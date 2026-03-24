शिकार पकड़ने के लिए टॉम क्रूज की तरह स्टंट करता है बाज, जानें इस अनोखे पक्षी के हैरतअंगेज कारनामे

2 . चतुराई के साथ शिकार करते पाया गया बाज

2

यह घटना न्यू जर्सी में देखी गई, जहां डिनेट्स ने एक कूपर हॉक को सड़क के चौराहे के पास बेहद चतुराई से शिकार करते हुए नोटिस किया. बाज पेड़ से तभी निकलता था जब लाल बत्ती पर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती थी. वह इन खड़ी गाड़ियों की आड़ लेकर नीचे की तरफ उड़ता हुआ सड़क पार करता और फिर अचानक उन छोटे पक्षियों पर झपट्टा मारता जो पास के एक घर के बाहर इकट्ठा होते थे, क्योंकि वहां रहने वाला परिवार अक्सर खुले में खाना खाता था.

(Image Credit: Canva)