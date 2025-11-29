ये है दुनिया की सबसे खतरनाक चीज, इसे देखने भर से कुछ मिनट में हो सकती है मौत

3 . हाथी के पैर जैसी पिघली हुई संरचना

1986 की शरद ऋतु तक आपातकालीन दल नष्ट हो चुके रिएक्टर के नीचे भाप गलियारे तक पहुंचने में सफल हो गये. उनके उपकरणों ने विकिरण का स्तर जीवित रहने की सीमा से कहीं ज़्यादा दर्ज किया. वे सीधे उस तक नहीं पहुंच सकते थे इसलिए पहली तस्वीरें लेने के लिए कोनों के चारों ओर खंभों पर कैमरे लगाए गए थे. नॉटिलस पत्रिका के अनुसार उस पिंड से शुरू में इतना विकिरण निकलता था कि केवल 300 सेकंड में ही घातक खुराक मिल जाती थी. उस समय विकिरण उनके मीटरों पर इतना जोरदार प्रहार करता था कि गलियारे में खड़े होने के लिए भी सावधानी बरतनी पड़ती थी.