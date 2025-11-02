FacebookTwitterYoutubeInstagram
मोकामा हत्याकांड अपडेट! पटना कोर्ट ने अनंत सिंह को जेल भेजा

साइंस

क्या बीन की धुन पर नाचते हैं सांप? जानें सपेरों के इस दावे के पीछे की सच्चाई

अक्सर आपने सपेरों को सांपों के सामने बीन बजाते हुए देखा होगा. वह दावा करते हैं कि बीन की धुन से खतरनाक से खतरनाक सांप सम्मोहित हो जाता है और नाचने लगता है. लेकिन क्या सचमुच सांप बीन की आवाज सुन सकते हैं? जानें आखिर इस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है...

जया पाण्डेय | Nov 02, 2025, 02:27 PM IST

1.क्या सांपों को पसंद होती है बीन की धुन?

क्या सांपों को पसंद होती है बीन की धुन?
1

सांप एक रहस्यमयी प्राणी है. कुछ सांपों में जहर नहीं होता जबकि कुछ सांप बेहद खतरनाक होते हैं. सांप लंबे समय से हमारे पौराणिक कथाओं का हिस्सा रहे हैं. इनके बारे में एक बात यह भी काफी समय से प्रचलित है कि सांप बीन की धुन पर मोहित होकर नाचता है. लेकिन क्या सांपों को असलियत में बीन की धुन पसंद होती है?

2.बीन की धुन पर क्यों नाचते हैं सांप?

बीन की धुन पर क्यों नाचते हैं सांप?
2

इंसानों के उलट सांपों के कोई बाहरी कान नहीं होते. वे कंपन का पता लगाने के लिए अपने जबड़े की हड्डियों से जुड़ी एक आंतरिक संरचना का इस्तेमाल करते हैं. इस पूरी संरचना के कारण वे इंसानों और ज़्यादातर दूसरे जीवों की तरह हवा में उड़ने वाली आवाजें  नहीं  सुन  पाते.

3.बीन को खतरे की तरह लेते हैं सांप

बीन को खतरे की तरह लेते हैं सांप
3

जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो सांप संगीत की धुन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि वह  वाद्य यंत्र की गति और जमीन से गुजरने वाले कंपन पर प्रतिक्रिया करता है. सांप रक्षात्मक प्राणी होते हैं, ऐसे में वे बीन को इधर-उधर हिलते देखकर उसे खतरे की तरह समझते हैं. इस तरह से सांप की फन वाली मुद्रा या लहराती चाल अक्सर उसकी रक्षात्मक मुद्राएं होती हैं. 

4.आवाज नहीं बल्कि कंपन समझते हैं सांप

आवाज नहीं बल्कि कंपन समझते हैं सांप
4

आपको आश्चर्य होगा कि सांप का व्यवहार बांसुरी की ध्वनि से ज़्यादा जुड़ा नहीं है बल्कि उसके सामने होने वाले कंपन और आगे-पीछे की गति से जुड़ा है. अक्सर जिसे हम सांप का मोहित होकर नाचना समझ लेते हैं वह असल में सांप के बचने की कोशिश होती है.

5.बीन से बचने की कोशिश क्यों करता है सांप?

बीन से बचने की कोशिश क्यों करता है सांप?
5

संक्षेप में सांपों का बीन की धुन सुनना और उसपर नाचना , इस बात में कोई सच्चाई नहीं है. सांप बीन को खुद पर एक खतरे के रूप में लेता है और इससे बचने के लिए अपने फन फैलाकर इधर-उधर भागने की कोशिश करता है. इसी व्यवहार को अक्सर हम उसका नाचना समझ लेते हैं. 

