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दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख

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दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख

आज हम आपको दुनिया के ऐसे जंगल के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां के पेड़-पौधे और फूल मांसाहारी हैं. ये शिकारी मिट्टी में चुपचाप जमे रहते हैं और अपने शिकार का इंतजार करते हैं.

Jaya Pandey | May 21, 2026, 05:26 PM IST

1.मांसाहारी फूलों-पौधों से भरा पड़ा है यह जंगल

मांसाहारी फूलों-पौधों से भरा पड़ा है यह जंगल
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दुनियाभर में अनोखे जंगल हैं. जहां जापान का सागानो बम्बू फॉरेस्ट बांस के विशाल पेड़ों से भरा पड़ा है, वहीं पोलैंड के क्रुकेड फॉरेस्ट में सभी पेड़ जमीन के पास से एकदम मुड़े हुए हैं और फिर सीधे बढ़ते हैं. इसके अलावा जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट इतना सघन है कि यहां सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती. आज हम आपको दुनिया के ऐसे जंगल के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां के पेड़-पौधे और फूल मांसाहारी हैं. ये शिकारी मिट्टी में चुपचाप जमे रहते हैं और अपने शिकार का इंतजार करते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.इस हरी दुनिया में छिपा रहस्य

इस हरी दुनिया में छिपा रहस्य
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यह है बोर्नियो के घने, नम और रहस्यमयी वर्षावन. इसके अंदर एक ऐसी दुनिया बसी है, जहां खतरा हमेशा दांतों या पंजों के साथ नहीं आता बल्कि यहां के पेड़-पौधे ही किसी का भी काम तमाम करने के लिए काफी हैं. बोर्नियो का द्वीप अपने ओरंगुटान, रंग-बिरंगे हॉर्नबिल पक्षियों, बादलों को छूते डिप्टेरोकार्प वृक्षों और अद्भुत जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है. लेकिन इस हरी दुनिया में एक और रहस्य छिपा है. यहां ऐसे पौधे भी रहते हैं जो केवल सूर्य की रोशनी और मिट्टी के पोषक तत्वों पर निर्भर नहीं होते बल्कि कीड़ों और छोटे जीवों को निपटाकर उनसे पोषण हासिल करते हैं. इन पौधों को मांसाहारी पौधे कहा जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं शिकार

पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं शिकार
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ये पौधे फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना तो बनाते हैं लेकिन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए शिकार भी करते हैं. बोर्नियो के जंगल मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रूनेई में फैले हुए हैं. यह दुनिया के सबसे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों में गिने जाते हैं. लेकिन इस जंगल में कई जगह मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व बहुत कम पाए जाते हैं. पहाड़ी इलाकों और बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में पौधों के लिए पर्याप्त पोषण जुटाना कठिन होता है. ऐसे में लाखों साल में कुछ पौधों ने इसका समाधान खोज लिया है और उन्होंने खुद को मांसाहारी के तौर पर विकसित  कर लिया और कीटों और छोटे जीवों से पोषण लेना शुरू कर दिया.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.इस जंगल का सबसे मांसाहारी पौधा

इस जंगल का सबसे मांसाहारी पौधा
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इस मांसाहारी दुनिया का सबसे मांसाहारी पौधा पिचर प्लांट है. इसे वैज्ञानिक भाषा में नेपेंथेस कहा जाता है. इस जंगल में पिचर प्लांट की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और कुछ तो दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती हैं. इन पौधों की पत्तियां घड़े जैसे आकार में बदल जाती हैं इसलिए ही उन्हें पिचर कहा जाता है. इनमें से कुछ  चाय के कप से भी छोटे होते हैं जबकि कुछ इतने बड़े होते हैं जिसमें एक लीटर से अधिक तरल जमा हो सकता है. इसके अंदर की सतह बेहद चिकनी होती है और अंदर के झुके हुए रेशे शिकार को वापस ऊपर नहीं आने देते. फिर पाचन एंजाइम धीरे-धीरे शिकार को तोड़कर पौधे को जरूरी न्यूट्रिशन देते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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5.दुनिया का सबसे बड़े पिचर प्लांट की प्रजाति

दुनिया का सबसे बड़े पिचर प्लांट की प्रजाति
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दुनिया के सबसे बड़े पिचर प्लांट में से एक नेपेंथेस राजा बोर्नियो के सबाह क्षेत्र में माउंट किनाबालु की ढलानों पर उगती है. यह कीड़े, छोटे मेंढक, छिपकलियों और छोटे चूहों को भी अपना शिकार बना लेता है. पिचर प्लांट की एक और प्रजाति नेपेंथेस लोई ने खुद को ऐसा विकसित कर लिया है कि पेड़ों पर रहने वाले ट्रीश्रू इसका मीठा पानी पीने के लिए आते हैं और उनका मल पौधे के लिए पोषण का काम करता है. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.दुनिया के इन हिस्सों में भी मिलते हैं मांसाहारी पौधे

दुनिया के इन हिस्सों में भी मिलते हैं मांसाहारी पौधे
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बोर्नियो के जंगल मांसाहारी पौधों का सबसे बड़ा घर जरूर हैं लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में जहां मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, पौधों ने इस तरह के अनोखे तरीके विकसित कर लिए हैं. यूएस के दक्षिणपूर्वी हिस्सों, खासकर उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना में वीनस फ्लाईट्रैप पाया जाता है. इसकी पत्तियां कीड़ों के छूते ही तेजी से बंद हो जाती हैं. फिर इसके अंदर कीड़ा फंसकर रह जाता है और पौधे का खुराक बन जाता है. इसके आसपास संड्यू और अमेरिकी पिचर प्लांट भी उगते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

7.भारत में कहां मिलते हैं मांसाहारी पौधे?

भारत में कहां मिलते हैं मांसाहारी पौधे?
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भारत के पश्चिमी घाटों में मानसून के मौसम में छोटे लेकिन बेहद रोचक मांसाहारी पौधे दिखाई देते हैं. इनमें संड्यू और ब्लैडरवर्ट शामिल हैं. संड्यू की पत्तियों पर चिपचिपी बूंदें होती हैं जो छोटे कीड़ों को फंसा लेती हैं, जबकि ब्लैडरवर्ट पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को पकड़ता है. सुमात्रा और फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय जंगलों में भी पिचर पौधों की कई अनोखी प्रजातियां मिलती हैं, जो पेड़ों से लालटेन की तरह लटकती दिखाई देती हैं. ये पौधे हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति में जिंदा रहने के लिए हर जीव अपना अलग रास्ता खोज लेते हैं. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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