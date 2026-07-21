केंद्रीय विद्यालय से IIT मद्रास तक पढ़ाई और अब विदेश की तैयारी... जानें Vikram 1 की सॉफ्टवेयर इंजीनियर Spatika Prasad की कहानी

2 . स्काईरूट एयरोस्पेस में क्या है उनका जॉब रोल?

2

स्पतिका प्रसाद ने स्काईरूट एयरोस्पेस में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया. विक्रम-1 मिशन के लिए उन्होंने मिशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े काम में योगदान दिया. आईआईटी मद्रास के बीएस प्रोग्राम की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, उनके काम में फ्लाइट सीक्वेंस सॉफ्टवेयर, लॉन्च से पहले किए जाने वाले ग्राउंड चेक और ऑनबोर्ड-इन-द-लूप सिमुलेशन के डेलवेपमेंट और टेस्टिंग से जुड़े काम थे. ये सिस्टम रॉकेट के सॉफ्टवेयर और संबंधित प्रक्रियाओं को उड़ान से पहले जांचने और उनकी तैयारी को परखने में मदद करते हैं.