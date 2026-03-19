अंतरिक्ष में दिखी 'खुली खोपड़ी', NASA की तस्वीर ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की हैरानी

1 . नासा के टेलीस्कोप ने कैप्चर की अंतरिक्ष में 'खुली खोपड़ी'

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NASA ने हाल ही में एक रहस्यमयी तस्वीर जारी की है जो इंसान की खुली खोपड़ी की तरह दिखाई दे रही है. दरअसल यह मरते हुए तारे की तस्वीर है जिसमें उसके चारों ओर एक चमकता हुआ नेबुला बनता हुआ दिखाई दे रहा है. यह तस्वीर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई है जिसमें गैस और धूल का एक विशाल बादल साफ नजर आता है. वैज्ञानिकों के अनुसार जब कोई तारा अपने जीवन के आखिरी चरण में पहुंचता है तो वह अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देता है. यही सामग्री समय के साथ फैलकर एक खूबसूरत और चमकदार नीहारिका (नेबुला) का रूप ले लेती है जिसे खगोल विज्ञान में प्लेनेटरी नेबुला कहा जाता है.

(Image Credit: NASA)