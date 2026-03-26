वैज्ञानिकों ने किया बड़ा कमाल! खारे पानी की झील के 13,000 फीट नीचे खोज निकाला शुद्ध मीठा पानी

4 . पूरी झील का नहीं हुआ है सर्वे

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इस खोज से जुड़े भूभौतिकी एक्सपर्ट कहना है कि इस सर्वे से पता चलता है कि यह मीठा पानी जमीन के भीतर 3 से 4 किमी की गहराई में फैला हुआ है. क्योंकि, अभी सिर्फ झील के एक छोटे से हिस्से का ही सर्वे किया गया है और पूरी झील का सर्वे नहीं किया गया है.

