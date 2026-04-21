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रात में 'मुर्दा', सुबह अचानक जिंदा हो जाता है यह पक्षी, फिर 75,600 प्रति घंटा की रफ्तार से धड़कने लगता है दिल

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रात में 'मुर्दा', सुबह अचानक जिंदा हो जाता है यह पक्षी, फिर 75,600 प्रति घंटा की रफ्तार से धड़कने लगता है दिल

आज हम आपको जिस पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं, उसमें रात के वक्त 'मरकर' सुबह जिंदा उठ जाने की क्षमता होती है, जानें इस परिंदे में और कौन-कौन सी खास बातें हैं...

Jaya Pandey | Apr 21, 2026, 07:35 PM IST

1.दुनिया का छोटा लेकिन खास पक्षी

दुनिया का छोटा लेकिन खास पक्षी
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प्रकृति बेहद शक्तिशाली है और इसने लगभग हर जीव को जिंदा रहने के लिए कोई न कोई खास क्षमता दी है. आज हम जिस पक्षी की बात कर रहे हैं, वह छोटा जरूर है लेकिन उसकी क्षमताएं बेहद अद्भुत हैं. यह पक्षी है हमिंग बर्ड, जो दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में गिना जाता है. यह पक्षी अपनी तेज उड़ान, ऊंचे मेटाबॉलिज्म और अनोखी जीवनशैली के लिए जाना जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.रात के वक्त 'मरकर' सुबह जिंदा हो जाने वाला पक्षी

रात के वक्त 'मरकर' सुबह जिंदा हो जाने वाला पक्षी
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हमिंगबर्ड रात के समय टॉरपर  नाम की अवस्था में चला जाता है, जो गहरी नींद और अस्थायी निष्क्रियता जैसी होती है. इस दौरान इसकी बॉडी का तापमान, दिल की धड़कन और मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है जिससे इसका शरीर ऊर्जा बचा सके. दिन में इसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, इसलिए अगर यह लगातार भोजन न करे तो इसके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.बेहद अधिक होता है हमिंग बर्ड का मेटाबॉलिक रेट

बेहद अधिक होता है हमिंग बर्ड का मेटाबॉलिक रेट
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हमिंगबर्ड का मेटाबॉलिक रेट किसी भी दूसरे गर्म खून वाले जीव यानी इंडोथर्मिक एनिमल की तुलना में बेहद अधिक होता है. यही कारण है कि रात में या भोजन की कमी होने पर यह टॉरपर में चला जाता है, जिसमें इसकी मेटाबॉलिक रेट सामान्य से लगभग 1/10 से 1/15 तक कम हो सकती है. इससे यह अपनी ऊर्जा बचाकर अगली सुबह फिर से 'जिंदा' हो पाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.सुबह उठते ही बढ़ जाती है दिल की धड़कन

सुबह उठते ही बढ़ जाती है दिल की धड़कन
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सुबह होते ही जब हमिंगबर्ड टॉरपर से बाहर आता है, तो उसकी दिल की धड़कन तेजी से बढ़ जाती है. आराम की स्थिति में इसका दिल प्रति मिनट लगभग 250 से 500 बार धड़क सकता है, जबकि उड़ान के दौरान यह करीब 1,200 बार प्रति मिनट तक पहुंच सकता है यानी इसका दिल प्रति घंटे 75,600 बार धड़क सकता है. यह इसकी मांसपेशियों को ऊर्जा देता है, जिससे यह हवा में एक ही जगह मंडराने और यहां तक कि पीछे की ओर उड़ने में सक्षम होता है, जो पक्षियों में बहुत ही दुर्लभ क्षमता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.कुछ ही मिनटों में शुगर को एनर्जी में कर लेता है कन्वर्ट

कुछ ही मिनटों में शुगर को एनर्जी में कर लेता है कन्वर्ट
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हमिंगबर्ड का पाचन तंत्र भी बहुत तेज होता है. यह फूलों के रस यानी नेक्टर से मिलने वाली शुगर को कुछ ही मिनटों में ऊर्जा में बदल सकता है. इसी कारण इसे दिनभर बार-बार भोजन करना पड़ता है और यह हर 10 से 15 मिनट में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भोजन लेता रहता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.लंबे प्रवास के लिए जानी जाती है हमिंग बर्ड की यह प्रजाति

लंबे प्रवास के लिए जानी जाती है हमिंग बर्ड की यह प्रजाति
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रूफस हमिंगबर्ड अपने लंबे प्रवास के लिए जाना जाता है. यह पक्षी अलास्का से मेक्सिको तक, हर साल लगभग 6,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करता है. इतनी लंबी दूरी तय करने के बावजूद इसका छोटा सा शरीर ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

7.पीछे की ओर भी उड़ सकते हैं हमिंग बर्ड

पीछे की ओर भी उड़ सकते हैं हमिंग बर्ड
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हमिंगबर्ड के बारे में एक खास बात यह भी है कि यह न केवल आगे बल्कि पीछे की ओर भी उड़ सकता है. इसके पंखों की संरचना और तेज गति इसे हवा में स्थिर रहने और किसी भी दिशा में उड़ने की क्षमता देती है. यही वजह है कि यह छोटा सा पक्षी प्रकृति के सबसे अद्भुत जीवों में गिना जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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