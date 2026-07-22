किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani

1 . वो इंजीनियर जिन्होंने Vikram 1 का ऑटोपायलट सिस्टम बनाया

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विक्रम-1 की कहानी सिर्फ भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में इतिहास रचने की कहानी नहीं है. यह उन इंजीनियरों की मेहनत की भी कहानी है, जो पर्दे के पीछे रहकर भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाई देने में जुटे हुए हैं. इनमें से एक नाम पृथ्वी संघानी का भी है. पृथ्वी ने स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम में विक्रम-1 के ऑटोपायलट और गाइडेंस सिस्टम पर काम किया है.

(All Image Credit: Linkedin@Prithvi Sanghani)