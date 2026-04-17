FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IPL 2026: जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं मिल रहा विकेट,आकाश चोपड़ा और इरफान पठान ने मानी ये वजह

जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं मिल रहा विकेट, आकाश चोपड़ा और इरफान पठान ने मानी ये वजह

असरानी कैसे बन गए 'कॉमेडी किंग'? दो बड़े कलाकारों से मिली प्रेरणा ने बदला था भाग्य, जानें

असरानी कैसे बन गए 'कॉमेडी किंग'? दो बड़े कलाकारों से मिली प्रेरणा ने बदला था भाग्य, जानें

केवल ये बात मान ले ईरान तो अभी हो जाएगा US-Iran के बीच समझौता, ट्रंप ने दिए संकेत

केवल ये बात मान ले ईरान तो अभी हो जाएगा US-Iran के बीच समझौता, ट्रंप ने दिए संकेत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
किसी महल से कम नहीं हैं इन 5 हसीनाओं का घर, अंदर का नजारा देख आएगा लग्जरियस फील

किसी महल से कम नहीं हैं इन 5 हसीनाओं का घर, अंदर का नजारा देख आएगा लग्जरियस फील

डायनासोर जैसा दिखने वाला मगरमच्छ का रिश्तेदार, 'इंसानी चाल' देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान!

डायनासोर जैसा दिखने वाला मगरमच्छ का रिश्तेदार, 'इंसानी चाल' देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान!

Numerology: अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास

अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास

HomePhotos

साइंस

डायनासोर जैसा दिखने वाला मगरमच्छ का रिश्तेदार, 'इंसानी चाल' देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान!

वैज्ञानिकों ने मगरमच्छ के उस पूर्वज का पता लगाया है, जो इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता था. यह जीव देखने में बिलकुल डायनासोर जैसा लगता था, जानें साइंटिस्ट को और क्या पता चला...

Jaya Pandey | Apr 17, 2026, 12:13 PM IST

1.मगरमच्छ का अनोखा रिश्तेदार

मगरमच्छ का अनोखा रिश्तेदार
1

मगरमच्छ को दुनिया के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली जीवों में गिना जाता है. यह जमीन के साथ पानी के अंदर भी रह सकता है. लेकिन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसके एक ऐसे प्राचीन रिश्तेदार का पता लगाया है जिसने सबको हैरान कर दिया. उन्होंने लगभग 20 करोड़ साल पुराने एक सरीसृप के जीवाश्म की खोज की है. यह जीवाश्म उन्हें पेट्रीफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क में मिला है. 
(Image: AI Generated)

Advertisement

2.कैसी थी इस जानवर की बनावट?

कैसी थी इस जानवर की बनावट?
2

इस प्रजाति का नाम Sonselasuchus cedrus, जो Shuvosaurus ग्रुप से जुड़ी प्रजाति है. यह प्रजाति लेट ट्राइसिक पीरियड में पाई जाती थी. यह सरीसृप मगरमच्छों के विकास से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी बनावट मगरमच्छों से काफी अलग है. इसकी खास बात यह थी कि ये दो पैरों पर चल सकता था. इसका आकार एक छोटे कुत्ते के बराबर था, जिसमें पिछले पैर लंबे और आगे के पैर छोटे थे.
(Image: AI Generated) 

3.शरीर की बनावट डायनासोर जैसी

शरीर की बनावट डायनासोर जैसी
3

वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि पैदा होने पर यह जीव चार पैरों पर चलता रहा होगा लेकिन बड़े होने पर यह अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा. इसकी चाल और शरीर की बनावट कुछ हद तक डायनासोर जैसी लगती थी. 
(Image: AI Generated)

4.कैसे 4 पैरों से दो पैरों पर चलने लगे Sonselasuchus cedrus?

कैसे 4 पैरों से दो पैरों पर चलने लगे Sonselasuchus cedrus?
4

पेट्रीफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क को प्री-हिस्टॉरिक टाइम के जीवाश्मों की खान के रूप में जाना जाता है. साल 2014 के बाद से रिसर्चर्स ने अलग-अलग उम्र के जीवों की हड्डियों की स्टडी की, जिससे यह पता चला कि छोटे होने पर ये सरीसृप चार पैरों पर चलते थे. लेकिन जैसे-जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, इनके पिछले पैर मजबूत हो जाते थे और ये दो पैरों पर चलने लगते थे.
(Image: AI Generated)

TRENDING NOW

5.मगरमच्छ से कितने अलग थे Sonselasuchus cedrus?

मगरमच्छ से कितने अलग थे Sonselasuchus cedrus?
5

Shuvosaurus मगरमच्छों की फैमिली से जुड़ा है. लेकिन, Sonselasuchus cedrus मगरमच्छों से दिखने में काफी अलग थे. जहां आज के मगरमच्छ भारी शरीर और ताकतवर जबड़ों वाले होते हैं, वहीं उनके ये प्राचीन रिश्तेदार हल्के, सीधे खड़े होने वाले और कुछ हद तक पक्षियों या छोटे डायनासोर जैसे दिखते थे.
(Image: AI Generated)

6.विकास की प्रक्रिया है अनोखी

विकास की प्रक्रिया है अनोखी
6

इस खोज से यह भी समझ आता है कि विकास की प्रक्रिया कितनी अनोखी है. इससे Convergent Evolution का उदाहरण मिलता है, जिसमें अलग-अलग प्रजातियां एक जैसी परिस्थितियों में रहकर एक जैसी शारीरिक विशेषताएं विकसित कर लेती हैं. इस मामले में मगरमच्छ के इस रिश्तेदार ने डायनासोर जैसी चाल और बनावट अपना ली.
(Image: AI Generated)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किसी महल से कम नहीं हैं इन 5 हसीनाओं का घर, अंदर का नजारा देख आएगा लग्जरियस फील
किसी महल से कम नहीं हैं इन 5 हसीनाओं का घर, अंदर का नजारा देख आएगा लग्जरियस फील
डायनासोर जैसा दिखने वाला मगरमच्छ का रिश्तेदार, 'इंसानी चाल' देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान!
डायनासोर जैसा दिखने वाला मगरमच्छ का रिश्तेदार, 'इंसानी चाल' देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान!
Numerology: अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास
अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास
भारत का इकलौता राज्य जो बना गाली मुक्त गांव, यहां गाली बकने की सजा भी है बड़ी यूनिक
भारत का इकलौता राज्य जो बना गाली मुक्त गांव, यहां गाली बकने की सजा भी है बड़ी यूनिक
भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, एक साल में चीन, अमेरिका, रूस सबको छोड़ देगा पीछे! रिपोर्ट देखकर हर देशवासी करेगा फख्र
भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, एक साल में चीन, अमेरिका, रूस सबको छोड़ देगा पीछे! रिपोर्ट देखकर हर देशवासी करेगा फख्र
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर हमेशा रहती है राहु की कृपा, इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी  
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर हमेशा रहती है राहु की कृपा, इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी
Horoscope 16 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, ​जानें इस बार के नये नियम
अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, ​जानें इस बार के नये नियम
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
Malmas 2026: खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान
खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान
MORE
Advertisement