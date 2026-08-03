FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
जंतर-मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन से बरी होने तक... ये है ब्रजभूषण के यौन उत्पीड़न केस की पूरी टाइमलाइन

जंतर-मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन से बरी होने तक... ये है ब्रजभूषण के यौन उत्पीड़न केस की पूरी टाइमलाइन

Indian Students ध्यान दें! विदेश में हायर स्टडीज के लिए तैयार रखें ये कागजात, वरना अटक जाएगा सपना

Indian Students ध्यान दें! विदेश में हायर स्टडीज के लिए तैयार रखें ये कागजात, वरना अटक जाएगा सपना

ईरान पर ट्रंप के इस बड़े फैसले ने शेयर बाजार में भर दिया नया जोश, सेंसेक्स-निफ्टी की तूफानी छलांग, जानें तेजी के 5 बड़े कारण

ईरान पर ट्रंप के इस बड़े फैसले ने शेयर बाजार में भर दिया नया जोश, सेंसेक्स-निफ्टी की तूफानी छलांग, जानें तेजी के 5 बड़े कारण

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
रूसी फाइटर पायलट क्यों पहनते हैं ब्लू फ्लाइंग सूट? अमेरिकी यूनिफॉर्म क्यों है हरे रंग की, जानिए क्या है खास

रूसी फाइटर पायलट क्यों पहनते हैं ब्लू फ्लाइंग सूट? अमेरिकी यूनिफॉर्म क्यों है हरे रंग की, जानिए क्या है खास

शुक्र से शनि तक...अगस्त-सितंबर में सजेगा आसमान का दरबार, जानें कब-कहां दिखेगा कौन-सा ग्रह

शुक्र से शनि तक...अगस्त-सितंबर में सजेगा आसमान का दरबार, जानें कब-कहां दिखेगा कौन-सा ग्रह

PHOTOS: स्कॉटलैंड ने भारत को सौंपी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, क्लोजिंग सेरेमनी में मनुषी-शंकर महादेवन ने जीता दिल

PHOTOS: स्कॉटलैंड ने भारत को सौंपी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, क्लोजिंग सेरेमनी में मनुषी-शंकर महादेवन ने जीता दिल

हिंदी न्यूज़Photos

साइंस

शुक्र से शनि तक...अगस्त-सितंबर में सजेगा आसमान का दरबार, जानें कब-कहां दिखेगा कौन-सा ग्रह

अगस्त 2026 का आसमान स्टारगेजर्स के लिए भरपूर मौके लेकर आ रहा है. चाहे शाम को शुक्र को चमकते देखना हो या फिर भोर में बुध-बृहस्पति की जोड़ी को ढूंढना हो, अगस्त का महीना आपको आसमान का खूबसूरत नजारा देखने का पूरा मौका देगा...

Jaya Pandey | Aug 03, 2026, 09:57 AM IST

1.अगस्त-सितंबर के आसमान में ग्रहों की परेड

अगस्त-सितंबर के आसमान में ग्रहों की परेड
1

अगर आपको स्पेस साइंस में दिलचस्पी है और आसमान में चांद-सितारे व ग्रह देखना पसंद है, तो अगस्त और सितंबर 2026 का महीना आपके लिए बेहद खास होने वाला है. इन दोनों महीनों में आपको आसमान में ग्रहों की पूरी परेड देखने को मिलेगी. आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों महीनों में आप आसमान में किस तारीख को कौन-सा ग्रह देख पाएंगे.
(Image Credit: NASA)

Advertisement

2.शाम को शुक्र तो सुबह बुध-बृहस्पति का दीदार

शाम को शुक्र तो सुबह बुध-बृहस्पति का दीदार
2

अगस्त के पूरे महीने शाम के आसमान पर शुक्र ग्रह का दबदबा रहेगा. लेकिन अगर आप सुबह उठने वाले लोगों में शामिल हैं तो आपके लिए भी खास नजारा होगा. सुबह के समय आप बुध और बृहस्पति जैसे ग्रहों का दीदार कर पाएंगे. 

3.जब गोधुलि के वक्त आकाश में दिखाई देगा शुक्र

जब गोधुलि के वक्त आकाश में दिखाई देगा शुक्र
3

15 अगस्त की शाम को शुक्र ग्रह सूर्य से काफी दूर हो जाएगा. यह 46 डिग्री पूर्व में पहुंच जाएगा. अगस्त का महीना बढ़ने के साथ शुक्र पश्चिम में ऊंचाई पर दिखने के बजाय पश्चिम-दक्षिण पश्चिम क्षितिज की ओर खिसकता चला जाएगा. अगस्त के आखिरी हफ्तों से लेकर सितंबर तक, शुक्र अंधेरे आसमान में नहीं बल्कि लगातार उजले होते गोधूलि आकाश में डूबेगा. इतना ही नहीं यह महीना बढ़ने के साथ-साथ चमकीला भी होता चला जाएगा. 

4.आसमान में शान से दिखाई देगा शनि

आसमान में शान से दिखाई देगा शनि
4

शनि भी देर शाम उदय होकर भोर के वक्त दक्षिण-दक्षिणपूर्व दिशा में ऊंचाई पर नजर आएगा. शनि के पास ही नेप्च्यून भी दिखाई देगा. 3 अगस्त की शाम को शनि अर्धचंद्राकार चांद के ठीक नीचे दाईं ओर चमकता नजर आएगा. आने वाले महीनों में शनि के छल्ले धीरे-धीरे और संकरे होते जाएंगे इसलिए जो लोग दूरबीन से इन्हें साफ देखना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा समय है. 

TRENDING NOW

5.सूर्योदय से कुछ घंटे पहले दिखेगा मंगल

सूर्योदय से कुछ घंटे पहले दिखेगा मंगल
5

मंगल ग्रह भी सूर्योदय से कुछ घंटे पहले दिखना शुरू हो जाएगा. अगस्त के अंत तक मंगल धरती से करीब 17.22 करोड़ मील दूर रहेगा. यह धीरे-धीरे चमकीला तो होगा लेकिन यह प्रक्रिया काफी धीमी होगी. 9 अगस्त की सुबह मंगल घटते हुए अर्धचंद्राकार चांद से करीब 4.5 डिग्री दाईं ओर दिखाई देगा.

6.बुध-बृहस्पति का खूबसूरत नजारा

बुध-बृहस्पति का खूबसूरत नजारा
6

बुध और बृहस्पति दोनों ही सुबह के आसमान में दिखने वाले ग्रह हैं. बुध 2 अगस्त को सूर्य से अपनी सबसे बड़ी दूरी (19 डिग्री पश्चिमी दूरी) पर पहुंचेगा. यह सुबह सूर्योदय से करीब एक घंटे पहले पूर्व दिशा में क्षितिज से करीब 5 डिग्री ऊपर चमकता नजर आएगा. सूर्योदय से लगभग 50 मिनट पहले देखने पर बुध पूर्व-उत्तरपूर्व दिशा में नीचे की ओर एक बिंदु जैसा दिखाई देगा. 13 अगस्त से 17 अगस्त के बीच बुध बृहस्पति के काफी करीब से गुजरेगा. इस दौरान 15 अगस्त की सुबह को दोनों ग्रह अपने सबसे नजदीक होंगे.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रूसी फाइटर पायलट क्यों पहनते हैं ब्लू फ्लाइंग सूट? अमेरिकी यूनिफॉर्म क्यों है हरे रंग की, जानिए क्या है खास
रूसी फाइटर पायलट क्यों पहनते हैं ब्लू फ्लाइंग सूट? अमेरिकी यूनिफॉर्म क्यों है हरे रंग की, जानिए क्या है खास
शुक्र से शनि तक...अगस्त-सितंबर में सजेगा आसमान का दरबार, जानें कब-कहां दिखेगा कौन-सा ग्रह
शुक्र से शनि तक...अगस्त-सितंबर में सजेगा आसमान का दरबार, जानें कब-कहां दिखेगा कौन-सा ग्रह
PHOTOS: स्कॉटलैंड ने भारत को सौंपी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, क्लोजिंग सेरेमनी में मनुषी-शंकर महादेवन ने जीता दिल
PHOTOS: स्कॉटलैंड ने भारत को सौंपी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, क्लोजिंग सेरेमनी में मनुषी-शंकर महादेवन ने जीता दिल
'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल
'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल
Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन
Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement