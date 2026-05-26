प्रेग्नेंट पैदा होता है यह जीव, जन्म से ही पेट में पल रही होती है अगली पीढ़ी

साइंस
Jaya Pandey | May 26, 2026, 04:32 PM IST
1.जन्म से ही प्रेग्नेंट होता है यह जीव
यह प्रकृति बेहद ही अनोखी है और इसने हर जीव को जिंदा रहने के लिए कुछ खास शक्तियां दी हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही जीव के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वे प्रेग्नेंट ही पैदा होती हैं. दरअसल इस अनोखे प्रजाति के जीव की मादाएं अपने शरीर के भीतर पहले से विकसित होती अगली पीढ़ी के साथ पैदा होती हैं. ऐसे में इनकी आबादी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये बाकी के जीवों के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं.
(Image Credit: Canva)
2.इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है सॉलिड
इस जीव का नाम एफिड्स है. इसकी खासियत प्रकृति की सबसे तेज प्रजनन प्रणाली है. साइंटिस्ट इसे टेलीस्कोपिंग जेनरेशन कहते हैं. एफिड्स छोटे, मुलायम शरीर वाले कीड़े होते हैं जो पौधों का रस चूसकर जिंदा रहते हैं. इन्हें प्लांट लाइस भी कहा जाता है. दुनिया भर में एफिड्स की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं और ये बगीचों, फसलों और सजावटी पौधों पर तेजी से फैलती हैं.
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3.कम समय में बना लेता है बड़ी आबादी
एफिड्स की सबसे खास बात इनका प्रजनन तंत्र है. इसकी मदद से बहुत कम समय में ये बड़ी आबादी बनाने में सक्षम हो जाता है. इनके प्रजनन का सबसे अनोखा तरीका पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है. यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें मादा बिना नर के संपर्क के संतान पैदा कर सकती है. वसंत और गर्मियों के मौसम में, जब भोजन प्रचुर मात्रा में होता है तो एफिड्स की आबादी तेजी से बढ़ती है. इस समय वे अंडे देने की जगह सीधे बच्चों को जन्म देती हैं.
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4.मादा के शरीर में मौजूद रहते हैं अगली पीढ़ी के भ्रूण
साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक कई मादा एफिड्स के शरीर में विकसित हो रही संतान के अंदर भी अगली पीढ़ी के भ्रूण मौजूद होते हैं. इसकी जैविक संरचना ऐसी है कि अगली पीढ़ी का विकास जल्दी शुरू हो जाता है. इस वजह से एफिड्स की आबादी विस्फोटक गति से बढ़ती है. अनुकूल मौसम और पर्याप्त भोजन मिलने पर एक मादा एफिड बहुत कम समय में कई संतानों को जन्म दे सकती है. कुछ प्रजातियां तो कुछ ही हफ्तों में कई पीढ़ियां पैदा कर देती हैं.
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5.एक साल में 15 पीढ़ियां
एनिमल डायवर्सिटी के अनुसार, अलैंगिक प्रजनन एफिड्स को अपनी आबादी को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है. इससे कुछ एफिड्स हर हफ्ते अस्सी बच्चे और एक साल में पंद्रह पीढ़िया पैदा कर सकते हैं. हालांकि, मौसम बदलने पर एफिड्स का प्रजनन तरीका भी बदल सकता है. कई प्रजातियों में सर्दियों या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान नर और मादा दोनों बनते हैं और फिर सामान्य यौन प्रजनन होता है, जिससे अंडे तैयार होते हैं जो कठिन मौसम में जीवित रह सकें.
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6.किसानों के लिए बड़ी चुनौती
खेती के लिए एफिड्स बड़ी चुनौती होते हैं. वे पौधों का रस चूसकर उसे कमजोर कर देते हैं. इसके अलावा वे पौधों में वायरस फैलाने का भी काम करते हैं. एफिड्स के शरीर से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ हनीड्यू पत्तियों पर जमा हो जाता है, जिससे फफूंद जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं और पौधों फोटो सिंथेसिस नहीं कर पाते. वहीं कुछ पौधों में इससे गांठ जैसी संरचना भी बढ़ने लगती है.
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