प्रेग्नेंट पैदा होता है यह जीव, जन्म से ही पेट में पल रही होती है अगली पीढ़ी

6 . किसानों के लिए बड़ी चुनौती

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खेती के लिए एफिड्स बड़ी चुनौती होते हैं. वे पौधों का रस चूसकर उसे कमजोर कर देते हैं. इसके अलावा वे पौधों में वायरस फैलाने का भी काम करते हैं. एफिड्स के शरीर से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ हनीड्यू पत्तियों पर जमा हो जाता है, जिससे फफूंद जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं और पौधों फोटो सिंथेसिस नहीं कर पाते. वहीं कुछ पौधों में इससे गांठ जैसी संरचना भी बढ़ने लगती है.

(Image Credit: Canva)



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