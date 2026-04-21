रात में 'मुर्दा', सुबह अचानक जिंदा हो जाता है यह पक्षी, फिर 75,600 प्रति घंटा की रफ्तार से धड़कने लगता है दिल

4 . सुबह उठते ही बढ़ जाती है दिल की धड़कन

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सुबह होते ही जब हमिंगबर्ड टॉरपर से बाहर आता है, तो उसकी दिल की धड़कन तेजी से बढ़ जाती है. आराम की स्थिति में इसका दिल प्रति मिनट लगभग 250 से 500 बार धड़क सकता है, जबकि उड़ान के दौरान यह करीब 1,200 बार प्रति मिनट तक पहुंच सकता है यानी इसका दिल प्रति घंटे 75,600 बार धड़क सकता है. यह इसकी मांसपेशियों को ऊर्जा देता है, जिससे यह हवा में एक ही जगह मंडराने और यहां तक कि पीछे की ओर उड़ने में सक्षम होता है, जो पक्षियों में बहुत ही दुर्लभ क्षमता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)