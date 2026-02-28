पृथ्वी 1,670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है तो हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता?

साइंस
Jaya Pandey | Feb 28, 2026, 11:38 AM IST
1.धरती के तेजी से घूमने के बावजूद हमें क्यों महसूस नहीं होती गति?
धरती लगभग 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है और भूमध्य रेखा के पास इसकी घूर्णन गति लगभग 1,670 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है. यह गति सुनने में बहुत तेज लगती है, लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल स्थिरता महसूस होती है. इसका कारण यह है कि हम केवल गति नहीं बल्कि गति में बदलाव यानी Acceleration महसूस करते हैं. अगर कोई चीज लगातार एक समान गति से चल रही हो और उसमें अचानक झटका, मोड़ या रुकावट न हो, तो हमारा शरीर उसे महसूस नहीं करता.
2.समझें इसके पीछे का साइंस
असल में पृथ्वी के साथ-साथ हम, हमारे आसपास की हवा, इमारतें, पेड़, महासागर और वायुमंडल सब उसी गति से साथ घूम रहे हैं. यानी हमारे और आसपास की चीजों के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं बनती. जब आपके आसपास सब कुछ आपकी ही गति से चल रहा हो, तो आपको हवा का तेज बहाव या खिंचाव महसूस नहीं होता. यही कारण है कि शांत गति से चलती ट्रेन या विमान में बैठकर हम आराम से चल-फिर सकते हैं और कई बार भूल जाते हैं कि हम बहुत तेज गति से यात्रा कर रहे हैं.
(Image: AI Generated)
3.गुरुत्वाकर्षण बल की भी है अहम भूमिका
गुरुत्वाकर्षण भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है. पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें और वायुमंडल को मजबूती से अपने साथ बांधे रखता है. अगर गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता, तो हवा पीछे छूट जाती और हमें लगातार तेज तूफानी हवाएं महसूस होतीं. घूर्णन के कारण एक छोटा-सा केन्द्रापसारक प्रभाव(Centrifugal Effect) जरूर बनता है, जो भूमध्य रेखा पर हमारे वजन को बहुत ही हल्की मात्रा में कम कर देता है, लेकिन यह अंतर इतना छोटा होता है कि इंसान उसे महसूस नहीं कर सकता.
(Image: AI Generated)
4.इस वजह से धरती के घूमने को महसूस नहीं कर पातीं हमारी इंद्रियां
हमारा शरीर खास तौर पर परिवर्तन को पकड़ने के लिए बना है. कान के अंदर का संतुलन तंत्र तभी संकेत देता है जब गति बदलती है, जैसे अचानक ब्रेक लगे, गाड़ी मुड़े, लिफ्ट तेजी से ऊपर जाए या झटका लगे. लेकिन अगर गति लगातार एक समान रहे, तो शरीर उसे सामान्य मान लेता है. पृथ्वी का घूर्णन बहुत स्थिर और अरबों साल से लगभग समान है, इसमें अचानक तेज या धीमा होने जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए हमारी इंद्रियां इसे बिल्कुल महसूस नहीं कर पातीं.
(Image: AI Generated)
5.इस वजह से हमारी जमीन लगती है एकदम स्थिर
इसी वजह से भले ही पृथ्वी अंतरिक्ष में घूम रही हो और साथ ही सूर्य के चारों ओर भी बहुत तेज गति से परिक्रमा कर रही हो, फिर भी हमें जमीन पूरी तरह स्थिर ही महसूस होती है. हमारी रोजमर्रा की अनुभूति में स्थिरता इसलिए है क्योंकि हम उसी चलती हुई प्रणाली का हिस्सा हैं.
(Image: AI Generated)
