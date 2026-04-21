दुनिया के 5 अनोखे सांप जो नहीं देते अंडे, इंसानों की तरह बच्चों को देते हैं जन्म

साइंस
Jaya Pandey | Apr 21, 2026, 05:48 PM IST
1.बच्चे पैदा करने वाले सांप
सांपों के बारे में आम धारणा यह है कि वे अंडे देते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. दुनिया में कई ऐसे सांप भी होते हैं जो अंडे देने के बजाय सीधे बच्चों को जन्म देते हैं. इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में विविपेरिटी कहा जाता है. वहीं, कुछ मामले में इसे ओवोविविपेरिटी भी कहा जाता है, जिसमें अंडे शरीर के अंदर ही विकसित होकर बच्चे के रूप में बाहर आते हैं. सांपों में यह अनुकूलन, उन जगहों पर पाई जाती है, जहां अंडों के नष्ट होने या शिकार बनने का खतरा ज्यादा होता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.Boa Constrictor
बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर सीधे बच्चों को जन्म देता है. यह दक्षिण और मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है. मादा बोआ अपने अंडों को शरीर के अंदर ही विकसित करती है और सही समय आने पर 10 से 60 तक बच्चों को जन्म दे सकती है. ये बच्चे जन्म लेते ही स्वतंत्र होते हैं और खुद शिकार करना सीख जाते हैं.
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3.Green Anaconda
ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े और भारी सांपों में गिना जाता है और यह दक्षिण अमेरिका की नदियों और दलदलों में पाया जाता है. पानी में अंडे सुरक्षित नहीं रह पाते, इसलिए यह भी बच्चों को जन्म देता है. एक मादा एनाकोंडा एक बार में 20 से 40 या उससे अधिक बच्चों को जन्म दे सकती है और जन्म के तुरंत बाद ये बच्चे तैरने और शिकार करने में सक्षम होते हैं.
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4.Rinkhals
रिंखल्स को रिंग-नेक्ड स्पिटिंग कोबरा भी कहा जाता है. यह दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है. यह सांप दूसरे कोबरा प्रजातियों से अलग है क्योंकि यह अंडे नहीं देता बल्कि सीधे बच्चों को जन्म देता है. ठंडे और बदलते मौसम वाले क्षेत्रों में अंडों के सुरक्षित विकास में कठिनाई होती है, इसलिए इसने बच्चे पैदा करने का यह तरीका अपनाया है.
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5.Garter Snake
गार्टर स्नैक उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला सांप है. यहां के ठंडे इलाकों में रहने वाली प्रजातियां अंडे देने के बजाय सीधे बच्चों को जन्म देती हैं. एक मादा गार्टर स्नेक एक बार में 20 से 80 तक बच्चों को जन्म दे सकती है.
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6.Red-bellied Black Snake
रेड बेलिड ब्लैक स्नैक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक विषैला सांप है. यह आमतौर पर दलदली और नम इलाकों में रहता है. यहां बाढ़ और तापमान में बदलाव के कारण अंडों के खराब होने का खतरा रहता है, इसलिए यह भी सीधे बच्चों को जन्म देता है. बच्चों के जिंदा रहने की संभावना को बढ़ाने के लिए एक बार में यह 10 से 40 तक बच्चों को जन्म दे सकता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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