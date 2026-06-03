भूत जैसी शार्क और शीश महल के कीड़े, वैज्ञानिकों ने खोज निकाली समुद्र की 'एलियन' दुनिया

7 . महासागरों में लगभग 20 लाख समुद्री प्रजातियां

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वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के महासागरों में लगभग 20 लाख समुद्री प्रजातियां हो सकती हैं. लेकिन साइंटिस्ट अब तक करीब 2.4 लाख प्रजातियों को ही पहचान पाए हैं. ओशन सेंसस प्रोग्राम के डायरेक्टर ओलिवर स्टीड्स ने बताया कि पिछले एक साल में 1,121 नई समुद्री प्रजातियां खोजी गई हैं. ऐसे में पृथ्वी में जीवन के बारे में हमारी जानकारी अधूरी है. दुनिया अंतरिक्ष में जीवन की खोज पर अरबों डॉलर खर्च करती है, लेकिन अपने ही ग्रह के महासागरों में मौजूद अनगिनत जीवों की खोज में कम संसाधन खर्च किए जा रहे हैं.

(Image Credit: Canva)

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