अंतरिक्ष में दिखा ब्रह्मांडीय शेर, NASA के टेलीस्कोप की Lion Nebula की तस्वीरें देख रह जाएंगे हैरान

3 . इस नेबुला को कैसे मिला शेर जैसा आकार?

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इस नेबुला की खास संरचना और इसका शेर जैसा रूप इसके केंद्र में मौजूद एक मरते हुए तारे के अवशेष की वजह से है. सूर्य जैसे कम द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन के आखिरी चरण में सुपरनोवा विस्फोट से नहीं गुजरते, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होने पर अपनी बाहरी परतों को अस्थिर होकर अंतरिक्ष में ही छोड़ देते हैं. अंतरिक्ष में उत्सर्जित हुई यहीं परतें गैस और धूल के विशाल आवरण में बदल जाती हैं जिन्हें प्लेनेटरी नेबुला कहा जाता है. वहीं, तारे का बेहद गर्म और धुंध से भरा केंद्र पीछे रह जाता है. इसे ही व्हाइट ड्वॉर्फ स्टार कहा जाता है.