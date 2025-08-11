अंधेरे में चमकते इंसानी शरीर से गर्म पानी के जल्दी जमने तक, दिमाग को झटका देने के लिए काफी हैं ये 5 Science Facts

भारत से बांग्लादेश को मिला बड़ा झटका, रेडीमेड कपड़ों से लेकर इन चीजों के इम्पोर्ट को किया बैन
साइंस
जया पाण्डेय | Aug 11, 2025, 04:01 PM IST
1.साइंस के हैरान कर देने वाले फैक्ट्स
साइंस सिर्फ लैब कोट और बीकर तक सीमित नहीं है. यह अजीबोगरीब और दिमाग़ घुमा देने वाले तथ्यों से भरा है जो ज़िंदगी को साइंस-फिक्शन जैसा बना देते हैं. जानें ऐसी ही कुछ हैरान कर देने वाली बातें.
2.केले रेडियोएक्टिव होते हैं
केले में पोटेशियम-40 होता है जो एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आइसोटोप है इसलिए केले रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं. हालांकि आपको इसके प्रभाव को महसूस करने के लिए लाखों केले खाने पड़ेंगे.
3.आपका Stomach हर कुछ दिनों में खुद को पचा लेता है
अगर आपका पेट अपनी परत को नियमित रूप से नहीं बदलता तो आपके पेट के एसिड आपको पचाना शुरू कर देंगे इसलिए हर 3-4 दिनों में यह अपनी म्यूकोसल परत को हटाकर फिर से बनाता है. आपका पेट असल में खुद की सफाई करने वाला ओवन है.
4.आकाशगंगा से ज्यादा है धरती के पेड़ों की संख्या
नासा का अनुमान है कि आकाशगंगा में 100-400 अरब तारे हैं. लेकिन पृथ्वी पर 3 ट्रिलियन से ज़्यादा पेड़ है. फिलहाल जंगल संख्या के मामले में जीत रहे हैं.
5.ऑक्टोपस के 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं
एक दिमाग तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है और प्रत्येक भुजा में एक छोटा मस्तिष्क होता है. दो दिल गलफड़ों में रक्त पंप करते हैं जबकि एक दिल शरीर में खून पंप करता है. इन्हें महासागर का मल्टी कोर प्रोसेसर कहना गलत नहीं होगा.
6.घनघोर अंधेरे में चमकता है इंसानी शरीर
बायोकेमिकल रिएक्शन के कारण मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही मंद चमक उत्सर्जित करते हैं. यह हमारी आंखों से देखी जा सकने वाली चमक से लगभग 1000 गुना कमज़ोर होती है लेकिन यह वास्तविक होती है और अल्ट्रा सेंसिटिव कैमरों से दिखाई देती है.
7.अंतरिक्ष में जिंदा बची हैं मकड़ियां
नासा ने मकड़ियों को धरती की कक्षा में भेजा ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि वे जीरो ग्रेविटी में जाल कैसे बुनती हैं. अंतरिक्ष में उनके जाल थोड़े अव्यवस्थित थे लेकिन उन्होंने जल्दी से अनुकूलन कर लिया. अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया कि प्रकाश की दिशा के अनुसार उनका व्यवहार बदल जाता है.
8.ठंडे पानी की तुलना में जल्दी जम सकता है गर्म पानी
इसे एमपेम्बा इफेक्ट कहते हैं. सही परिस्थितियों में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से जम सकता है. वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है लेकिन यह कोई मिथक नहीं है.
