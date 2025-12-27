क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स

साइंस
जया पाण्डेय | Dec 27, 2025
1.क्या स्पेस में सनस्क्रीन लगाते हैं एस्ट्रोनॉट्स?
धरती से अंतरिक्ष अंधकारमय और ठंडा दिखाई देता है, लेकिन हमारे वायुमंडल के बाहर सूर्य का प्रकाश इतना कठोर होता है कि हममें से अधिकांश लोग इसका अनुभव तक नहीं कर सकते. हवा, बादल या ओजोन परत के बिना सूरज की किरणें और ज्यादा हानिकारक बन जाती हैं. ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या सूरज की किरणों से अपनी त्वचा बचाने के लिए एस्ट्रोनॉट सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं.
2.अंतरिक्ष में सूरज की हानिकारक किरणों से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स?
एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर भी घंटों बिताना पड़ता है. वहां सूरज की किरणों से बचाने के लिए कोई प्राकृतिक सुरक्षा नहीं होती. फिर भी एस्ट्रोनॉट्स सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते. इसका कारण अंतरिक्ष यात्रा की डिजाइन और सूर्य के संपर्क को नियंत्रित करने की सावधानीपूर्वक प्रक्रिया से जुड़ा है.
3.अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में दिलचस्प बातें
सूर्य का प्रकाश केवल वही नहीं है जो हम देखते हैं. इसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं. ये किरणें मुख्य रूप से तीन तरह की होती हैं. यूवी-ए की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है और यह त्वचा की गहराई तक पहुंचती है. यूवी-बी त्वचा की ऊपरी परतों को प्रभावित करती है और जलन पैदा करती है. यूवी-सी सबसे खतरनाक होती है, लेकिन पृथ्वी की ओजोन परत इसे लगभग पूरी तरह से रोक लेती है. अंतरिक्ष में ओजोन परत नहीं होती, हालांकि एस्ट्रोनॉट्स तक ये किरणें सीधे नहीं पहुंच पातीं क्योंकि स्पेससूट और स्पेसक्राफ्ट इन्हें रोक लेते हैं.
4.स्पेससूट किस तरह से सनस्क्रीन की जगह लेते हैं?
स्पेससूट पर्सनल स्पेसक्राफ्ट की तरह बने होते हैं. इनके मोटे और परतदार कपड़े अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रभावी रूप से रोकते हैं. एस्ट्रोनॉट का हेलमेट देखने में नाजुक लगता है, लेकिन इसका पारदर्शी बबल और अंदरूनी विज़र यूवी-स्टेबलाइज्ड पॉलीकार्बोनेट से बना होता है. यह एक मजबूत प्लास्टिक है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि हानिकारक किरणें चेहरे तक पहुंचने से पहले ही रुक जाएं.
5.जब स्पेस में एक एस्ट्रोनॉट हुए सनबर्न के शिकार
इसी डिजाइन की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेससूट पहनते समय सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं होती. यह सूट किसी भी लोशन से कहीं बेहतर सुरक्षा देता है. हालांकि इतिहास में एक बार सनबर्न का मामला सामने आया है. 1966 में जेमिनी 9A मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट जीन सेर्नन स्पेसक्राफ्ट के बाहर काम कर रहे थे, तभी उनके सूट की सिलाई में समस्या आ गई. इस वजह से उनकी पीठ कुछ समय के लिए सूरज की किरणों के संपर्क में आई और वह धरती पर हल्के सनबर्न के साथ लौटे.
6.स्पेसक्राफ्ट के अंदर क्या होता है?
स्पेसक्राफ्ट के अंदर सूरज की किरणों से प्रभावित होने का जोखिम काफी कम हो जाता है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स सामान्य कपड़ों में तैरते हैं. स्टेशन की खिड़कियों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने वाले विशेष फिल्टर लगे होते हैं. ये फिल्टर हानिकारक किरणों से सुरक्षा देते हैं और साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर का नजारा देखने की सुविधा भी प्रदान करते हैं.
