साइबेरिया की बर्फ से 24,000 साल बाद जाग उठा एक जानवर, उठते ही करने लगा ऐसा काम

साइंस
Jaya Pandey | Apr 16, 2026, 05:32 PM IST
1.साइबेरिया की बर्फ से 24,000 साल बाद जिंदा निकला जीव
साइबेरिया की बर्फ में साइंटिस्ट ने एक हैरान कर देने वाला काम किया है. वैज्ञानिकों ने लगभग 24,000 साल से जमे हुए एक सूक्ष्म जीव को फिर से जिंदा कर दिया. यह स्टडी करंट बायोलॉजी में प्रकाशित हुई. वैज्ञानिकों ने रोटिफर नाम के बहुकोशकीय जीव के साथ यह एक्सपेरिमेंट किया. इस जीव को इसकी सहनशीलता के लिए जाना जाता है.
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2.जिंदा होने के बाद प्रजनन भी किया
वैज्ञानिकों ने इस जीव को साइबेरिया की गहरी पर्माफ्रॉस्ट से निकाला, जहां यह लेट प्लेस्टोसीन काल से जमा हुआ था. लैब में बेहद सावधानी से इसे पिघलाया गया, जिसके बाद यह न सिर्फ जिंदा हुआ बल्कि इसने अपनी सामान्य गतिविधियां भी शुरू कर दीं. सबसे हैरानी की बात है कि इसने अलैंगिक तरीके से प्रजनन भी किया.
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3.साइंटिस्ट इस रिसर्च को क्यों मान रहे महत्वपूर्ण?
यह खोज इसलिए खास है क्योंकि यह क्रिप्टोबायोसिस नाम की प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है. क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी अवस्था होती है, जिसमें जीव अपना मेटाबॉलिज्म लगभग पूरी तरह रोक देते हैं जिससे वह विपरीप परिस्थितियों जैसे बेहद ठंड, सूखा या ऑक्सीजन की कमी में भी जिंदा रह सके. पहले यह क्षमता एककोशकीय या बेहद सामान्य जीवों में देखी गई, लेकिन रोटिफर जैसे बहुकोशिकीय जीवों में इसका मिलता वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.
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4.रिसर्च में हैरान करने वाली बात आई सामने
इस रिसर्च से यह भी पता चलता है कि ज्यादा ठंड जैविक प्रक्रियाओं को लगभग रोक सकती है. इससे समय का असर जीवों पर धीमी गति से पड़ता है. इस रिसर्च के प्रमुख स्टास मालाविन के मुताबिक यह अब तक का सबसे तगड़ा सबूत है कि बहुकोशिकीय जीव हजारों साल तक निष्क्रिय अवस्था में रहकर फिर से जिंदा हो सकते हैं.
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5.साइंटिस्ट के सामने एक बड़ा सवाल
रोटिफर का जिंदा होना, कोई एक पल की घटना नहीं थी, बल्कि यह लंबे समय तक एक्टिव रहा और पहले की तरह सामान्य रूप से अपने काम करता रहा. इससे वैज्ञानिकों के सामने यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर जीवों की कोशिकाएं इतने लंबे समय तक बिना नुकसान के जिंदा कैसे रह सकती हैं.
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