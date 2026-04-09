पृथ्वी का 'एलियन आइलैंड', जहां उड़न तश्तरी जैसे दिखते हैं पेड़ और हैरान करने वाले हैं जीव-जंतु

3 . ड्रैगन ब्लड ट्री की खासियत

3

इस द्वीप का सबसे प्रसिद्ध पेड़ ड्रैगन ब्लड ट्री है. इसकी छतरी जैसी आकृति इसे बेहद अलग बनाती है. यह पेड़ पहाड़ी इलाकों में बनने वाले कोहरे से नमी को इकट्ठा करता है और उसे अपनी जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे यह सूखे और कठिन वातावरण में भी जिंदा रह पाता है. इसके तने से निकलने वाला लाल रंग का रस ड्रैगन ब्लड कहलाता है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)