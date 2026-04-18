अंधेरे में भी जगमग... NASA की नाइटमैप में अलग ही चमक रहा यूपी-बिहार, इंटरनेट पर तस्वीरें वायरल

साइंस
Abhay Sharma | Apr 18, 2026, 10:26 PM IST
1.NASA ने जारी किया ग्लोबल सैटेलाइट नाइटमैप
13 अप्रैल, सोमवार को NASA ने एक नया ग्लोबल मैप जारी किया, जो सैटेलाइट तस्वीरों पर आधारित है. इस मैप में दिखाया गया है कि 2014 से 2022 के बीच रात में पृथ्वी की रोशनी कैसे बदली है. इसके लिए वैज्ञानिकों ने 9 साल तक हर रात ली गई करीब 16 लाख सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया है और मैप तैयार किया है.
2.उत्तर प्रदेश और बिहार अंधेरे में भी जगमग
इस नाइटमैप में उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में रात की रोशनी बढ़ी है, इसकी वजह तेजी से हो रहा शहरी विकास बताया जा रहा है. इस रिसर्च का नेतृत्व Tian Li और Zhe Zhu कर रहे थे, जिन्होंने VIIRS नाम के एक खास सैटेलाइट सिस्टम से ली गई तस्वीरों को एक नए एल्गोरिदम की मदद से समझा.
3.सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें
इस मैप में जो गोल्डन रंग वाले हिस्से हैं, वो ज्यादा रोशनी दिखाते हैं और पर्पल रंग वाले हिस्से कम रोशनी. इसमें भारत, चीन, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल अमेरिका में ज्यादा हिस्से सुनहरे दिखे. उत्तर प्रदेश-बिहार का इलाका सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चमकदार जगहों में से एक दिख रहा है. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
4.यूजर्स का रिएक्शन
सोशल मीडिया पर यूजर्स का रिएक्शन भी आना शुरू हो गया, किसी ने लिखा "रुकिए... क्या बिहार दुनिया की सबसे ज्यादा चमकदार, या शायद सबसे चमकदार जगह है?" एक दूसरे यूजर ने लिखा: "बिहार, ज्ञान की भूमि, सबसे ज्यादा चमकदार है."
5.एक यूजर ने लिखा शानदार उपलब्धि
एक यूजर ने लिखा यूपी-बिहार इलाके का यह चमकदार होना पिछले 10-15 सालों में भारत की सबसे शानदार उपलब्धि है, हर कोने-कोने तक बिजली पहुंचाना, उद्योग बढ़ाना, सबसे तेजी से बढ़ती प्रति व्यक्ति आय और इतनी आबादी का फायदा मिलना, सब अब सीधे अंतरिक्ष से भी चमकता हुआ दिखाई देता है."
6.21-23 घंटे लगातार बिजली देना
एक और यूजर ने लिखा "मैं बिहार की बहुत आलोचना करता हूं, और मैं नए मुख्यमंत्री से खुश नहीं हूं, लेकिन इस यहां काम कमाल का रहा है. इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद, आम दिनों में 21-23 घंटे लगातार बिजली देना, जो पहले सिर्फ 6-8 घंटे मिलती थी, बेमिसाल है."
Earth isn’t just getting brighter—some areas are brightening and others are dimming because of changes in nighttime lights.— NASA Earth (@NASAEarth) April 16, 2026
The finding comes from analyzing 1.16 million NASA satellite images taken every night for nine years. pic.twitter.com/1kFso4QE1k
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