यूपी-बिहार वालों ध्यान से सुनो! कुछ ही सालों में प्लेट से गायब हो जाएगा चावल, वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा

4 . 2027 तक खतरे के निशान को पार कर जाएगा तापमान

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भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में गर्मियों के दौरान तापमान कई बार 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. ऐसे में किसानों को अधिक सिंचाई करनी पड़ती है ताकि फसल बचाई जा सके. लेकिन लगातार बढ़ती गर्मी और पानी की कमी भविष्य में खेती को और कठिन बना सकती है. वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि 2027 तक तापमान खतरे की सीमा को पार कर जाएगा जिससे धान की खेती नामुमकिन हो जाएगी.

(Image Credit: Canva)

