अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस

साइंस
जया पाण्डेय | Oct 29, 2025, 02:05 PM IST
1.प्रकृति के अजूबे ने वैज्ञानिकों को भी किया हैरान
प्रकृति ऐसे अजूबे रचती है जो साइंस से ज्यादा मिथक लगते हैं. ऐसे ही एक रहस्य के डिटेल्स IFLScience की एक रिपोर्ट में मिले हैं जिसमें अंडे देने वाली चट्टानों के बारे में बताया गया है. भले ही आपको यह बात काल्पनिक लग रही हो लेकिन ये भूविज्ञान के विज्ञान पर पूरी तरह आधारित हैं.
(PC. Wikimedia Commons)
2.कैननबॉल कंक्रीशन क्या हैं?
इन अंडे देने वाली संरचनाओं के सबसे प्रभावशाली उदाहरणों में से एक नॉर्थ डकोटा के थियोडोर रूजवेल्ट नेशनल पार्क जैसी जगहों में पाए जाने वाले तोप के गोले जैसे कंक्रीशन हैं. विशाल अंडों जैसे दिखने वाले ये गोलाकार पत्थर असल में कंक्रीशन हैं. यह एक प्रकार की चट्टान है जो किसी केंद्रीय केंद्रक के चारों ओर खनिजों के क्रमिक निर्माण से बनती है जैसे जैसे जीवाश्म या कार्बनिक पदार्थ.
3.कैसे होती है यह प्रक्रिया?
समय के साथ खनिजों की परतें आपस में जुड़कर इन ठोस, गोल आकृतियों का निर्माण करती हैं जो पृथ्वी की परतों में गहराई तक दबी होती हैं. यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब खनिज-समृद्ध पानी चट्टान की परतों में रिसता है. जैसे-जैसे पानी तलछट से होकर बहता है, यह खनिजों को जमा करता है जो एक नाभिक के चारों ओर जम जाते हैं. सदियों से नाभिक अधिक से अधिक परतें जमा करता जाता है और एक ठोस गेंद का रूप ले लेता है.
4.चीन में हर 30 साल में अंडे देने वाले चट्टान
यह रहस्य उत्तरी अमेरिका तक ही सीमित नहीं है. चीन के गुइझोऊ प्रांत के एक सुदूर गांव में एक अजीबोगरीब अंडे देने वाली चट्टान ने स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों दोनों का ध्यान खींचा है. हर 30 साल में होने वाली इस घटना में गोलाकार कंक्रीट के टुकड़े जिन्हें कभी-कभी पत्थर के अंडे भी कहा जाता है , 6 मीटर ऊंची चट्टान से गिरते हैं.
5.कैसे बनते हैं ये पत्थर वाले अंडे?
इस अंडों का व्यास 20 से 40 सेंटीमीटर तक होता है और यह कठोर, तलछटी जमाव से बने होते हैं और चट्टान की नरम चट्टानों में धंसे रहते हैं. इस क्षेत्र के बारे में स्थानीय किंवदंतियां लंबे समय से प्रचलित हैं. हालांकि यह किसी लोककथा जैसी लगती है लेकिन ये पूरी तरह से भूवैज्ञानिक विज्ञान पर आधारित है.
6.क्यों इस प्रक्रिया से वैज्ञानिक हैं हैरान?
यहां अपरदन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि चट्टान की कोमल, चूने जैसी चट्टानें कठोर कंक्रीट की तुलना में कहीं अधिक तेजी से अपरदित होती हैं. यह अपरदन कंक्रीट को उजागर करता है, जिससे वे चट्टान से अंडों की तरह नीचे गिर पड़ता है. नियमित तौर पर इस प्रक्रिया के बावजूद साइंटिस्ट इसकी निरंतरता से हैरान हैं जो लगभग हर तीन दशक में एक बार होती है.
