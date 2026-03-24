FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया- PM, 'होर्मुज से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी', भारत तनाव कम करने के पक्ष में है- PM, शांति, स्थिरता के प्रयासों को सहमति- PM, मिडिल ईस्ट के हालात पर हमने चर्चा की-PM | 'बातचीत और संघर्ष-विराम ही एकमात्र रास्ता है', मिडिल ईस्ट तनाव का पूरी दुनिया पर असर-चीन, 'जल्द शांति और बातचीत की राह पर लौटें'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
डेयरी खोलने पर 10 लाख की सब्सिडी... CM मोहन यादव ने दतिया के लिए खोला खुशियों का पिटारा

डेयरी खोलने पर 10 लाख की सब्सिडी... CM मोहन यादव ने दतिया के लिए खोला खुशियों का पिटारा

पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति के 13 दिन बाद हरीश राणा का निधन, AIIMS में ली आखिरी सांस

पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति के 13 दिन बाद हरीश राणा का निधन, AIIMS में ली आखिरी सांस

Delhi Budget 2026: CM रेखा गुप्ता ने पेश किया 1.03 लाख करोड़ का 'ग्रीन बजट', बताया दिल्ली की कमाई का प्लान

Delhi Budget 2026: CM रेखा गुप्ता ने पेश किया 1.03 लाख करोड़ का 'ग्रीन बजट', बताया दिल्ली की कमाई का प्लान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा की भी कांपती है रूह, जब सामने आते हैं ये खूंखार जानवर!

दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा की भी कांपती है रूह, जब सामने आते हैं ये खूंखार जानवर!

Kal Somani Net Worth: गांव में रहने वाला लड़का जो कभी TV देखने के लिए तरसता था, जानें कैसे बना बिजनेस की दुनिया का 'धुरंधर'

Kal Somani Net Worth: गांव में रहने वाला लड़का जो कभी TV देखने के लिए तरसता था, जानें कैसे बना बिजनेस की दुनिया का 'धुरंधर'

सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? LPG या CNG नहीं, आग लगने की वजह है यह तरल पदार्थ

सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? LPG या CNG नहीं, आग लगने की वजह है यह तरल पदार्थ

HomePhotos

साइंस

शिकार पकड़ने के लिए टॉम क्रूज की तरह स्टंट करता है बाज, जानें इस अनोखे पक्षी के हैरतअंगेज कारनामे

प्रकृति की दुनिया बेहद अनोखी है और जानवरों और पक्षियों में काफी अद्भुत क्षमताएं हैं जिनके बारे में जानकर इंसान हैरान रह जाता है. हाल ही में एक बाज पर स्टडी की गई और पाया गया कि वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए टॉम क्रूज जैसा स्टंट कर रहा है....

Jaya Pandey | Mar 24, 2026, 03:58 PM IST

1.शिकार के लिए टॉम क्रूज जैसा खतरनाक स्टंट

शिकार के लिए टॉम क्रूज जैसा खतरनाक स्टंट
1

फिल्म मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज को आपने खतरनाक और सटीक प्लानिंग वाले स्टंट करते देखा होगा, जहां वह सही मौके का इंतजार करके अपने मिशन को पूरा करते हैं. हैरानी की बात यह है कि प्रकृति की दुनिया में भी कुछ जीव इसी तरह की रणनीति अपनाते हैं. अमेरिका की टेनेसी यूनिवर्सिटी से जुड़े जूलॉजिस्ट Vladimir Dinets ने एक ऐसे ही दिलचस्प व्यवहार का अध्ययन किया, जिसमें एक बाज ने शहर के ट्रैफिक सिस्टम का इस्तेमाल शिकार के लिए किया.
(Image: AI Generated)

Advertisement

2.चतुराई के साथ शिकार करते पाया गया बाज

चतुराई के साथ शिकार करते पाया गया बाज
2

यह घटना न्यू जर्सी में देखी गई, जहां डिनेट्स ने एक कूपर हॉक को सड़क के चौराहे के पास बेहद चतुराई से शिकार करते हुए नोटिस किया. बाज पेड़ से तभी निकलता था जब लाल बत्ती पर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती थी. वह इन खड़ी गाड़ियों की आड़ लेकर नीचे की तरफ उड़ता हुआ सड़क पार करता और फिर अचानक उन छोटे पक्षियों पर झपट्टा मारता जो पास के एक घर के बाहर इकट्ठा होते थे, क्योंकि वहां रहने वाला परिवार अक्सर खुले में खाना खाता था.
(Image Credit: Canva)

3.18 दिनों में जूलॉजिस्ट ने बाज के बारे में क्या पाया?

18 दिनों में जूलॉजिस्ट ने बाज के बारे में क्या पाया?
3

डिनेट्स ने इस व्यवहार का विस्तार से अध्ययन किया और इसे Frontiers in Ethology में प्रकाशित किया. उन्होंने 2021-22 की सर्दियों के दौरान करीब 18 दिनों में लगभग 12 घंटे तक इस बाज को देखा. उन्होंने पाया कि जब मौसम साफ होता था और घर के लोग बाहर खाना खाते थे, तो छोटे पक्षी वहां जुटते थे और यही बाज के लिए शिकार का मौका बनता था.
(Image Credit: Canva)

4.बाज ने कैसे किया ट्रैफिक के साउंड सिग्नल का इस्तेमाल?

बाज ने कैसे किया ट्रैफिक के साउंड सिग्नल का इस्तेमाल?
4

सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बाज सिर्फ गाड़ियों की कतार का ही नहीं, बल्कि पैदल यात्रियों के लिए बजने वाले साउंड सिग्नल का भी इस्तेमाल करता था. जैसे ही सिग्नल की आवाज आती, वह समझ जाता कि अब ट्रैफिक रुकेगा और गाड़ियों की लाइन बनेगी. यह उसके लिए एक तरह का अटैक सिग्नल बन गया था यानी बाज ने शहर के ट्रैफिक साउंड को समझकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया था.
(Image Credit: Canva)

TRENDING NOW

5.माहौल के मुताबिक स्ट्रैटजी बदलने में माहिर बाज

माहौल के मुताबिक स्ट्रैटजी बदलने में माहिर बाज
5

यह व्यवहार सिर्फ एक बार नहीं देखा गया, बल्कि अगली सर्दियों में भी वही बाज उसी तरीके से शिकार करता पाया गया. हालांकि बाद में जब साउंड सिग्नल बंद हो गया और वह परिवार भी वहां से चला गया तो बाज का आना भी बंद हो गया. इससे यह साफ होता है कि वह अपने आसपास के माहौल के अनुसार अपनी रणनीति बदल रहा था.
(Image Credit: Canva)

6.सिर्फ कौवे-तोते नहीं अकेले रहने वाले पक्षी भी होते हैं समझदार

सिर्फ कौवे-तोते नहीं अकेले रहने वाले पक्षी भी होते हैं समझदार
6

डिनेट्स के अनुसार आमतौर पर कौवे और तोते जैसे सामाजिक पक्षियों को बहुत बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन इस तरह के उदाहरण दिखाते हैं कि अकेले रहने वाले पक्षी भी काफी समझदार हो सकते हैं. शहरों में जंगली जानवरों के लिए रहना आसान नहीं होता, लेकिन जो जीव वहां टिके रहते हैं, वे अक्सर असाधारण व्यवहार और बुद्धिमत्ता दिखाते हैं, जिन्हें समझना और सम्मान देना जरूरी है.
(Image Credit: Canva)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा की भी कांपती है रूह, जब सामने आते हैं ये खूंखार जानवर!
दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा की भी कांपती है रूह, जब सामने आते हैं ये खूंखार जानवर!
Kal Somani Net Worth: गांव में रहने वाला लड़का जो कभी TV देखने के लिए तरसता था, जानें कैसे बना बिजनेस की दुनिया का 'धुरंधर'
Kal Somani Net Worth: गांव में रहने वाला लड़का जो कभी TV देखने के लिए तरसता था, जानें कैसे बना बिजनेस की दुनिया का 'धुरंधर'
सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? LPG या CNG नहीं, आग लगने की वजह है यह तरल पदार्थ
सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? LPG या CNG नहीं, आग लगने की वजह है यह तरल पदार्थ
समंदर की गहराइयों में मिला डायनासोर से भी प्राचीन रहस्यमय जीव, इसके खूबसूरत कवच के लालच में इंसान बने दुश्मन
समंदर की गहराइयों में मिला डायनासोर से भी प्राचीन रहस्यमय जीव, इसके खूबसूरत कवच के लालच में इंसान बने दुश्मन
रैपर Badshah और उनकी नई-नवेली दुल्हन Isha Rikhi की कितनी है नेटवर्थ? जानें दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर
रैपर Badshah और उनकी नई-नवेली दुल्हन Isha Rikhi की कितनी है नेटवर्थ? जानें दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर
MORE
Advertisement
धर्म
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में किस दिन और कैसे करें कन्या पूजन, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें
नवरात्रि में किस दिन और कैसे करें कन्या पूजन, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें
Shukra Gochar 2026: जल्द शुक्र के राशि और नक्षत्र गोचर से चमकेगी इन 5 राशियों के जातकों की किस्मत, शुरू होगा गोल्डन पीरियड
जल्द शुक्र के राशि और नक्षत्र गोचर से चमकेगी इन 5 राशियों के जातकों की किस्मत, शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Samudrik Shastra: छोटी उंगली बताएगी आपका भविष्य, नौकरी या बिजनेस में कहां मिलेगी सफलता
छोटी उंगली बताएगी आपका भविष्य, नौकरी या बिजनेस में कहां मिलेगी सफलता
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से लिया पंगा तो तय है बर्बादी, ये कलयुगी ग्रह भी देता है इनका पूरा साथ
इन तारीखों में जन्मे लोगों से लिया पंगा तो तय है बर्बादी, ये कलयुगी ग्रह भी देता है इनका पूरा साथ
Ram Navami 2026: इस बार कब है रामनवमी, यहां जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
इस बार कब है रामनवमी, यहां जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement