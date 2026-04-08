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अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार? जानें Theory of Relativity को क्यों किया गया नजरअंदाज

अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार? जानें Theory of Relativity को क्यों किया गया नजरअंदाज

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अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार? जानें Theory of Relativity को क्यों किया गया नजरअंदाज

अल्बर्ट आइंस्टीन को पूरी दुनिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से जानती है लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें अपने इस काम के लिए कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, जानें किस खोज के लिए साइंटिस्ट ने जीता था यह अवॉर्ड...

Jaya Pandey | Apr 08, 2026, 10:48 AM IST

1.थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मशहूर हैं अल्बर्ट आइंस्टीन

थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मशहूर हैं अल्बर्ट आइंस्टीन
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साइंस का कोई स्टूडेंट अल्बर्ट आइंस्टीन को नहीं जानता हो, ऐसा लगभग नामुमकिन है. उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आज भी फिजिक्स की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी मानी जाती है. लेकिन यह सच थोड़ा चौंकाने वाला है कि इस क्रांतिकारी सिद्धांत के लिए उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला. आज हम आपको बताएंगे कि इसकी वजह क्या थी.

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2.साल 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था नोबेल पुरस्कार

साल 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था नोबेल पुरस्कार
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आइंस्टीन को साल 1921 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसकी घोषणा 1922 में हुई. यह देरी थोड़ी हैरान करने वाली तो थी लेकिन उस समय नोबेल नियमों के तहत ऐसा करना संभव था. उस समय कमिटी उन खोजों को प्राथमिकता देती थी जो एक्सपेरिमेंट में साबित हो चुके हों और जिनका सीधा फायदा मानव समाज को मिलता हो. आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी बहुत ही गहरी और क्रांतिकारी थी, लेकिन यह मुख्य रूप से गणित और विचार प्रयोगों पर आधारित थी, जिसे उस दौर में पूरी तरह प्रयोगों से साबित करना मुश्किल था.

3.नोबेल कमिटी ने क्यों नहीं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दी तवज्जो?

नोबेल कमिटी ने क्यों नहीं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दी तवज्जो?
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आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी (1905) और जनरल रिलेटिविटी (1915) ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को समझने का तरीका ही बदल दिया. लेकिन उस समय के कई वैज्ञानिकों और नोबेल कमिटी के सदस्यों को यह सिद्धांत बहुत जटिल और कुछ हद तक ज्यादा सैद्धांतिक लगा. वे ऐसे काम को ज्यादा महत्व देते थे जिसे लैब में बार-बार टेस्ट किया जा सके.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.जब रातोंरात दुनियाभर में मशहूर हो गए आइंस्टीन

जब रातोंरात दुनियाभर में मशहूर हो गए आइंस्टीन
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1919 में आर्थर एडिंगटन के नेतृत्व में हुए एक प्रसिद्ध अभियान में सूर्य ग्रहण के दौरान तारों की रोशनी के मुड़ने (Gravitational Bending of Light) को मापा गया, जो जनरल रिलेटिविटी की एक अहम भविष्यवाणी थी. इस घटना ने आइंस्टीन को रातोंरात दुनियाभर में मशहूर बना दिया. अखबारों ने इसे वैज्ञानिक क्रांति बताया. लेकिन वैज्ञानिक समुदाय के भीतर अभी भी संदेह था. कुछ लोगों का मानना था कि ये माप पूरी तरह सटीक नहीं थे और इन्हें दोहराना आसान नहीं था, क्योंकि सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं नियमित प्रयोगशाला स्थितियों में संभव नहीं होतीं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.क्यों एक साल की देरी से आइंस्टीन को मिला था नोबेल?

क्यों एक साल की देरी से आइंस्टीन को मिला था नोबेल?
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1921 तक आइंस्टीन को कई बार नोबेल के लिए नामांकित किया जा चुका था, लेकिन उस साल एक अनोखा फैसला लिया गया. दरअसल फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार को रिजर्व कर दिया गया. यह आइंस्टीन के खिलाफ फैसला नहीं था, बल्कि इस बात का संकेत था कि कमिटी अभी भी रिलेटिविटी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी. वे किसी ऐसी थ्योरी को सम्मान देने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे जिस पर अभी बहस जारी थी.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को मिला था नोबेल

फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को मिला था नोबेल
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आखिरकार एक संतुलित रास्ता निकाला गया. आइंस्टीन के 1905 के काम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को चुना गया. इस सिद्धांत में बताया गया था कि जब प्रकाश किसी धातु पर पड़ता है, तो वह इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकता है. यह खोज न सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स से साबित हो चुकी थी, बल्कि आगे चलकर फोटोसेंसर, सोलर सेल और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव भी बनी. ऐसे में यह नोबेल कमिटी के मानकों पर पूरी तरह खरी उतरती थी.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
 

7.नोबेल के भाषण में आइंस्टीन ने दिया खास संदेश

नोबेल के भाषण में आइंस्टीन ने दिया खास संदेश
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इसी वजह से जब आइंस्टीन को 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो प्रशस्ति पत्र में रिलेटिविटी का कोई जिक्र नहीं था. इसमें सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर उनके योगदान को ही सम्मानित किया गया. हालांकि, 1923 में जब आइंस्टीन ने अपना नोबेल व्याख्यान दिया, तो उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बजाय रिलेटिविटी पर बात करना चुना. यह एक तरह से उनका दुनिया को संदेश था कि वह अपने किस काम को सबसे ज्यादा अहम मानते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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