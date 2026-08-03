शुक्र से शनि तक...अगस्त-सितंबर में सजेगा आसमान का दरबार, जानें कब-कहां दिखेगा कौन-सा ग्रह

साइंस
Jaya Pandey | Aug 03, 2026, 09:57 AM IST
1.अगस्त-सितंबर के आसमान में ग्रहों की परेड
अगर आपको स्पेस साइंस में दिलचस्पी है और आसमान में चांद-सितारे व ग्रह देखना पसंद है, तो अगस्त और सितंबर 2026 का महीना आपके लिए बेहद खास होने वाला है. इन दोनों महीनों में आपको आसमान में ग्रहों की पूरी परेड देखने को मिलेगी. आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों महीनों में आप आसमान में किस तारीख को कौन-सा ग्रह देख पाएंगे.
(Image Credit: NASA)
2.शाम को शुक्र तो सुबह बुध-बृहस्पति का दीदार
अगस्त के पूरे महीने शाम के आसमान पर शुक्र ग्रह का दबदबा रहेगा. लेकिन अगर आप सुबह उठने वाले लोगों में शामिल हैं तो आपके लिए भी खास नजारा होगा. सुबह के समय आप बुध और बृहस्पति जैसे ग्रहों का दीदार कर पाएंगे.
3.जब गोधुलि के वक्त आकाश में दिखाई देगा शुक्र
15 अगस्त की शाम को शुक्र ग्रह सूर्य से काफी दूर हो जाएगा. यह 46 डिग्री पूर्व में पहुंच जाएगा. अगस्त का महीना बढ़ने के साथ शुक्र पश्चिम में ऊंचाई पर दिखने के बजाय पश्चिम-दक्षिण पश्चिम क्षितिज की ओर खिसकता चला जाएगा. अगस्त के आखिरी हफ्तों से लेकर सितंबर तक, शुक्र अंधेरे आसमान में नहीं बल्कि लगातार उजले होते गोधूलि आकाश में डूबेगा. इतना ही नहीं यह महीना बढ़ने के साथ-साथ चमकीला भी होता चला जाएगा.
4.आसमान में शान से दिखाई देगा शनि
शनि भी देर शाम उदय होकर भोर के वक्त दक्षिण-दक्षिणपूर्व दिशा में ऊंचाई पर नजर आएगा. शनि के पास ही नेप्च्यून भी दिखाई देगा. 3 अगस्त की शाम को शनि अर्धचंद्राकार चांद के ठीक नीचे दाईं ओर चमकता नजर आएगा. आने वाले महीनों में शनि के छल्ले धीरे-धीरे और संकरे होते जाएंगे इसलिए जो लोग दूरबीन से इन्हें साफ देखना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा समय है.
5.सूर्योदय से कुछ घंटे पहले दिखेगा मंगल
मंगल ग्रह भी सूर्योदय से कुछ घंटे पहले दिखना शुरू हो जाएगा. अगस्त के अंत तक मंगल धरती से करीब 17.22 करोड़ मील दूर रहेगा. यह धीरे-धीरे चमकीला तो होगा लेकिन यह प्रक्रिया काफी धीमी होगी. 9 अगस्त की सुबह मंगल घटते हुए अर्धचंद्राकार चांद से करीब 4.5 डिग्री दाईं ओर दिखाई देगा.
6.बुध-बृहस्पति का खूबसूरत नजारा
बुध और बृहस्पति दोनों ही सुबह के आसमान में दिखने वाले ग्रह हैं. बुध 2 अगस्त को सूर्य से अपनी सबसे बड़ी दूरी (19 डिग्री पश्चिमी दूरी) पर पहुंचेगा. यह सुबह सूर्योदय से करीब एक घंटे पहले पूर्व दिशा में क्षितिज से करीब 5 डिग्री ऊपर चमकता नजर आएगा. सूर्योदय से लगभग 50 मिनट पहले देखने पर बुध पूर्व-उत्तरपूर्व दिशा में नीचे की ओर एक बिंदु जैसा दिखाई देगा. 13 अगस्त से 17 अगस्त के बीच बुध बृहस्पति के काफी करीब से गुजरेगा. इस दौरान 15 अगस्त की सुबह को दोनों ग्रह अपने सबसे नजदीक होंगे.