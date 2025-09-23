कंकड़ से प्रपोजल से लेकर पार्टनर के स्किनकेयर तक, अनोखी है जानवरों की दुनिया के इन कपल्स की प्यार की भाषा

Katrina Kaif Pregnancy: पेरेंट्स बनने वाले हैं विक्की कौशल और कैटरीना कैफ, लिखा- ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय...
साइंस
जया पाण्डेय | Sep 23, 2025, 11:47 AM IST
1.रोमांटिक कपल होते हैं ये जानवर
जानवरों की दुनिया में कुछ लव स्टोरी ऐसी होती हैं जो इंसानों के रोमांस को भी टक्कर देती हैं. कंकड़-पत्थर से एक दूसरे को प्रपोज करने से लकेर पार्टनर की स्किनकेयर तक ये 5 जीव हमें याद दिलाते हैं कि प्यार में वफादारी जिंदगीभर बनी रह सकती है.
2.उल्लू
उल्लू अपने चुने हुए साथी के साथ आजीवन बंधन में बंधे रहते हैं. ये बार जोड़ा बनाने के बाद वे साथ में शिकार करते हैं, चूजों को पालते-पोसते हैं और एक साथ ही अपने घोंसलों में वापस लौटते हैं.
3.डिक डिक
छोटे अफ्रीकी मृग डिक-डिक्स जीवनभर साथ रहते हैं. वे झाड़ियों में साथ-साथ चलते हैं और शिकारियों से एक-दूसरे की रक्षा करते हैं. भले ही उनका जीवन छोटा होता है लेकिन वे अपना क्षेत्र चिह्नित करने और यात्रा करने जैसी रस्में एक साथ निभाते हैं.
4.गिब्बन
गिब्बन कपल भी प्रेम और वफादारी के लिए जाने जाते हैं. ये एक दूसरे को ग्रूम करते हैं और अपने बच्चों को कंधे से कंधा मिलाकर पालते हैं. उनके गीत जंगल में गूंजते हैं और यह याद दिलाते हैं कि साझेदारी सिर्फ जीवनयापन का तरीका नहीं बल्कि संगीत है.
5.प्रेयरी वोल्स
प्रेयरी वोल्स जीवन भर एकरस बंधन बनाते हैं और अपने बच्चों के बड़े होने के बाद भी एक दूसरे से लिपटकर अपने साथी को संवारते हैं. साइंटिस्ट ने इनमें ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन भी पाए हैं जो इन्हें चूहों की दुनिया में रोमांटिक का तमगा दिलाता है.
6.सैंडहिल क्रेन
सैंडहिल क्रेन वेटलैंज में पाया जाने वाला मनोहर नर्तक है जो अपनी छलांगों और आवाजों से एक-दूसरे को रिझाते हैं. एक बार जुड़ जाने के बाद वे हजारों मील तक साथ-साथ प्रवास करते हैं. दशकों बाद भी उनका नृत्य जारी रहता है जैसे वे अपने प्यार का जश्न मनाते-मनाते कभी न थकते हों.
7.पेंगुइन
बर्फीले तटों पर एक-दूसरे के साथ सिमटे पेंगुइन कपल कठोर सर्दियां एक साथ बिताते हैं. नर पेंगुइन प्रपोज करने के लिए मादा के सामने कंकड़ पेश करता है. एक बार जोड़ा बन जाने के बाद ये बारी-बारी से अपने अंडों की रक्षा करते हैं और तूफानों का सामना करते हैं.
