अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस

3 . कैसे होती है यह प्रक्रिया?

समय के साथ खनिजों की परतें आपस में जुड़कर इन ठोस, गोल आकृतियों का निर्माण करती हैं जो पृथ्वी की परतों में गहराई तक दबी होती हैं. यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब खनिज-समृद्ध पानी चट्टान की परतों में रिसता है. जैसे-जैसे पानी तलछट से होकर बहता है, यह खनिजों को जमा करता है जो एक नाभिक के चारों ओर जम जाते हैं. सदियों से नाभिक अधिक से अधिक परतें जमा करता जाता है और एक ठोस गेंद का रूप ले लेता है.