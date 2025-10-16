FacebookTwitterYoutubeInstagram
ये है दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट वाला देश, अमेरिका टॉप-10 से बाहर, जानें भारत-पाकिस्तान की रैंकिंग

क्या पेड़ों पर उग सकता है सोना? वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला प्रकृति का गोल्ड मेकिंग फॉर्मूला

बिहार चुनाव के बीच गुजरात में बड़ी सियासी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने CM भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा

70 के दशक में टॉपलेस सीन करके मचा दिया था तहलका, खूबसूरती पर बड़े सितारे तो ठीक रतन टाटा भी हो गए थे फिदा

महालक्ष्मी के इस मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने से इच्छापूर्ति करती हैं मां लक्ष्मी, दिवाली पर होती है विशेष पूजा

Bihar: सूबे के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने नामांकन किया दर्ज, इस सीट से भरेंगे हुंकार, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

Bihar Election 2025: कौन हैं तेजप्रताप की साली करिश्मा राय? जिन्हें परसा से टिकट देकर तेजस्वी ने एक तीर से साधे दो निशाने

बिना कोचिंग लैब टेक्नीशियन ने RAS 2025 में किया टॉप, जानें किसान के बेटे कुशल चौधरी की सफलता की कहानी

'तेजस्वी यादव बेवफा हैं', बिहार चुनाव के बीच 20 रुपये का नोट हुआ वायरल, लोगों ने मौज ले ली

Dhanteras 2025: धनतेरस पर जरूर ले आएं ये 7 चीजें, 13 गुना बढ़ोतरी के साथ प्राप्त होगी सुख समृद्धि और धन

साइंस

क्या पेड़ों पर उग सकता है सोना? वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला प्रकृति का गोल्ड मेकिंग फॉर्मूला

आपको पेड़ों पर सोने के उगने की बात भले ही कोरी कल्पना लगे लेकिन फिनलैंड के साइंटिस्ट ने पेड़ों की पत्तियों और इसके सुइयों के अंदर सोने के माइक्रो कणों का पता लगाया है, यहां जानें पूरा मामला

जया पाण्डेय | Oct 16, 2025, 05:44 PM IST

1.क्या पेड़ों पर उगता है सोना?

क्या पेड़ों पर उगता है सोना?
1

हो सकता है कि सोना सचमुच पेड़ों पर न उगे लेकिन फ़िनलैंड के साइंटिस्ट ने एक स्टडी से पता लगाया कि प्रकृति इसके करीब पहुंच सकती है. उत्तरी फिनलैंड में नॉर्वे स्प्रूस के पेड़ों की जांच कर रहे रिसर्चर्स को पेड़ों की सुइयों के अंदर सोने के सूक्ष्म नैनोकण मिले हैं.

2.फिनलैंड के साइंटिस्ट ने की खास स्टडी

फिनलैंड के साइंटिस्ट ने की खास स्टडी
2

ओउलू यूनिवर्सिटी और फ़िनलैंड के जियोलॉजिकल सर्वे ने मिलकर एक स्टडी की है जिससे पता चला कि विशिष्ट जीवाणु मिट्टी में घुलनशील सोने को सुइयों के भीतर ठोस कणों में बदल सकते हैं. यह खोज प्लांट बेस्ड सोने की खोज के लिए नई संभावनाओं को खोलती है और इस समझाती है कि कैसे सूक्ष्मजीव चुपचाप जियोकेमेस्ट्री को उन तरीकों से आकार देते हैं जिन्हें साइंस अभी समझना शुरू कर रहा है.

3.माइक्रोब्स और पेड़ मिलकर सोना कैसे बनाते हैं?

माइक्रोब्स और पेड़ मिलकर सोना कैसे बनाते हैं?
3

नॉर्वे स्प्रूस के पेड़ों में कई तरह के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो उनकी पत्तियों और सुइयों के अंदर केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करते हैं. डीएनए सीक्वेंसिंग से पता चला है कि कुछ बैक्टीरिया ग्रुप जैसे P3OB-42, क्यूटीबैक्टीरियम और कोरिनेबैक्टीरियम सोने के नैनोकणों वाली सुइयों में ज़्यादा पाए जाते हैं. ये बैक्टीरिया चिपचिपे बायोफिल्म में रहते हैं और ऐसे सूक्ष्म वातावरण बनाते हैं जो घुले हुए सोने को ठोस नैनो कणों में प्रेसिपिटेट कर सकते हैं जिससे वे सुई के अंदर प्रभावी रूप से बंद हो जाता है.

4.पौधों के सुईयों में कैसे पहुंचता है सोना?

पौधों के सुईयों में कैसे पहुंचता है सोना?
4

मिट्टी में मौजूद सोना पानी के माध्यम से घुलनशील रूप में आगे बढ़ता है और पौधों की जड़ों में प्रवेश करता है और ऊपर की ओर पत्तियों और सुइयों तक पहुंचता है. एक बार अंदर जाने पर वहां मौजूद माइक्रोऑर्गेनिज्म बायोफिल्म द्वारा निर्मित सूक्ष्म वातावरण सोने को ठोस कणों के रूप में जमने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. हर पेड़ में सोना नहीं होता जिससे यह स्पष्ट होता कि पानी का रास्ता, सुईयों में मौजूद माइक्रोबायोम्स और स्थानीय परिस्थितियां सभी इस प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं.

5.कैसे सोना खोजने में काम आएगी ये स्टडी?

कैसे सोना खोजने में काम आएगी ये स्टडी?
5

अभी तक सोने की खोज के लिए हम ड्रिलिंग और जियोकैमिकल सर्वे पर निर्भर थे जो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता था लेकिन अगर वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया कि कौन से माइक्रोब्स सोने की मौजूदगी से संबंधित हैं तो वे पौधों को सोने के बायोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा और आसानी के सोने का पता भी लगाया जा सकेगा.

