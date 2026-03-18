अंगदान के बाद कितने घंटे 'जिंदा' रहते हैं अंग? जानें ट्रांसप्लांट की टाइमिंग क्यों होती है सबसे अहम

साइंस
Jaya Pandey | Mar 18, 2026, 01:29 PM IST
1.जीवन बचाने की दौड़, जहां हर मिनट होता है कीमती
अंगदान को अक्सर जीवन देने की सबसे बड़ी मानवीय पहल माना जाता है लेकिन इसके पीछे समय के खिलाफ एक जटिल मेडिकल प्रक्रिया चलती है. दान के बाद अंगों को सुरक्षित रखना, सही मरीज से मिलाना और ट्रांसप्लांट करना, ये सब कुछ घंटों के अंदर करना होता है. भारत में जागरूकता बढ़ने के साथ अब अधिक परिवार ब्रेन डेड मरीजों के अंगदान के लिए सहमति दे रहे हैं. इससे कई गंभीर मरीजों को नया जीवन मिल रहा है लेकिन यह प्रक्रिया जितनी संवेदनशील है, उतनी ही समय-निर्भर भी है.
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2.क्या होती है कोल्ड इस्केमिक टाइम?
हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि अंगदान के बाद सबसे बड़ी चुनौती कोल्ड इस्केमिक टाइम (Cold Ischemic Time) को कम रखना होती है. कोल्ड इस्केमिक टाइम वह समय होता है जब अंग शरीर से बाहर रहता है. यह समय जितना कम होता है, उतनी ही ज्यादा सफलता की संभावना होती है.
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3.सिर्फ ब्लड ग्रुप ही नहीं होता है अंग का मिलान
किसी भी अंग को सीधे किसी भी मरीज में नहीं लगाया जा सकता. इसके लिए कई मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है. इसमें ब्लड ग्रुप, शरीर का आकार, मरीज की गंभीरता, वेटिंग लिस्ट में उसका नंबर और डोनर-रिसीवर की दूरी जैसे सभी कारकों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाता है. एक सीनियर ट्रांसप्लांट सर्जन के मुताबिक डॉक्टरों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होता है कि अंग सही व्यक्ति तक, सही समय पर और सुरक्षित तरीके से पहुंचे जिससे रिजेक्शन का खतरा कम हो.
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4.कौन-सा अंग कितनी देर तक सुरक्षित रहता है?
अलग-अलग अंगों का शरीर के बाहर जीवित रहने का समय अलग होता है और यही ट्रांसप्लांट की रणनीति तय करता है. हृदय सबसे संवेदनशील अंगों में से एक है. इसे अधिकतम 4–6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना जरूरी होता है इसलिए आमतौर पर नजदीकी मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है. हृदय की ही तरह फेफड़ों का जीवनकाल भी सीमित होता है. इसे भी 4–6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना होता है. ट्रांसप्लांट के लिए तेजी से लॉजिस्टिक्स और मेडिकल टीम की तैयारी जरूरी होती है.
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5.लिवर और किडनी कितनी देर रहते हैं सुरक्षित?
लिवर अपेक्षाकृत अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है. इसे अंगदान के 8 से 12 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना होता है. मरीजों की प्राथमिकता तय करने के लिए MELD/PELD स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे मरीज की गंभीरता का आकलन होता है. वहीं किडनी को सबसे लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है. इसे दान करने के 24 से 36 घंटे तक ट्रांसप्लांट किया जा सकते है. यही कारण है कि किडनी ट्रांसप्लांट सबसे अधिक सामान्य है और इसमें वेटिंग लिस्ट लंबी होती है.
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6.डायनेमिक सिस्टम के आधार पर होती है वेटिंग लिस्ट
ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट कोई साधारण कतार नहीं होती. यह एक डायनेमिक सिस्टम है जो मरीज की स्थिति के अनुसार लगातार अपडेट होती रहती है. इसमें मेडिकल डेटा, आपात स्थिति और अनुकूलता के आधार पर प्राथमिकता तय की जाती है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि हर अंग सबसे जरूरतमंद मरीज तक समय पर पहुंचे.
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