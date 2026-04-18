अंधेरे में भी जगमग... NASA की नाइटमैप में अलग ही चमक रहा यूपी-बिहार, इंटरनेट पर तस्वीरें वायरल

6 . 21-23 घंटे लगातार बिजली देना

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एक और यूजर ने लिखा "मैं बिहार की बहुत आलोचना करता हूं, और मैं नए मुख्यमंत्री से खुश नहीं हूं, लेकिन इस यहां काम कमाल का रहा है. इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद, आम दिनों में 21-23 घंटे लगातार बिजली देना, जो पहले सिर्फ 6-8 घंटे मिलती थी, बेमिसाल है."

Earth isn’t just getting brighter—some areas are brightening and others are dimming because of changes in nighttime lights.



The finding comes from analyzing 1.16 million NASA satellite images taken every night for nine years. pic.twitter.com/1kFso4QE1k — NASA Earth (@NASAEarth) April 16, 2026

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