पृथ्वी 1,670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है तो हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता?

1 . धरती के तेजी से घूमने के बावजूद हमें क्यों महसूस नहीं होती गति?

1

धरती लगभग 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है और भूमध्य रेखा के पास इसकी घूर्णन गति लगभग 1,670 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है. यह गति सुनने में बहुत तेज लगती है, लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल स्थिरता महसूस होती है. इसका कारण यह है कि हम केवल गति नहीं बल्कि गति में बदलाव यानी Acceleration महसूस करते हैं. अगर कोई चीज लगातार एक समान गति से चल रही हो और उसमें अचानक झटका, मोड़ या रुकावट न हो, तो हमारा शरीर उसे महसूस नहीं करता.