क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स

3 . अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में दिलचस्प बातें

सूर्य का प्रकाश केवल वही नहीं है जो हम देखते हैं. इसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं. ये किरणें मुख्य रूप से तीन तरह की होती हैं. यूवी-ए की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है और यह त्वचा की गहराई तक पहुंचती है. यूवी-बी त्वचा की ऊपरी परतों को प्रभावित करती है और जलन पैदा करती है. यूवी-सी सबसे खतरनाक होती है, लेकिन पृथ्वी की ओजोन परत इसे लगभग पूरी तरह से रोक लेती है. अंतरिक्ष में ओजोन परत नहीं होती, हालांकि एस्ट्रोनॉट्स तक ये किरणें सीधे नहीं पहुंच पातीं क्योंकि स्पेससूट और स्पेसक्राफ्ट इन्हें रोक लेते हैं.