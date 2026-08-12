अंतरिक्ष में दिखा ब्रह्मांडीय शेर, NASA के टेलीस्कोप की Lion Nebula की तस्वीरें देख रह जाएंगे हैरान

साइंस
Jaya Pandey | Aug 12, 2026, 09:49 AM IST
1.नासा के टेलीस्कोप ने खींची लायन नेबुला की स्पष्ट तस्वीर
स्पेस साइंस की दुनिया में नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लगातार नए खुलासे कर रहा है. अब JWST ने प्लेनेटरी नेबुला NGC 2392 की बेहद साफ इंफ्रारेड तस्वीरें जारी की हैं. इस नेबुला को लायन नेबुला या एस्किमो नेबुला के नाम से जाना जाता है. इससे पहले साल 2000 में नासा के इस टेलीस्कोप ने विजिबल लाइट में इस नेबुला को ऑब्जर्व किया है.
2.शेर के चेहरे और अयाल के आकार का है यह नेबुला
यह नेबुला शेर के चेहरे और अयाल यानी गर्दन के बालों जैसा दिखने की वजह से वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करता है. अब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपने हाई रिजॉल्यूशन वाले इंफ्रारेड कैमरे NIRCam और मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट MIRI का इस्तेमाल करके इस धूल भरे गुच्छे और आयनाइज्ड गैस के आवरण का स्पष्ट विजुअल खींचने में कामयाब रहा है.
3.इस नेबुला को कैसे मिला शेर जैसा आकार?
इस नेबुला की खास संरचना और इसका शेर जैसा रूप इसके केंद्र में मौजूद एक मरते हुए तारे के अवशेष की वजह से है. सूर्य जैसे कम द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन के आखिरी चरण में सुपरनोवा विस्फोट से नहीं गुजरते, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होने पर अपनी बाहरी परतों को अस्थिर होकर अंतरिक्ष में ही छोड़ देते हैं. अंतरिक्ष में उत्सर्जित हुई यहीं परतें गैस और धूल के विशाल आवरण में बदल जाती हैं जिन्हें प्लेनेटरी नेबुला कहा जाता है. वहीं, तारे का बेहद गर्म और धुंध से भरा केंद्र पीछे रह जाता है. इसे ही व्हाइट ड्वॉर्फ स्टार कहा जाता है.
4.आखिर किससे बनी है एनजीसी 2392?
एनजीसी 2392 के केस में यह व्हाइट ड्वॉर्फ स्टार काफी ज्यादा यूवी रेडिएशन और स्टीलर विंड (तारकीय हवाएं) छोड़ रहा है. यह आसपास की गैस को भी गर्म कर रहा है और इसे आयनाइज्ड करके एक फैलता हुआ बुलबुला बना रहा है. अब आपके दिमाग में यह जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसमें शेर के गर्दन पर बिखरे हुए बाल जैसी दिखने वाली चीज क्या है. आपको बता दें कि ये धूल के घने पिंड हैं तो केंद्रीय तारे के रेडिएशन और हवाओं से फिलहाल बचे हुए हैं.
5....जब अंतरिक्ष से गायब हो जाएगा यह नेबुला
कॉमेट या धूमकेतु की पूंछ की तरह दिखने वाले ये गुच्छे अपने पीछे मौजूद ठंडी गैस और धूल की रक्षा करते हैं. समय के साथ यह फैलता हुआ गैस का बुलबुला आसपास की धूल को नष्ट कर रहा है. नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक टेलीस्कोप ने एक गतिशीत प्रक्रिया को तस्वीर में कैद किया है, लेकिन यह नेबुला असल में लगातार बदल रही है और इसकी गैस भी दूर तक फैलती जा रही है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक समय ऐसा भी आएगा, जब ये नेबुला अंतरिक्ष में पूरी तरह से गायब हो जाएगी.