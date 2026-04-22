साइंस
Jaya Pandey | Apr 22, 2026, 07:09 PM IST
1.समंदर में डूबने वाला है दुनिया का यह खूबसूरत शहर
वेनिस अपने अनूठी नहरों और गोन्डोलाओं (एक तरह की नाव) के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. लेकिन अब यह खूबसूरत तैरता शहर क्लाइमेट चेंज के खतरे से जूझ रहा है. एक्सपर्ट का कहना है कि समुद्र के बढ़ते जल स्तर और शहर की धीरे-धीरे धंसती नींव के कारण भविष्य में इसे बचाना एक बड़ी चुनौती बन सकता है. पिछले कुछ दशकों में यहां बार-बार बाढ़ आए हैं, जिनमें 2019 की बाढ़ सबसे भयंकर रही.
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2.ग्लोबल वॉर्मिंग का विकराल होगा असर
वैज्ञानिकों के अनुसार, ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है. जलवायु परिवर्तन के असर से आने वाली सदियों में समुद्री स्तर 7 से 16 मीटर तक बढ़ सकता है. ऐसे में अगर अगर स्थिति बिगड़ती है तो वेनिस जैसे तटीय शहरों पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है.
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3.वेनिस का MOSE प्रोजेक्ट
वेनिस करीब 120 छोटे-छोटे द्वीपों पर बसा है, जो 170 से ज्यादा नहरों और सैकड़ों पुलों से जुड़े हुए हैं. इसकी सुरक्षा के लिए MOSE प्रोजेक्ट नाम की आधुनिक बाढ़ सुरक्षा सिस्टम बनाया गया है, जिसमें समुद्र के पानी को रोकने के लिए मूवेबल बैरियर्स लगाए गए हैं. यह सिस्टम ऊंचे ज्वार आने की स्थिति में लैगून को अस्थायी रूप से बंद कर देता है. हालांकि, एक्सपर्ट का कहना है कि यह व्यवस्था भी सीमित समय तक ही काम करेगी.
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4.वेनिस को बचाने के लिए एक्सपर्ट ने सुझाए कौन से उपाय?
इटली के सैलेंटो यूनिवर्सिटी के रिसर्सर्च ने वेनिस को बचाने के लिए कई उपाय सुझाए हैं. इनमें और मूवेबल बैरियर लगाना, रिंग डाइक यानी शहर के चारों ओर मजबूत दीवार बनाना, पूरे लैगून को सुपर लेवी से बंद करना और आखिरी विकल्प के तौर पर शहर के कुछ हिस्सों या ऐतिहासिक इमारतों को दूसरे सुरक्षित इलाकों पर ट्रांसफर करना शामिल है.
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5.वेनिस को ट्रांसफर करना होगा कितना खर्चीला?
रिसर्च के मुताबिक, अगर समुद्र का स्तर लगभग 0.5 मीटर तक बढ़ता है, तो इन सुरक्षा उपायों से काम चल सकता है. लेकिन अगर यह कई मीटर तक बढ़ता है, तो हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं और शहर के कुछ हिस्सों को ट्रांसफर करना पड़ सकता है. यह प्रक्रिया बेहद महंगी और जटिल होगी, जिसकी लागत लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है.
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6.जब अबू सिम्बल मंदिर को किया गया था शिफ्ट
अगर इतिहास में झाकें तो हम पाएंगे कि अबू सिम्बल मंदिर को 1960 के दशक में बांध निर्माण के कारण डूबने से बचाने के लिए ऊंची जगह पर शिफ्ट किया गया था. लेकिन वेनिस के मामले में यह काम कहीं ज्यादा पेंचीदा होगा, क्योंकि यहां पूरा शहर, उसकी संस्कृति और जीवनशैली दांव पर है.
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7.कैसे ये खूबसूरत शहर आने वाली पीढ़ियों के लिए रहेगा सुरक्षित?
एक्सपर्ट का मानना है कि वेनिस के लिए कोई एक आसान समाधान नहीं है. यहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा, आर्थिक गतिविधियां, पर्यटन, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत, इन सभी के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा. ऐसे में वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि समुद्र स्तर में बढ़ोतरी से निपटने के लिए समय रहते ठोस योजना बनानी जरूरी है जिससे इस खूबसूरत शहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके.
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