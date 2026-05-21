दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख

3 . पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं शिकार

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ये पौधे फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना तो बनाते हैं लेकिन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए शिकार भी करते हैं. बोर्नियो के जंगल मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रूनेई में फैले हुए हैं. यह दुनिया के सबसे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों में गिने जाते हैं. लेकिन इस जंगल में कई जगह मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व बहुत कम पाए जाते हैं. पहाड़ी इलाकों और बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में पौधों के लिए पर्याप्त पोषण जुटाना कठिन होता है. ऐसे में लाखों साल में कुछ पौधों ने इसका समाधान खोज लिया है और उन्होंने खुद को मांसाहारी के तौर पर विकसित कर लिया और कीटों और छोटे जीवों से पोषण लेना शुरू कर दिया.

(Image Credit: Wikimedia Commons)