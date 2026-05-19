धरती की सुपर सर्वाइवर मछली, बिना पानी 4 साल तक खुद को जिंदा रखने का तरीका कर देगा हैरान!

साइंस
Jaya Pandey | May 19, 2026, 07:02 PM IST
1.जिंदा रहने की अद्भुत क्षमता के लिए जानी जाती है यह मछली
धरती पर मछलियों की 34,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें से कई तो बेहद अनोखी होती हैं. विशाल व्हेल शार्क का आकार स्कूल बस जितना लंबा हो सकता है, वहीं पैडोसाइप्रिस जैसी मछली इंसानी नाखून से भी छोटी होती है. दुनिया में एक मछली ऐसी भी है जिसके जीने की अद्भुत क्षमता जानकर आप हैरान रह जाएंगे.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2. नेचर का सर्वाइवल मास्टर
इस मछली का नाम है अफ्रीकन लंगफिश. इसे नेचर का सर्वाइवल मास्टर भी कहा जाता है. यह मछली पानी के बिना कुछ घंटे या दिन नहीं बल्कि कई साल तक जिंदा रह सकती है. अफ्रीकन लंगफिश अफ्रीका के दलदली इलाकों, नदियों और मौसमी झीलों में पाई जाती है. यहां अक्सर पानी सूख जाता है. जहां पानी सूखने पर बाकी मछलियां मरने लगती हैं, वहीं यह मछली खुद को बचाने का ऐसा रास्ता निकालती है कि साइंटिस्ट भी हैरान रह जाते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
3.बिना पानी खुद को कैसे जिंदा रखती है यह मछली?
वैज्ञानिकों के अनुसार अफ्रीकन लंगफिश चार साल या उससे भी अधिक समय तक पानी के बिना जिंदा रह सकती है. लेकिन इसके लिए खुले वातावरण में जिंदा रहना मुश्किल होता है इसलिए यह मिट्टी के अंदर सुरक्षित अवस्था में चली जाती है. जैसे ही पानी कम होने लगता है, यह मछली अपने मुंह और शरीर की मदद से कीचड़ में गहराई तक सुरंग बनाकर घुस जाती है. इसके बाद यह अपनी त्वचा से एक चिपचिपा बलगम छोड़ती है. यह सूखकर कठोर कोकून या खोल जैसा बन जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
4.अफ्रीकन लंगफिश का अनोखा खोल
यह खोल मछली के शरीर में नमी बनाए रखता है और उसे सूखे वातावरण से बचाता है. दिलचस्प बात यह है कि यह मिट्टी में एक छोटा सा छेद खुला छोड़ती है जिससे हवा अंदर जा सके. यह मछली सिर्फ गलफड़ों से नहीं बल्कि फेफड़ों जैसी संरचना की मदद से भी सांस लेती है. इसी वजह से इसका नाम लंगफिश पड़ा है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
5.अफ्रीकन लंगफिश की एस्टिवेशन अवस्था
इस दौरान मछली एस्टिवेशन नाम की अवस्था में चली जाती है. यह गर्मी के मौसम की शीतनिद्रा जैसा होता है. इस स्थिति में उसका शरीर बेहद धीमी गति से काम करता है. उसकी दिल की धड़कन, ऊर्जा की खपत और चयापचय काफी कम हो जाता है. ऊर्जा बचाने के लिए यह अपने शरीर में जमा वसा और कुछ मांसपेशियों का धीरे-धीरे इस्तेमाल करती है. जब कई महीनों या साल बाद बारिश होती है और पानी लौटता है, तब यह फिर एक्टिव होकर सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर देती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
6.अफ्रीकन लंगफिश की खासियत
अफ्रीकन लंगफिश की सबसे खास बात यह है कि यह हवा में सांस लेने पर इतनी निर्भर हो चुकी है कि अगर इसे लंबे समय तक केवल पानी में रखा जाए और सतह तक आने का मौका न मिले तो यह दम घुटने से मर भी सकती है. इस मछली को पानी में रहने के बावजूद हवा की जरूरत महसूस होती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि लंगफिश लगभग 40 करोड़ साल पुरानी प्रजातियों में से एक है और यह डायनासोर के अस्तित्व से भी पहले धरती पर मौजूद थी.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.