क्या बीन की धुन पर नाचते हैं सांप? जानें सपेरों के इस दावे के पीछे की सच्चाई

3 . बीन को खतरे की तरह लेते हैं सांप

3

जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो सांप संगीत की धुन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि वह वाद्य यंत्र की गति और जमीन से गुजरने वाले कंपन पर प्रतिक्रिया करता है. सांप रक्षात्मक प्राणी होते हैं, ऐसे में वे बीन को इधर-उधर हिलते देखकर उसे खतरे की तरह समझते हैं. इस तरह से सांप की फन वाली मुद्रा या लहराती चाल अक्सर उसकी रक्षात्मक मुद्राएं होती हैं.