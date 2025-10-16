क्या पेड़ों पर उग सकता है सोना? वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला प्रकृति का गोल्ड मेकिंग फॉर्मूला

3 . माइक्रोब्स और पेड़ मिलकर सोना कैसे बनाते हैं?

नॉर्वे स्प्रूस के पेड़ों में कई तरह के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो उनकी पत्तियों और सुइयों के अंदर केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करते हैं. डीएनए सीक्वेंसिंग से पता चला है कि कुछ बैक्टीरिया ग्रुप जैसे P3OB-42, क्यूटीबैक्टीरियम और कोरिनेबैक्टीरियम सोने के नैनोकणों वाली सुइयों में ज़्यादा पाए जाते हैं. ये बैक्टीरिया चिपचिपे बायोफिल्म में रहते हैं और ऐसे सूक्ष्म वातावरण बनाते हैं जो घुले हुए सोने को ठोस नैनो कणों में प्रेसिपिटेट कर सकते हैं जिससे वे सुई के अंदर प्रभावी रूप से बंद हो जाता है.