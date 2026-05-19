धरती की सुपर सर्वाइवर मछली, बिना पानी 4 साल तक खुद को जिंदा रखने का तरीका कर देगा हैरान!

6 . अफ्रीकन लंगफिश की खासियत

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अफ्रीकन लंगफिश की सबसे खास बात यह है कि यह हवा में सांस लेने पर इतनी निर्भर हो चुकी है कि अगर इसे लंबे समय तक केवल पानी में रखा जाए और सतह तक आने का मौका न मिले तो यह दम घुटने से मर भी सकती है. इस मछली को पानी में रहने के बावजूद हवा की जरूरत महसूस होती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि लंगफिश लगभग 40 करोड़ साल पुरानी प्रजातियों में से एक है और यह डायनासोर के अस्तित्व से भी पहले धरती पर मौजूद थी.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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