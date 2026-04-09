Artemis II Mission Photos: चांद के पास दिखा अनोखा सूर्य ग्रहण, NASA ने कैद किया दुर्लभ नजारा

साइंस
Jaya Pandey | Apr 09, 2026, 08:16 PM IST
1.आर्टेमिस II मिशन की तस्वीरें
नासा के आर्टेमिस II मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी टेस्ट फ्लाइट के दौरान चंद्रमा की बेहद खास तस्वीरें ली हैं. ये तस्वीरें 6 अप्रैल 2026 को तब ली गईं, जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के पास से गुजर रहा था. इस 7 घंटे की फ्लाईबाई के दौरान चंद्रमा के दूर वाले हिस्से को कैद किया गया. यह मिशन चंद्रमा पर इंसानों की वापसी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
(Image Credit: NASA)
2.चांद की क्लोज-अप तस्वीर
इस क्लोज-अप तस्वीर में वाविलोव क्रेटर को दिखाई दिया है. यह हर्ट्जस्प्रंग बेसिन के किनारे पर स्थित है. इसमें चिकनी और ऊबड़-खाबड़ सतह का फर्क साफ दिखाई देता है. टर्मिनेटर पर बनी लंबी परछाइयां इन संरचनाओं को और स्पष्ट बनाती हैं.
(Image Credit: NASA)
3.सूर्य ग्रहण खत्म होने का नजारा
इस तस्वीर में सूर्य को चंद्रमा के पीछे से निकलते हुए देखा गया. यह वह समय था जब ग्रहण खत्म हो रहा था. अंधेरे के बाद अचानक चमकती रोशनी चंद्रमा के किनारों को चमका रही थी. यह तस्वीर सूर्य, चंद्रमा और स्पेसक्राफ्ट की सही स्थिति को दिखाता है.
(Image Credit: NASA)
4.चंद्रमा और धरती
इस तस्वीर में पृथ्वी चंद्रमा के किनारे के ऊपर अस्त होती नजर आती है. इसमें में ओरिएंटेल बेसिन और हर्ट्ज़स्प्रंग बेसिन जैसे बड़े क्षेत्र भी दिखाई दिए. यहां पुराने और नए क्रेटरों की संरचना साफ नजर आती है. पृथ्वी के एक हिस्से में रात और दूसरे में दिन की झलक एक साथ दिखती है.
(Image Credit: NASA)
5. सूर्य ग्रहण का अनोखा नजारा
इस खास तस्वीर में एस्ट्रोनॉट्स ने दुर्लभ सूर्य ग्रहण को कैद किया है. इस दौरान चंद्रमा इतना बड़ा दिख रहा है कि उसने सूर्य को पूरी तरह ढक लिया. लगभग 50 मिनट से ज्यादा समय तक पूर्ण ग्रहण बना रहा.
(Image Credit: NASA)
6.चंद्रमा के दिन और रात की सीमा की तस्वीर
यह तस्वीर चंद्रमा के टर्मिनेटर यानी दिन और रात की सीमा पर ली गई है. यहां सूरज की रोशनी कम कोण से पड़ती है जिसकी वजह से लंबी-लंबी परछाइयां बनती हैं. इससे चंद्रमा की ऊबड़-खाबड़ सतह और ज्यादा साफ नजर आती है. इस तस्वीर में जूल क्रेटर, बर्कहॉफ क्रेटर और स्टेबिन्स क्रेटर जैसे इलाके उभरकर दिखाई दे रहे हैं.
(Image Credit: NASA)
7.जब चंद्रमा पर अस्त हुई पृथ्वी
6 अप्रैल को ली गई इस तस्वीर में चंद्रमा की सतह के पीछे नीली पृथ्वी अस्त होती दिख रही है. पृथ्वी का एक हिस्सा अंधेरे में है, जबकि दूसरे हिस्से में दिन का उजाला और बादल दिखाई दे रहे हैं. खासकर ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के ऊपर बादलों की हलचल साफ नजर आती है. आगे की ओर ओम क्रेटर की सीढ़ीदार संरचना और बीच में चोटियां दिखाई देती हैं.
(Image Credit: NASA)
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