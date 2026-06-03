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भूत जैसी शार्क और शीश महल के कीड़े, वैज्ञानिकों ने खोज निकाली समुद्र की 'एलियन' दुनिया

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साइंस

भूत जैसी शार्क और शीश महल के कीड़े, वैज्ञानिकों ने खोज निकाली समुद्र की 'एलियन' दुनिया

पिछले एक साल में वैज्ञानिकों ने एक हजार से ज्यादा समुद्री प्रजातियों की पहचान की है. इसमें मांस खाने वाले बॉल्स ऑफ डेथ स्पंज से लेकर घोस्ट शार्क तक शामिल हैं. जानें इन जीवों में क्या अनोखा है...

Jaya Pandey | Jun 03, 2026, 01:14 PM IST

1.समुद्र की 'एलियन' दुनिया

समुद्र की 'एलियन' दुनिया
1

समुद्र की गहराइयों में छिपी दुनिया आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्यों से भरी हुई है. पिछले एक साल में वैज्ञानिकों ने 1,000 से अधिक नई समुद्री प्रजातियों की पहचान की है. इनमें वेल्क्रो जैसे हुक वाले मांसाहारी स्पंज, चमकती आंखों वाली पारदर्शी 'घोस्ट शार्क' और ग्लास कैसल वर्म शामिल हैं. इन खोजों से समझ आता है कि धरती के महासागरों में अब भी ऐसी अनगिनत प्रजातियां हैं जिसके बारे में इंसानों को पता ही नहीं है. 
(Image Credit: Nippon Foundation)

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2.सी एनीमोन

सी एनीमोन
2

नई खोजी गई समुद्री प्रजातियों में एक खास सी एनीमोन भी शामिल है. यह समुद्र तल के अंदर गहराई तक सुरंग बनाकर रहता है. इसके अलावा फ्रांस के तट के पास एक समुद्री गुफा में चमकीले नारंगी रंग की धारियों वाले झींगों की नई प्रजाति भी खोजी गई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव अपने रहने के खास घर की वजह से अब तक रिसर्चर्स की नजर से दूर था. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.घोस्ट शार्क

घोस्ट शार्क
3

वैज्ञानिकों की सबसे अनोखी खोज घोस्ट शार्क है. यह नई प्रजाति की काइमेरा मछली है जिसे ऑस्ट्रेलियन कोरल सी मरीन पार्क में समुद्र की सतह से 800 मीटर से अधिक गहराई पर पाया गया. काइमेरा शार्क और रे मछलियों की करीबी रिश्तेदार होती हैं, लेकिन इनकी बनावट इतनी अनोखी होती है कि इन्हें 'घोस्ट शार्क' कहा जाता है. इनकी बड़ी चमकदार आंखें और पारदर्शी शरीर इन्हें दूसरे समुद्री जीवों से अलग बनाते हैं. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.'डेथ बॉल' स्पंज

'डेथ बॉल' स्पंज
4

इस दौरान साइंटिस्ट को दक्षिण अटलांटिक महासागर में साउथ सैंडविच आईलैंड के गहरे समुद्री इलाके में एक दुर्लभ मांसाहारी स्पंज भी मिला. लगभग 3,600 मीटर की गहराई पर पाए गए इस जीव को साइंटिस्ट ने 'डेथ बॉल' स्पंज का नाम दिया. यह स्पंज वेल्क्रो जैसे सूक्ष्म हुकों की मदद से छोटे क्रस्टेशियन और दूसरे सूक्ष्म जीवों को पकड़ता है और फिर धीरे-धीरे उन्हें पचा जाता है. 
(Image Credit: Nippon Foundation)

TRENDING NOW

5.ग्लास कैसल वर्म

ग्लास कैसल वर्म
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साइंटिस्ट ने 'ग्लास कैसल वर्म' यानी 'कांच के महल का कीड़ा' के कीड़े की भी खोज की. यह जीव समुद्र की सतह से लगभग 791 मीटर नीचे एक कांच के स्पंज के पारदर्शी कंकाल के अंदर पाया गया. साइंटिस्ट का मानना है कि इस कीड़े और स्पंज के बीच सिम्बियॉटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों जीव एक-साथ रहते हैं और एक-दूसरे से किसी न किसी तरह से फायदा पाते हैं. 
​​​​​​​(Image Credit: Nippon Foundation)

6.ओशन सेंसस पहल

ओशन सेंसस पहल
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यह रिसर्च 'ओशन सेंसस' नाम की एक इंटरनेशनल पहल के तहत की गई हैं. इस प्रोजेक्ट को जापान के निप्पॉन फाउंडेशन और ब्रिटेन के मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट नेक्टन का समर्थन मिला हुआ है. इस पहल का मकसद दुनिया भर के महासागरों में मौजूद ऐसे जीवों के बारे में जानकारी जुटाना है जिसके बारे में लोगों को अब तक कोई जानकारी नहीं है. 
​​​​​​​​​​​​​​(Image Credit: Nippon Foundation)

7.महासागरों में लगभग 20 लाख समुद्री प्रजातियां

महासागरों में लगभग 20 लाख समुद्री प्रजातियां
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वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के महासागरों में लगभग 20 लाख समुद्री प्रजातियां हो सकती हैं. लेकिन साइंटिस्ट अब तक करीब 2.4 लाख प्रजातियों को ही पहचान पाए हैं.  ओशन सेंसस प्रोग्राम के डायरेक्टर ओलिवर स्टीड्स ने बताया कि पिछले एक साल में  1,121 नई समुद्री प्रजातियां खोजी गई हैं. ऐसे में पृथ्वी में जीवन के बारे में हमारी जानकारी अधूरी है. दुनिया अंतरिक्ष में जीवन की खोज पर अरबों डॉलर खर्च करती है, लेकिन अपने ही ग्रह के महासागरों में मौजूद अनगिनत जीवों की खोज में कम संसाधन खर्च किए जा रहे हैं.
(Image Credit: Canva)

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