन है, जिसे 'धरती का नर्क' या 'नर्क का दरवाजा' कहा जाता है.
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2.क्या है डानाकिल डिप्रेशन?
डानाकिल डिप्रेशन (Danakil Depression) में स्थित डैलोल (Dallol) की रंगीन कुंड और झीलें दुनिया की सबसे खतरनाक और एसिडिक (Acidic) जगहों में से एक है. यह इलाका समुद्र तल से 125 मीटर नीचे है. डानाकिल डिप्रेशन बेहद गर्म और धरती की सबसे अजीब जगहों में से एक है. वहां पीले और हरे रंग के चमकदार तालाबों की कोई कमी नहीं.
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3.दूसरी दुनिया की झलक
यह जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती है. यहां तक गाड़ी से पहुंचना भी संभव है, लेकिन यह याद रखना बेहद जरूरी है कि यह जगह शहरों या इमारतों से नहीं, बल्कि प्रकृति से बनी है. डानाकिल डिप्रेशन इथियोपिया के उत्तर-पश्चिम में एरिट्रिया की सीमा के पास है. यह अफार क्षेत्र के अंदर गहराई में है और इसे इंसानों की खोजी गई सबसे दुर्लभ जगहों में से एक माना जाता है.
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4.मिलती हैं तीन टेक्टोनिक प्लेटें
डानाकिल डिप्रेशन को धरती के सबसे निचले स्थानों में से एक माना जाता है. इसकी खास बात यह है कि यह एक ऐसे स्थान पर है, जहां तीनों टेक्टोनिक प्लेटें अफ्रीकी प्लेट, अरबियन प्लेट और सोमाली प्लेट आपस में मिलती हैं.
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5.अफ्रीका का सबसे निचला जमीनी इलाका
BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, इस टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से डानाकिल डिप्रेशन समुद्र तल से 125 मीटर से ज्यादा नीचे है, जिससे यह अफ्रीका के सबसे निचले जमीनी इलाकों में से एक बन गया है. जमीन समय के साथ-साथ हिलती, फटती और धंसती रहती है.
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6.धरती की सबसे गर्म जगहों में से एक
डानाकिल को अक्सर दुनिया की सबसे गर्म रहने लायक जगहों में से एक बताया जाता है. यहां का रेगुलर टेम्परेचर 40°C से ऊपर है और एवरेज सालाना टेम्परेचर 35°C और 40°C के बीच होता है. यहां बारिश बहुत कम होती है. दिन में यहां का टेम्परेचर 45°C तक पहुंच जाता है. भीषण गर्मी की वजह से यहां ऐसे हालात बन जाते हैं जिससे बहुत कम पौधे या जानवर ज़िंदा रह पाते हैं.
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7.एर्टा एल: एक परमानेंट लावा झील का घर
डानाकिल की सबसे मशहूर जगहों में से एक है एर्टा एल जो एक एक्टिव ज्वालामुखी है, जिसमें एक लगातार बनी रहने वाली लावा झील है. यह एक दुर्लभ चीज है जो दुनिया भर में कुछ ही जगहों पर पाई जाती है. लावा झील में लगातार बुलबुले उठते रहते हैं और यह रात में लाल चमकती है और हवा में गर्मी और गैस छोड़ती है. धरती पर कुछ ही जगहें ऐसी हैं जहां लगातार दिखने वाला बहता लावा मिलता है.
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8.बहुत खराब माहौल में जिंदगी
डानाकिल डिप्रेशन का ज्यादातर हिस्सा खाली है, लेकिन अफार लोग आस-पास के इलाकों में रहते हैं, जिसमें हमादेला नाम की एक सेमी-परमानेंट बस्ती भी शामिल है. पीढ़ियों से वे नमक की माइनिंग और ऊंट और बकरियों जैसे जानवरों पर निर्भर रहते हुए खराब मौसम के हिसाब से खुद को ढालते आए हैं. नमक निकालना लोकल इकॉनमी के लिए जरूरी है. सूखी झीलों से नमक के बड़े-बड़े टुकड़े काटे जाते हैं और रेगिस्तान में ले जाए जाते हैं.
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