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पृथ्वी का 'एलियन आइलैंड', जहां उड़न तश्तरी जैसे दिखते हैं पेड़ और हैरान करने वाले हैं जीव-जंतु

पृथ्वी का 'एलियन आइलैंड', जहां उड़न तश्तरी जैसे दिखते हैं पेड़ और हैरान करने वाले हैं जीव-जंतु

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पृथ्वी का 'एलियन आइलैंड', जहां उड़न तश्तरी जैसे दिखते हैं पेड़ और हैरान करने वाले हैं जीव-जंतु

आज हम आपको धरती के 'एलियन आइलैंड' के बारे में बताएंगे जो काफी अद्भुत और रहस्यमयी है, यहां के पेड़-पौधे और जीव-जंतु पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते...

Jaya Pandey | Apr 09, 2026, 12:23 PM IST

1.धरती का एलियन आइलैंड

धरती का एलियन आइलैंड
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धरती बेहद अनोखी है और यहां कई ऐसी जगहें मौजूद हैं, जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है. ऐसी ही एक अद्भुत जगह है सोकोट्रा द्वीप. यह अपनी रहस्यमयी और अलग दुनिया जैसी प्रकृति के लिए मशहूर है. यह द्वीप यमन का हिस्सा है और हिंद महासागर में स्थित है. यहां के पेड़-पौधे और जीव-जंतु इतने अलग और अनोखे हैं कि लोग इसे 'एलियन जैसी दुनिया' भी कहते हैं.
(Image: AI Generated)

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2.यहां पाए जाते हैं एलियन जैसे पेड़-पौधे और जीव-जंतु

यहां पाए जाते हैं एलियन जैसे पेड़-पौधे और जीव-जंतु
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यूनेस्को के अनुसार सोकोट्रा जैव विविधता का खजाना है. यहां लगभग 800 से अधिक फूल वाले पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से करीब एक-तिहाई (लगभग 37%) सिर्फ इसी द्वीप पर मिलती हैं और दुनिया में कहीं नहीं पाई जातीं. यही वजह है कि इसे दुनियाभर में इस द्वीप पर प्रसिद्धि मिली हुई है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.ड्रैगन ब्लड ट्री की खासियत

ड्रैगन ब्लड ट्री की खासियत
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इस द्वीप का सबसे प्रसिद्ध पेड़ ड्रैगन ब्लड ट्री है. इसकी छतरी जैसी आकृति इसे बेहद अलग बनाती है. यह पेड़ पहाड़ी इलाकों में बनने वाले कोहरे से नमी को इकट्ठा करता है और उसे अपनी जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे यह सूखे और कठिन वातावरण में भी जिंदा रह पाता है. इसके तने से निकलने वाला लाल रंग का रस ड्रैगन ब्लड कहलाता है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.हिंद महासागर का गैलापागोस

हिंद महासागर का गैलापागोस
4

IUCN और यूनेस्को के अनुसार सोकोट्रा को 'हिंद महासागर का गैलापागोस' कहा जाता है, क्योंकि यहां की प्रकृति सामान्य मानकों से बिल्कुल अलग है. यहां बोतल के आकार वाले पेड़, अजीब आकृतियों वाले पौधे और प्राचीन चूना पत्थर पाया जाता है, जो इसे किसी दूसरी दुनिया जैसा रूप देते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.क्यों पूरी दुनिया से अलग हैं यहां के जीव

क्यों पूरी दुनिया से अलग हैं यहां के जीव
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वैज्ञानिकों के अनुसार सोकोट्रा द्वीप लाखों साल पहले गोंडवाना नाम के प्राचीन महामहाद्वीप का हिस्सा था. लगभग 18–20 मिलियन वर्ष पहले यह मुख्य भूमि से अलग हो गया, जिसके बाद यह एक तरह का प्राकृतिक टाइम कैप्सूल बन गया. इस लंबे अलगाव के कारण यहां की प्रजातियों ने अपने आप को पूरी तरह अलग तरीके से विकसित किया.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.यहां की जैव विविधता है बेहद खास

यहां की जैव विविधता है बेहद खास
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लंबे समय तक अलग-थलग रहने की वजह से यहां की जैव विविधता बेहद खास बन गई है. यहां के लगभग 90% कीड़े-मकौड़े और 95% स्थलीय घोंघे सिर्फ इसी द्वीप पर पाए जाते हैं. यही नहीं कई पक्षी और समुद्री जीव भी यहां की खास पहचान हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

7.प्रकृति के अनोखे रूप और विकास की अद्भुत कहानी

प्रकृति के अनोखे रूप और विकास की अद्भुत कहानी
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सोकोट्रा द्वीप धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह है जो हमें प्रकृति के अनोखे रूप और विकास की अद्भुत कहानी दिखाती है. यहां की वनस्पतियां और जीव-जंतु सच में इतने अलग हैं कि यह जगह दूसरे ग्रह की दुनिया जैसी महसूस होती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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