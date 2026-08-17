क्या मंगल पर भी बनते हैं रूबी-नीलम? NASA के लेजर ने लाल ग्रह पर खोजा ऐसा खनिज जिससे वैज्ञानिक भी हैरान

2 . रूबी और नीलम जैसे कीमती रत्नों से मंगल का निकला कनेक्शन

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अब NASA के पर्सिवरेंस रोवर ने मंगल पर एक ऐसा खनिज खोजा है, जो पृथ्वी पर रूबी और नीलम जैसे कीमती रत्नों से जुड़ा हुआ है. यह खोज जेजोरो क्रेटर के किनारे मौजूद कुछ हल्के रंग की चट्टानों में हुई है. पर्सिवरेंस रोवर ने इन चट्टानों की स्टडी अपने सुपरकैम इंस्ट्रूमेंट की मदद से की है. वैज्ञानिकों ने TRL स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हुए इसे खोजा है. यह टेक्निक लेजर की मदद से खनिज के अंदर मौजूद एटम्स को उत्तेजित करती है और फिर उनके सामान्य अवस्था में लौटते समय निकलने वाली लाइट को रिकॉर्ड करती है. अलग खनिज अलग रोशनी पैदा करते हैं इसलिए वैज्ञानिक इन संकेतों से चट्टान में मौजूद पदार्थों की पहचान कर सकते हैं.