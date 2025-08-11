अंधेरे में चमकते इंसानी शरीर से गर्म पानी के जल्दी जमने तक, दिमाग को झटका देने के लिए काफी हैं ये 5 Science Facts

7 . अंतरिक्ष में जिंदा बची हैं मकड़ियां

7

नासा ने मकड़ियों को धरती की कक्षा में भेजा ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि वे जीरो ग्रेविटी में जाल कैसे बुनती हैं. अंतरिक्ष में उनके जाल थोड़े अव्यवस्थित थे लेकिन उन्होंने जल्दी से अनुकूलन कर लिया. अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया कि प्रकाश की दिशा के अनुसार उनका व्यवहार बदल जाता है.