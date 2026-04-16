साइबेरिया की बर्फ से 24,000 साल बाद जाग उठा एक जानवर, उठते ही करने लगा ऐसा काम

3 . साइंटिस्ट इस रिसर्च को क्यों मान रहे महत्वपूर्ण?

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यह खोज इसलिए खास है क्योंकि यह क्रिप्टोबायोसिस नाम की प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है. क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी अवस्था होती है, जिसमें जीव अपना मेटाबॉलिज्म लगभग पूरी तरह रोक देते हैं जिससे वह विपरीप परिस्थितियों जैसे बेहद ठंड, सूखा या ऑक्सीजन की कमी में भी जिंदा रह सके. पहले यह क्षमता एककोशकीय या बेहद सामान्य जीवों में देखी गई, लेकिन रोटिफर जैसे बहुकोशिकीय जीवों में इसका मिलता वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

(Image: Wikimedia Commons)