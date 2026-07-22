किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani

साइंस
Jaya Pandey | Jul 22, 2026, 12:43 PM IST
1.वो इंजीनियर जिन्होंने Vikram 1 का ऑटोपायलट सिस्टम बनाया
विक्रम-1 की कहानी सिर्फ भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में इतिहास रचने की कहानी नहीं है. यह उन इंजीनियरों की मेहनत की भी कहानी है, जो पर्दे के पीछे रहकर भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाई देने में जुटे हुए हैं. इनमें से एक नाम पृथ्वी संघानी का भी है. पृथ्वी ने स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम में विक्रम-1 के ऑटोपायलट और गाइडेंस सिस्टम पर काम किया है.
(All Image Credit: Linkedin@Prithvi Sanghani)
2.पृथ्वी संघानी ने कहां से ली है इंजीनियरिंग की डिग्री?
पृथ्वी संघानी गुजरात के किसान परिवार से आती हैं. उन्होंने 2012 से 2016 के बीच आत्मीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस से बैचलर्स इन इंजीनियरिंग किया. इसके बाद उन्होंने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (DIAT) से 2017 से 2019 में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग (गाइडेड मिसाइल्स) में एमटेक किया. DIAT डीआरडीओ से जुड़ा इंस्टीट्यूट है.
3.DRDO में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर किया काम
पृथ्वी ने अपने करियर की शुरुआत एयरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी टेक्निकल फील्ड में की. उन्होंने कंट्रोल सिस्टम, फ्लाइट डायनेमिक्स और ऑटोनॉमस सिस्टम जैसे फील्ड में विशेषज्ञता विकसित की. यह किसी भी रॉकेट या फ्लाइट सिस्टम के लिए बेहद जरूरी होते हैं. उन्होंने डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेलवेपमेंट लैब में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम किया.
4.कब स्काईरूट एयरोस्पेस से जुड़ीं पृथ्वी संघानी?
बाद में पृथ्वी संघानी स्काईरूट एयरोस्पेस से जुड़ीं. हैदराबाद की यह स्पेस-टेक कंपनी विक्रम सीरीज के रॉकेट विकसित कर रही है. कंपनी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक विक्रम-1 है. यह भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है.
5.रॉकेट का ऑटो-पायलट सिस्टम कैसे करता है काम?
पृथ्वी संघानी ने विक्रम-1 के ऑटोपायलट और गाइडेंस सिस्टम में योगदान दिया है. किसी रॉकेट का ऑटोपायलट सिस्टम उसकी उड़ान में बेहद अहम होता है. यह सिस्टम रॉकेट की स्थिति, दिशा और गति से जुड़े डेटा को लगातार मॉनिटर करता है और जरूरत के अनुसार उड़ान को निर्धारित मार्ग पर बनाए रखने में मदद करता है.
6.क्या सिखाती है Prithvi Sanghani की कहानी?
पृथ्वी की कहानी उन स्टूडेंट्स के लिए भी प्रेरणा है जिनको लगता है कि स्पेस और रॉकेट टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए किसी बड़े शहर या खास बैकग्राउंड की जरूरत होती है. किसान परिवार से एयरोस्पेस और रॉकेट टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करने तक का उनका सफर बताता है कि सही एजुकेशन, टेक्निकल स्किल और लगातार सीखने की इच्छा के साथ आप भी तेजी से बढ़ते स्पेस सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं.