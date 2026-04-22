1 . समंदर में डूबने वाला है दुनिया का यह खूबसूरत शहर

1

वेनिस अपने अनूठी नहरों और गोन्डोलाओं (एक तरह की नाव) के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. लेकिन अब यह खूबसूरत तैरता शहर क्लाइमेट चेंज के खतरे से जूझ रहा है. एक्सपर्ट का कहना है कि समुद्र के बढ़ते जल स्तर और शहर की धीरे-धीरे धंसती नींव के कारण भविष्य में इसे बचाना एक बड़ी चुनौती बन सकता है. पिछले कुछ दशकों में यहां बार-बार बाढ़ आए हैं, जिनमें 2019 की बाढ़ सबसे भयंकर रही.

(Image: AI Generated)