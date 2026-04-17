डायनासोर जैसा दिखने वाला मगरमच्छ का रिश्तेदार, 'इंसानी चाल' देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान!

साइंस
Jaya Pandey | Apr 17, 2026, 12:13 PM IST
1.मगरमच्छ का अनोखा रिश्तेदार
मगरमच्छ को दुनिया के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली जीवों में गिना जाता है. यह जमीन के साथ पानी के अंदर भी रह सकता है. लेकिन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसके एक ऐसे प्राचीन रिश्तेदार का पता लगाया है जिसने सबको हैरान कर दिया. उन्होंने लगभग 20 करोड़ साल पुराने एक सरीसृप के जीवाश्म की खोज की है. यह जीवाश्म उन्हें पेट्रीफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क में मिला है.
(Image: AI Generated)
2.कैसी थी इस जानवर की बनावट?
इस प्रजाति का नाम Sonselasuchus cedrus, जो Shuvosaurus ग्रुप से जुड़ी प्रजाति है. यह प्रजाति लेट ट्राइसिक पीरियड में पाई जाती थी. यह सरीसृप मगरमच्छों के विकास से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी बनावट मगरमच्छों से काफी अलग है. इसकी खास बात यह थी कि ये दो पैरों पर चल सकता था. इसका आकार एक छोटे कुत्ते के बराबर था, जिसमें पिछले पैर लंबे और आगे के पैर छोटे थे.
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3.शरीर की बनावट डायनासोर जैसी
वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि पैदा होने पर यह जीव चार पैरों पर चलता रहा होगा लेकिन बड़े होने पर यह अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा. इसकी चाल और शरीर की बनावट कुछ हद तक डायनासोर जैसी लगती थी.
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4.कैसे 4 पैरों से दो पैरों पर चलने लगे Sonselasuchus cedrus?
पेट्रीफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क को प्री-हिस्टॉरिक टाइम के जीवाश्मों की खान के रूप में जाना जाता है. साल 2014 के बाद से रिसर्चर्स ने अलग-अलग उम्र के जीवों की हड्डियों की स्टडी की, जिससे यह पता चला कि छोटे होने पर ये सरीसृप चार पैरों पर चलते थे. लेकिन जैसे-जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, इनके पिछले पैर मजबूत हो जाते थे और ये दो पैरों पर चलने लगते थे.
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5.मगरमच्छ से कितने अलग थे Sonselasuchus cedrus?
Shuvosaurus मगरमच्छों की फैमिली से जुड़ा है. लेकिन, Sonselasuchus cedrus मगरमच्छों से दिखने में काफी अलग थे. जहां आज के मगरमच्छ भारी शरीर और ताकतवर जबड़ों वाले होते हैं, वहीं उनके ये प्राचीन रिश्तेदार हल्के, सीधे खड़े होने वाले और कुछ हद तक पक्षियों या छोटे डायनासोर जैसे दिखते थे.
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6.विकास की प्रक्रिया है अनोखी
इस खोज से यह भी समझ आता है कि विकास की प्रक्रिया कितनी अनोखी है. इससे Convergent Evolution का उदाहरण मिलता है, जिसमें अलग-अलग प्रजातियां एक जैसी परिस्थितियों में रहकर एक जैसी शारीरिक विशेषताएं विकसित कर लेती हैं. इस मामले में मगरमच्छ के इस रिश्तेदार ने डायनासोर जैसी चाल और बनावट अपना ली.
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