पैदा होते ही बच्चे रोते हैं लेकिन हंसने में हफ्ते क्यों लगा देता हैं? समझें पहली इमोशन के पीछे का साइंस

साइंस
जया पाण्डेय | Dec 15, 2025, 03:10 PM IST
1.पैदा होते ही रोते हैं बच्चे
हमने अधिकतर बार ये देखा है कि बच्चा दुनिया में आता है तो वह फूट-फूटकर रोने लगता है. क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बच्चा रोते हुए ही क्यों पैदा होता है, हंसते हुए क्यों नहीं? बच्चे की पहली चीख विज्ञान, प्रकृति और मानव जीवन के सबसे आकर्षक रहस्यों में से एक है.
2.क्या जन्म के समय बच्चे का रोना जरूरी है?
बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहले उसके रोने की आवाज सुनाई देती है, हालांकि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता लेकिन यह एक महत्वपूर्व संकेत है. रोना इस बात का संकेत है कि नवजात शिशु के शरीर की प्रणालियां सक्रिय हो रही हैं. दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि शिशु जन्म के समय दर्द से नहीं रोते जैसा कि आमतौर पर माना जाता है.
3.गर्भ के अंदर कैसे वातावरण में रहते हैं बच्चे?
गर्भ के अंदर शिशु नौ महीने तक गर्म और तरल पदार्थ से भरे वातावरण में रहता है. उसके फेफड़े तरल पदार्थ से भरे होते हैं और उसने कभी वास्तविक सांस नहीं ली होती. जन्म लेते ही पहली बार उसके फेफड़ों में हवा का प्रवाह होता है. इस अचानक दबाव से छोटी वायु थैली फैल जाती हैं और शिशु रोने लगता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है. डॉक्टर अक्सर इसे शिशु का पहला 'सिस्टम ऑन' क्षण कहते हैं.
4.इस वजह से पैदा होते ही रोते हैं शिशु
तापमान और परिवेश में अचानक बदलाव नवजात शिशु के स्वाभाविक रोने का कारण बनता है. गर्भ का तापमान स्थिर रूप से 37 डिग्री सेल्सियस रहता है. बाहर निकलते ही नवजात शिशु को पहली बार ठंडी हवा, तेज रोशनी, शोर और गुरुत्वाकर्षण बल का सामना करना पड़ता है. यह बदलाव तंत्रिका तंत्र को झकझोर देता है और रोना उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है.
5.डॉक्टर क्यों चाहते हैं कि बच्चे रोएं?
पहली बार रोने की आवाज अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है. डॉक्टर नवजात शिशु का तुरंत आकलन करने के लिए एपगार स्कोर नामक एक माप का उपयोग करते हैं. रोना यह दर्शाता है कि फेफड़े और श्वसन प्रणाली ठीक से काम कर रहे हैं. अगर बच्चा नहीं रोता है तो डॉक्टर सांस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उसकी पीठ को धीरे से सहलाते हैं या उसके पैरों को थपथपाते हैं.
6.क्या कोई बच्चा कभी मुस्कुराते हुए पैदा हो सकता है?
विज्ञान कहता है कि नहीं. जन्म के समय बच्चे के मुस्कुराने का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है. इसके पीछे कई कारण है जैसे मुस्कुराने के लिए मस्तिष्क के विकसित सर्किटों की आवश्यकता होती है. ये तंत्रिका-मांसपेशी मार्ग जन्म के कुछ हफ्तों बाद परिपक्व होते हैं. नवजात शिशु की मुस्कान जैसी दिखने वाली चीज आमतौर पर सहज मुस्कान होती है, न कि वास्तविक भावना.
