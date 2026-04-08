अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार? जानें Theory of Relativity को क्यों किया गया नजरअंदाज

7 . नोबेल के भाषण में आइंस्टीन ने दिया खास संदेश

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इसी वजह से जब आइंस्टीन को 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो प्रशस्ति पत्र में रिलेटिविटी का कोई जिक्र नहीं था. इसमें सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर उनके योगदान को ही सम्मानित किया गया. हालांकि, 1923 में जब आइंस्टीन ने अपना नोबेल व्याख्यान दिया, तो उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बजाय रिलेटिविटी पर बात करना चुना. यह एक तरह से उनका दुनिया को संदेश था कि वह अपने किस काम को सबसे ज्यादा अहम मानते हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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