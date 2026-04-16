यूपी-बिहार वालों ध्यान से सुनो! कुछ ही सालों में प्लेट से गायब हो जाएगा चावल, वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा

साइंस
Jaya Pandey | Apr 16, 2026, 06:42 PM IST
1.हमारी प्लेट से कैसे गायब होने वाला है चावल?
भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चावल बहुत ही चाव के साथ खाया जाता है. यह अरबों लोगों की रोज की थाली का हिस्सा है. लेकिन वैज्ञानिकों की नई चेतावनी ने दुनिया को डरा दिया है. उनके मुताबिक, बढ़ता तापमान भविष्य में चावल की खेती के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. यह कोई मजाक नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जल्द ही हमारी प्लेट से चावल गायब होने वाला है.
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2.तापमान बढ़ने पर धान के पौधे पर क्या होगा असर?
वैज्ञानिकों के अनुसार धान का पौधा एक निश्चित तापमान में ही सही तरीके से बढ़ पाता है. क्लाइमेट चेंज के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे धान की फसल पर दबाव बढ़ रहा है. धान को गर्म और नम वातावरण की जरूरत होती है, लेकिन जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यह उसके विकास को रोक देता है. जरूरत से ज्यादा गर्मी से पौधे की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं और उत्पादन घटने लगता है.
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3.धान के पौधे में हीट स्ट्रेस
फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की स्टडी के मुताबिक लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जाने पर धान के पौधे पर गंभीर असर पड़ सकता है. इस स्थिति में पौधे में हीट स्ट्रेस के लक्षण दिखने लगते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ और दाने बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है. यह स्थिति इंसानों के हीट स्ट्रोक की तरह ही पौधों के लिए भी खतरनाक होती है.
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4.2027 तक खतरे के निशान को पार कर जाएगा तापमान
भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में गर्मियों के दौरान तापमान कई बार 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. ऐसे में किसानों को अधिक सिंचाई करनी पड़ती है ताकि फसल बचाई जा सके. लेकिन लगातार बढ़ती गर्मी और पानी की कमी भविष्य में खेती को और कठिन बना सकती है. वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि 2027 तक तापमान खतरे की सीमा को पार कर जाएगा जिससे धान की खेती नामुमकिन हो जाएगी.
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5.इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों की स्थिति भी खराब
अत्यधिक गर्मी में धान का पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा. यह भी संभव है कि भविष्य में धान की खेती के लिए अधिक ठंडे या पहाड़ी इलाकों की जरूरत पड़े. तटीय और मैदानी इलाकों में भी बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के कारण खेती प्रभावित हो सकती है. यह समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में भी देखी जा रही है.
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6.साइंटिस्ट इस चुनौती का कैसे करेंगे समाधान?
इस चुनौती से निपटने के लिए वैज्ञानिक जेनेटिक इंजीनियरिंग और एडवांस सीड विकसित करने पर काम कर रहे हैं. इससे गर्मी सहन करने वाली धान की किस्में तैयार की जा सकती हैं. हालांकि इन तकनीकों का फायदा सिर्फ अमीर किसान ही उठा पाएंगे, छोटे किसानों के लिए ये बीज खरीदना एक बड़ी चुनौती होगी.
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