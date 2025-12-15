पैदा होते ही बच्चे रोते हैं लेकिन हंसने में हफ्ते क्यों लगा देता हैं? समझें पहली इमोशन के पीछे का साइंस

3 . गर्भ के अंदर कैसे वातावरण में रहते हैं बच्चे?

गर्भ के अंदर शिशु नौ महीने तक गर्म और तरल पदार्थ से भरे वातावरण में रहता है. उसके फेफड़े तरल पदार्थ से भरे होते हैं और उसने कभी वास्तविक सांस नहीं ली होती. जन्म लेते ही पहली बार उसके फेफड़ों में हवा का प्रवाह होता है. इस अचानक दबाव से छोटी वायु थैली फैल जाती हैं और शिशु रोने लगता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है. डॉक्टर अक्सर इसे शिशु का पहला 'सिस्टम ऑन' क्षण कहते हैं.

