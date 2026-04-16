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साइंस

साइबेरिया की बर्फ से 24,000 साल बाद जाग उठा एक जानवर, उठते ही करने लगा ऐसा काम

साइबेरिया की बर्फ से वैज्ञानिकों ने 24,000 साल तक बर्फ में जमे एक जीव को निकाला है जो तुरंत एक्टिव हो गया और सामान्य तौर पर जिंदगी जीने लगा...

Jaya Pandey | Apr 16, 2026, 05:32 PM IST

1.साइबेरिया की बर्फ से 24,000 साल बाद जिंदा निकला जीव

साइबेरिया की बर्फ से 24,000 साल बाद जिंदा निकला जीव
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साइबेरिया की बर्फ में साइंटिस्ट ने एक हैरान कर देने वाला काम किया है. वैज्ञानिकों ने लगभग 24,000 साल से जमे हुए एक सूक्ष्म जीव को फिर से जिंदा कर दिया. यह स्टडी करंट बायोलॉजी में प्रकाशित हुई. वैज्ञानिकों ने रोटिफर नाम के बहुकोशकीय जीव के साथ यह एक्सपेरिमेंट किया. इस जीव को इसकी सहनशीलता के लिए जाना जाता है. 
(Image AI Generated)  

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2.जिंदा होने के बाद प्रजनन भी किया

जिंदा होने के बाद प्रजनन भी किया
2

वैज्ञानिकों ने इस जीव को साइबेरिया की गहरी पर्माफ्रॉस्ट से निकाला, जहां यह लेट प्लेस्टोसीन काल से जमा हुआ था. लैब में बेहद सावधानी से इसे पिघलाया गया, जिसके बाद यह न सिर्फ जिंदा हुआ बल्कि इसने अपनी सामान्य गतिविधियां भी शुरू कर दीं. सबसे हैरानी की बात है कि इसने अलैंगिक तरीके से प्रजनन भी किया.
(Image: Wikimedia Commons)

3.साइंटिस्ट इस रिसर्च को क्यों मान रहे महत्वपूर्ण?

साइंटिस्ट इस रिसर्च को क्यों मान रहे महत्वपूर्ण?
3

यह खोज इसलिए खास है क्योंकि यह क्रिप्टोबायोसिस नाम की प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है. क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी अवस्था होती है, जिसमें जीव अपना मेटाबॉलिज्म लगभग पूरी तरह रोक देते हैं जिससे वह विपरीप परिस्थितियों जैसे बेहद ठंड, सूखा या ऑक्सीजन की कमी में भी जिंदा रह सके. पहले यह क्षमता एककोशकीय या बेहद सामान्य जीवों में देखी गई, लेकिन रोटिफर जैसे बहुकोशिकीय जीवों में इसका मिलता वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.
(Image: Wikimedia Commons)

4.रिसर्च में हैरान करने वाली बात आई सामने

रिसर्च में हैरान करने वाली बात आई सामने
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इस रिसर्च से यह भी पता चलता है कि ज्यादा ठंड जैविक प्रक्रियाओं को लगभग रोक सकती है. इससे समय का असर जीवों पर धीमी गति से पड़ता है. इस रिसर्च के प्रमुख स्टास मालाविन के मुताबिक यह अब तक का सबसे तगड़ा सबूत है कि बहुकोशिकीय जीव हजारों साल तक निष्क्रिय अवस्था में रहकर फिर से जिंदा हो सकते हैं.
(Image: Wikimedia Commons) 

TRENDING NOW

5.साइंटिस्ट के सामने एक बड़ा सवाल

साइंटिस्ट के सामने एक बड़ा सवाल
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रोटिफर का जिंदा होना, कोई एक पल की घटना नहीं थी, बल्कि यह लंबे समय तक एक्टिव रहा और पहले की तरह सामान्य रूप से अपने काम करता रहा. इससे वैज्ञानिकों के सामने यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर जीवों की कोशिकाएं इतने लंबे समय तक बिना नुकसान के जिंदा कैसे रह सकती हैं.
(Image: Wikimedia Commons)

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