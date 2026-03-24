शिकार पकड़ने के लिए टॉम क्रूज की तरह स्टंट करता है बाज, जानें इस अनोखे पक्षी के हैरतअंगेज कारनामे

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साइंस
Jaya Pandey | Mar 24, 2026, 03:58 PM IST
1.शिकार के लिए टॉम क्रूज जैसा खतरनाक स्टंट
फिल्म मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज को आपने खतरनाक और सटीक प्लानिंग वाले स्टंट करते देखा होगा, जहां वह सही मौके का इंतजार करके अपने मिशन को पूरा करते हैं. हैरानी की बात यह है कि प्रकृति की दुनिया में भी कुछ जीव इसी तरह की रणनीति अपनाते हैं. अमेरिका की टेनेसी यूनिवर्सिटी से जुड़े जूलॉजिस्ट Vladimir Dinets ने एक ऐसे ही दिलचस्प व्यवहार का अध्ययन किया, जिसमें एक बाज ने शहर के ट्रैफिक सिस्टम का इस्तेमाल शिकार के लिए किया.
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2.चतुराई के साथ शिकार करते पाया गया बाज
यह घटना न्यू जर्सी में देखी गई, जहां डिनेट्स ने एक कूपर हॉक को सड़क के चौराहे के पास बेहद चतुराई से शिकार करते हुए नोटिस किया. बाज पेड़ से तभी निकलता था जब लाल बत्ती पर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती थी. वह इन खड़ी गाड़ियों की आड़ लेकर नीचे की तरफ उड़ता हुआ सड़क पार करता और फिर अचानक उन छोटे पक्षियों पर झपट्टा मारता जो पास के एक घर के बाहर इकट्ठा होते थे, क्योंकि वहां रहने वाला परिवार अक्सर खुले में खाना खाता था.
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3.18 दिनों में जूलॉजिस्ट ने बाज के बारे में क्या पाया?
डिनेट्स ने इस व्यवहार का विस्तार से अध्ययन किया और इसे Frontiers in Ethology में प्रकाशित किया. उन्होंने 2021-22 की सर्दियों के दौरान करीब 18 दिनों में लगभग 12 घंटे तक इस बाज को देखा. उन्होंने पाया कि जब मौसम साफ होता था और घर के लोग बाहर खाना खाते थे, तो छोटे पक्षी वहां जुटते थे और यही बाज के लिए शिकार का मौका बनता था.
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4.बाज ने कैसे किया ट्रैफिक के साउंड सिग्नल का इस्तेमाल?
सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बाज सिर्फ गाड़ियों की कतार का ही नहीं, बल्कि पैदल यात्रियों के लिए बजने वाले साउंड सिग्नल का भी इस्तेमाल करता था. जैसे ही सिग्नल की आवाज आती, वह समझ जाता कि अब ट्रैफिक रुकेगा और गाड़ियों की लाइन बनेगी. यह उसके लिए एक तरह का अटैक सिग्नल बन गया था यानी बाज ने शहर के ट्रैफिक साउंड को समझकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया था.
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5.माहौल के मुताबिक स्ट्रैटजी बदलने में माहिर बाज
यह व्यवहार सिर्फ एक बार नहीं देखा गया, बल्कि अगली सर्दियों में भी वही बाज उसी तरीके से शिकार करता पाया गया. हालांकि बाद में जब साउंड सिग्नल बंद हो गया और वह परिवार भी वहां से चला गया तो बाज का आना भी बंद हो गया. इससे यह साफ होता है कि वह अपने आसपास के माहौल के अनुसार अपनी रणनीति बदल रहा था.
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6.सिर्फ कौवे-तोते नहीं अकेले रहने वाले पक्षी भी होते हैं समझदार
डिनेट्स के अनुसार आमतौर पर कौवे और तोते जैसे सामाजिक पक्षियों को बहुत बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन इस तरह के उदाहरण दिखाते हैं कि अकेले रहने वाले पक्षी भी काफी समझदार हो सकते हैं. शहरों में जंगली जानवरों के लिए रहना आसान नहीं होता, लेकिन जो जीव वहां टिके रहते हैं, वे अक्सर असाधारण व्यवहार और बुद्धिमत्ता दिखाते हैं, जिन्हें समझना और सम्मान देना जरूरी है.
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