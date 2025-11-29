ये है दुनिया की सबसे खतरनाक चीज, इसे देखने भर से कुछ मिनट में हो सकती है मौत

साइंस
जया पाण्डेय | Nov 29, 2025, 11:06 AM IST
1.दुनिया की सबसे खतरनाक चीज
दुनिया खतरनाक चीजों से भरा पड़ा है लेकिन आज हम आपको जिस चीज के बारे में बता रहे हैं, अगर आप इसके पास सिर्फ तीस सेकंड के लिए खड़े रहे तो शुरुआत में आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको चक्कर और थकान महसूस होने लगेगी. दो मिनट में ही आपकी कोशिकाएं टूटने लगेंगी. चार मिनट में उल्टी और बुखार हो सकता है और अगर आप पांच मिनट भी इसके पास खड़े रहे तो डॉक्टर आपकी बाकी जिंदगी का अनुमान सालों या महीनों में नहीं, बल्कि दिनों में लगाते हैं.
2.चेरनोबिल विस्फोट में कैसे बना Elephant’s Foot
Elephant's Foot 1986 के चेरनोबिल परमाणु आपदा के बाद बना एक ठोस पिंड है. रिएक्टर संख्या चार में एक परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ और भारी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ निकला. इस विस्फोट के कारण यूरेनियम ईंधन रिएक्टर की संरचनात्मक परतों से होकर पिघल गया. परमाणु ईंधन, रिएक्टर परिरक्षण, कंक्रीट और रेत से बना यह पिघला हुआ मिश्रण इमारत से नीचे की ओर बह गया और आखिरकार ठंडा होकर एक मीटर चौड़ी विचित्र संरचना में बदल गया. बाद में श्रमिकों ने बताया कि यह कठोर काला लावा जैसा पदार्थ हाथी के झुर्रीदार पैर जैसा दिखता था जिसके कारण इसका यह नाम पड़ा.
3.हाथी के पैर जैसी पिघली हुई संरचना
1986 की शरद ऋतु तक आपातकालीन दल नष्ट हो चुके रिएक्टर के नीचे भाप गलियारे तक पहुंचने में सफल हो गये. उनके उपकरणों ने विकिरण का स्तर जीवित रहने की सीमा से कहीं ज़्यादा दर्ज किया. वे सीधे उस तक नहीं पहुंच सकते थे इसलिए पहली तस्वीरें लेने के लिए कोनों के चारों ओर खंभों पर कैमरे लगाए गए थे. नॉटिलस पत्रिका के अनुसार उस पिंड से शुरू में इतना विकिरण निकलता था कि केवल 300 सेकंड में ही घातक खुराक मिल जाती थी. उस समय विकिरण उनके मीटरों पर इतना जोरदार प्रहार करता था कि गलियारे में खड़े होने के लिए भी सावधानी बरतनी पड़ती थी.
4.इसका एक्सपोज़र इतना घातक क्यों है?
विकिरण भाप या आग जैसा नहीं दिखता और इसे सूंघा या छुआ नहीं जा सकता. लेकिन एलिफेंट्स फूट इतना आयनकारी विकिरण उत्सर्जित करता है कि यह कोशिका स्तर पर मानव ऊतक को नष्ट कर सकता है. जब पहली बार मापा गया था तो द्रव्यमान प्रति घंटे लगभग 10,000 रोएंटजन उत्सर्जित कर रहा था जिसे उसी अवधि में 45 लाख से ज़्यादा छाती के एक्स-रे के बराबर बताया गया है. एक व्यक्ति की जान लेने के लिए लगभग 1,000 रोएंटजन की जरूरत होती है. यह उस सीमा से दस गुना ज्यादा था.
5.10,000 रोएंटजन प्रति घंटा – अत्यधिक खतरनाक स्तर
पंद्रह साल बाद 2001 में भी एलिफेंट्स फूट की गति अभी भी लगभग 800 रोएंटजन प्रति घंटा मापी गई थी और अनुमान है कि यह हजारों वर्षों तक खतरनाक रूप से रेडियोधर्मी बना रहेगा. यही कारण है कि रिएक्टर के आसपास कामगारों की पहुंच के लिए एक विशाल सार्कोफैगस नामक सुरक्षा ढांचे की आवश्यकता थी जो रिएक्टर चार के ऊपर 1986 में बनाया गया एक प्रबलित कंक्रीट कवच था. हालांकि यह ढांचा विशाल था लेकिन समय के साथ इसकी गुणवत्ता बिगड़ती गई.
6.विकिरण से उत्पन्न आंतरिक ऊष्मा और भूजल की चिंता
सार्कोफैगस को मजबूत करने और आखिरकार बदलने के प्रयास पर्यावरण में इसके और अधिक उत्सर्जन को रोकने के लिए किए गए थे. इस पिंड से निकलने वाला विकिरण आंतरिक ऊष्मा भी उत्पन्न करता है. ऐसी चिंताएं हैं कि अगर एलिफेंट्स फीट नीचे की ओर पिघलता रहा और भूजल तक पहुंच गया तो यह जल स्रोतों को दूषित कर सकता है या अतिरिक्त प्रतिक्रियाएं भी पैदा कर सकता है.
7.दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु कचरा
कई लोग इसे पृथ्वी पर परमाणु कचरे का सबसे खतरनाक हिस्सा मानते हैं. ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि यह विस्फोटक या अस्थिर है बल्कि इसलिए कि इसके विकिरण में इतनी क्षमता है कि इसके संपर्क में आने मात्र से ही मौत हो सकती है.
