किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?

4 . सबसे ज्यादा साल जीती हैं सांपों की ये प्रजातियां

4

इसके विपरीत कॉमन क्रेत, कोबरा, रसेल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर जैसी ज़्यादा खतरनाक और कम देखी जाने वाली प्रजातियां ज़्यादा समय तक जीवित रहती हैं. ये सांप अक्सर 15 साल से ज़्यादा जीवित रह सकते हैं और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली सांप प्रजातियों में से एक के रूप में अजगर सबसे ऊपर है.