अंतरिक्ष में दिखी 'खुली खोपड़ी', NASA की तस्वीर ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की हैरानी

साइंस
Jaya Pandey | Mar 19, 2026, 03:26 PM IST
1.नासा के टेलीस्कोप ने कैप्चर की अंतरिक्ष में 'खुली खोपड़ी'
NASA ने हाल ही में एक रहस्यमयी तस्वीर जारी की है जो इंसान की खुली खोपड़ी की तरह दिखाई दे रही है. दरअसल यह मरते हुए तारे की तस्वीर है जिसमें उसके चारों ओर एक चमकता हुआ नेबुला बनता हुआ दिखाई दे रहा है. यह तस्वीर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई है जिसमें गैस और धूल का एक विशाल बादल साफ नजर आता है. वैज्ञानिकों के अनुसार जब कोई तारा अपने जीवन के आखिरी चरण में पहुंचता है तो वह अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देता है. यही सामग्री समय के साथ फैलकर एक खूबसूरत और चमकदार नीहारिका (नेबुला) का रूप ले लेती है जिसे खगोल विज्ञान में प्लेनेटरी नेबुला कहा जाता है.
(Image Credit: NASA)
2.नासा ने इस अद्भुत ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताया?
वैज्ञानिकों ने इस नीहारिका को Exposed Cranium यानी 'खुली खोपड़ी' का नाम दिया है क्योंकि इसकी आकृति देखने में पारदर्शी खोपड़ी के अंदर मौजूद दिमाग जैसी लगती है. NASA के मुताबिक इस संरचना में अलग-अलग परतें दिखाई देती हैं, जो तारे के विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं. बाहरी परत में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस होती है, जो सबसे पहले बाहर निकली थी, जबकि अंदर का हिस्सा ज्यादा जटिल है और उसमें कई तरह की गैसों का मिश्रण मौजूद है.
(Image Credit: NASA)
3.नेबुला की संरचना को समझने में मदद कर रहा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप
इस नई तस्वीर को तैयार करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के दो अहम उपकरणों NIRCam और MIRI से मिले डेटा को मिलाया गया है. NIRCam नियर-इन्फ्रारेड प्रकाश को कैप्चर करता है, जबकि MIRI मिड-इन्फ्रारेड तरंगों को रिकॉर्ड करता है. इन दोनों के संयोजन से वैज्ञानिकों को नेबुला की संरचना और गैसों की परतों को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिली है.
(Image Credit: NASA)
4.अब साफ हुई मरते हुए तारे की यह तस्वीर
वैज्ञानिकों के अनुसार इस नेबुला के बीच में दिखाई देने वाली गहरी काली रेखा तारे के अंतिम चरण में हुए तेज गैस उत्सर्जन या विस्फोट के कारण बनी हुई हो सकती है. इस ऑब्जेक्ट को पहले स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने भी इन्फ्रारेड में देखा था लेकिन अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हाई-रिजॉल्यूशन इमेज ने इसकी जटिल संरचना और दिमाग जैसी आकृति को और ज्यादा साफ कर दिया है.
(Image Credit: NASA)
5.साइंटिस्ट के लिए क्यों खास है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप?
साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर कोई तारा बहुत अधिक द्रव्यमान वाला होता है तो उसका अंत सुपरनोवा विस्फोट के रूप में हो सकता है. वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी आधुनिक दूरबीनें ब्रह्मांड को समझने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं. यह टेलीस्कोप इन्फ्रारेड किरणों के जरिए ब्रह्मांड के शुरुआती दौर, तारों और ग्रहों के निर्माण और यहां तक कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों के विकास तक का अध्ययन करने में वैज्ञानिकों की मदद कर रहा है.
(Image Credit: NASA)
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