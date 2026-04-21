दुनिया के 5 अनोखे सांप जो नहीं देते अंडे, इंसानों की तरह बच्चों को देते हैं जन्म

1 . बच्चे पैदा करने वाले सांप

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सांपों के बारे में आम धारणा यह है कि वे अंडे देते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. दुनिया में कई ऐसे सांप भी होते हैं जो अंडे देने के बजाय सीधे बच्चों को जन्म देते हैं. इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में विविपेरिटी कहा जाता है. वहीं, कुछ मामले में इसे ओवोविविपेरिटी भी कहा जाता है, जिसमें अंडे शरीर के अंदर ही विकसित होकर बच्चे के रूप में बाहर आते हैं. सांपों में यह अनुकूलन, उन जगहों पर पाई जाती है, जहां अंडों के नष्ट होने या शिकार बनने का खतरा ज्यादा होता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)