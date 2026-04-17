डायनासोर जैसा दिखने वाला मगरमच्छ का रिश्तेदार, 'इंसानी चाल' देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान!

4 . कैसे 4 पैरों से दो पैरों पर चलने लगे Sonselasuchus cedrus?

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पेट्रीफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क को प्री-हिस्टॉरिक टाइम के जीवाश्मों की खान के रूप में जाना जाता है. साल 2014 के बाद से रिसर्चर्स ने अलग-अलग उम्र के जीवों की हड्डियों की स्टडी की, जिससे यह पता चला कि छोटे होने पर ये सरीसृप चार पैरों पर चलते थे. लेकिन जैसे-जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, इनके पिछले पैर मजबूत हो जाते थे और ये दो पैरों पर चलने लगते थे.

(Image: AI Generated)