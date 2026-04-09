Artemis II Mission Photos: चांद के पास दिखा अनोखा सूर्य ग्रहण, NASA ने कैद किया दुर्लभ नजारा

1 . आर्टेमिस II मिशन की तस्वीरें

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नासा के आर्टेमिस II मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी टेस्ट फ्लाइट के दौरान चंद्रमा की बेहद खास तस्वीरें ली हैं. ये तस्वीरें 6 अप्रैल 2026 को तब ली गईं, जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के पास से गुजर रहा था. इस 7 घंटे की फ्लाईबाई के दौरान चंद्रमा के दूर वाले हिस्से को कैद किया गया. यह मिशन चंद्रमा पर इंसानों की वापसी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

(Image Credit: NASA)