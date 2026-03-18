अंगदान के बाद कितने घंटे 'जिंदा' रहते हैं अंग? जानें ट्रांसप्लांट की टाइमिंग क्यों होती है सबसे अहम

1 . जीवन बचाने की दौड़, जहां हर मिनट होता है कीमती

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अंगदान को अक्सर जीवन देने की सबसे बड़ी मानवीय पहल माना जाता है लेकिन इसके पीछे समय के खिलाफ एक जटिल मेडिकल प्रक्रिया चलती है. दान के बाद अंगों को सुरक्षित रखना, सही मरीज से मिलाना और ट्रांसप्लांट करना, ये सब कुछ घंटों के अंदर करना होता है. भारत में जागरूकता बढ़ने के साथ अब अधिक परिवार ब्रेन डेड मरीजों के अंगदान के लिए सहमति दे रहे हैं. इससे कई गंभीर मरीजों को नया जीवन मिल रहा है लेकिन यह प्रक्रिया जितनी संवेदनशील है, उतनी ही समय-निर्भर भी है.

(Image Credit: Canva)