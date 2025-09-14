किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन
साइंस
जया पाण्डेय | Sep 14, 2025, 10:41 AM IST
1.सांपों के बारे में रहस्यमयी बातें
हम अक्सर सांपों के बारे में तरह-तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सांप कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं या उनकी उम्र का हम इंसान कैसे अंदाजा लगा सकते हैं. सांपों की उम्र कई लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है जिनके बारे में आज हम खुलासा करने वाले हैं.
2.अलग-अलग जीते हैं अलग-अलग प्रजातियों के सांप
भारत में सांपों की 270 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें से कुछ रिहायशी इलाकों में पाए जाते हैं जबकि कुछ घने जंगलों में रहते हैं. उन्हें देख पाना भी बेहद दुर्लभ होता है. सांपों की विभिन्न प्रजातियों का जीवनकाल अलग-अलग होता है, जो अक्सर उनके पर्यावरण से प्रभावित होता है.
3.कितने साल होती है सांपों की औसत उम्र?
सांपों की औसत आयु आमतौर पर 5 से 15 साल के बीच होती है. हालांकि अजगर परिवार के सांप 40 साल तक जिंदा रह सकते हैं. वहीं रिहायशी इलाकों में रहने वाले सांपों की उम्र 8 से 10 साल की होती है.
4.सबसे ज्यादा साल जीती हैं सांपों की ये प्रजातियां
इसके विपरीत कॉमन क्रेत, कोबरा, रसेल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर जैसी ज़्यादा खतरनाक और कम देखी जाने वाली प्रजातियां ज़्यादा समय तक जीवित रहती हैं. ये सांप अक्सर 15 साल से ज़्यादा जीवित रह सकते हैं और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली सांप प्रजातियों में से एक के रूप में अजगर सबसे ऊपर है.
5.सबसे ज्यादा साल तक जिंदा रहता है अजगर
अजगर जहरीले नहीं होते लेकिन बेहद शक्तिशाली होते हैं. उनकी पकड़ इतनी मज़बूत होती है कि वे किसी भी व्यक्ति की तुरंत जान ले सकते हैं. उचित परिस्थितियों में अजगर 25 से 40 साल तक जीवित रह सकते हैं जिससे वे धरती पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले साँपों में से एक बन जाते हैं.
6.एक्सपर्ट कैसे लगाते हैं सांप की उम्र का अंदाजा?
सांप को सिर्फ देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाना आसान नहीं है. एक्सपर्ट सांप के आकार, उसकी त्वचा की स्थिति और उसकी चमक के आधार पर इसके उम्र का अनुमान लगा सकते हैं. हालांकि एक निश्चित सीमा के बाद यह भी मुश्किल हो जाता है.
7.जीवनभर त्वचा बदलते रहते हैं सांप
ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसानों की तरह ही सांपों की वृद्धि भी समय के साथ धीमी हो जाती है. अंत में उनकी लंबाई बढ़ना पूरी तरह से बंद हो जाती है. हालांकि इंसानों के विपरीत सांप जीवन भर अपनी त्वचा बदलते रहते हैं, जो उनकी उम्र के बारे में कुछ ही सुरागों में से एक है.
