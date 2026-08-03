शुक्र से शनि तक...अगस्त-सितंबर में सजेगा आसमान का दरबार, जानें कब-कहां दिखेगा कौन-सा ग्रह

6 . बुध-बृहस्पति का खूबसूरत नजारा

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बुध और बृहस्पति दोनों ही सुबह के आसमान में दिखने वाले ग्रह हैं. बुध 2 अगस्त को सूर्य से अपनी सबसे बड़ी दूरी (19 डिग्री पश्चिमी दूरी) पर पहुंचेगा. यह सुबह सूर्योदय से करीब एक घंटे पहले पूर्व दिशा में क्षितिज से करीब 5 डिग्री ऊपर चमकता नजर आएगा. सूर्योदय से लगभग 50 मिनट पहले देखने पर बुध पूर्व-उत्तरपूर्व दिशा में नीचे की ओर एक बिंदु जैसा दिखाई देगा. 13 अगस्त से 17 अगस्त के बीच बुध बृहस्पति के काफी करीब से गुजरेगा. इस दौरान 15 अगस्त की सुबह को दोनों ग्रह अपने सबसे नजदीक होंगे.