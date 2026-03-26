वैज्ञानिकों ने किया बड़ा कमाल! खारे पानी की झील के 13,000 फीट नीचे खोज निकाला शुद्ध मीठा पानी

मिडिल ईस्ट जंग पर CM योगी का बयान, कुछ लोग अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ रहे-योगी, 'अफवाहों के चलते सिलेंडर की ज्यादा बुकिंग', चुनौतियों का सामना करना होगा- योगी, जरूरी हो तभी पेट्रोल-डीजल लेने जाएं-योगी, मिलकर चलना ही राष्ट्रभक्ति है- CM योगी, दुनिया ईरान युद्ध से प्रभावित हो रही- योगी, कुछ लोग अव्यवस्था फैलाने में लगे हैं- योगी | BJP और TMC कार्यकर्ताओं में झड़प, BJP की रैली में TMC कार्यकर्ताओं की हिंसा, बंगाल- दक्षिण 24 परगना में भारी बवाल, BJP की रैली में भारी हिंसा और बवाल, हिंसा में कई BJP कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी घायल | इजरायल का लेबनान में बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला, लेबनान में लगभग 200 आतंकियों की मौत-IDF, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला, IDF ने हमले का वीडियो जारी किया | बंदर अब्बास पोर्ट पर इजरायली हमला, IRGC के नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसिरी की मौत
साइंस
1.वैज्ञानिकों को मिला मीठे पानी का विशाल भंडार
धरती से मीठे पानी के स्रोत लगातार कम हो रहे हैं, जिससे पीने का पानी कम होने लगा है. लेकिन वैज्ञानिकों अपनी एक नई स्टडी में दुनिया की सबसे बड़ी खाने पानी झीलों में शामिल ग्रेट सॉल्ट लेक (Great Salt Lake) के नीच मीठे पानी का भंडार खोजा है.
2.झील की इतनी गहराई में है मौजूद
Nature.com नाम की डिजिटल मैगजीन के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के वैज्ञानिकों ने इस बड़ी खारे पानी की झील के नीचे मीठे पानी का एक विशाल भंडार खोजा है. बताया जा रहा है कि यह पानी झील की सतह से 13,000 फीट तक की गहराई में स्थित है.
3.कैसे हुई यह खोज?
वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए एयरबोर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे किया. इस तकनीक की खास बात यह है कि यह आसमान में उड़ते वक्त जमीन के नीचे क्या छिपा है, उसका पता लगा सकती है. हालांकि, झील के सिर्फ साउथ और ईस्ट वाले हिस्से का ही सर्वे किया है.
4.पूरी झील का नहीं हुआ है सर्वे
इस खोज से जुड़े भूभौतिकी एक्सपर्ट कहना है कि इस सर्वे से पता चलता है कि यह मीठा पानी जमीन के भीतर 3 से 4 किमी की गहराई में फैला हुआ है. क्योंकि, अभी सिर्फ झील के एक छोटे से हिस्से का ही सर्वे किया गया है और पूरी झील का सर्वे नहीं किया गया है.
5.पहली बार पता चला पानी का विस्तार
पहले वैज्ञानिकों का सिर्फ यही मानना था कि झील के कुछ टापुओं पर जो सरकंडे नाम की घास उग रही हैं, उसकी वजह से नीचे मीठा पानी हो सकता है. लेकिन यह पहली बार है उनके लिए जब इसके असली फैलाव और साइज के बारे में कोई ठोस जानकारी मिली है.
6.पूरी झील के नीचे हो सकता मीठा पानी
इस सर्वे के हाइड्रोलॉजिस्ट एक्सपर्ट बिल जॉन का कहना है कि उन्हें इस बात की बिल्कुल आशा नहीं थी कि मीठा पानी झील के इतने नीत तक फैला होगा. संभावना है कि यह मीठा पानी पूरी झील के नीचे मौजूद हो सकता है, लेकिन अभी उनके पास पूरी जानकारी नहीं है.