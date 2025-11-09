क्या AI हो सकता है इंसानों जितना होशियार, एक्सपर्ट की बात सुनकर रह जाएंगे हैरान

साइंस
सुमित तिवारी | Nov 09, 2025, 01:55 PM IST
1.जियोफ्री हिंटन
जियोफ्री हिंटन का कहना है कि अगर AGI (Artificial General Intelligence) की बात करें, तो हम 20 साल से कम में वहां पहुंच जाएंगे, वह कहते हैं अगर मशीन से बहस करेंगे तो मशीन जीत जाएंगी.
2.बेंजियो बोले
योशुआ बेंजियो कहते है कि अगर यही रफ्तार रही, तो 5 साल में AI एक कर्मचारी जितना काम करेगा. लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य अनिश्चित है.
3.वैज्ञानिक यान लेकुन
वैज्ञानिक यान लेकुन AI की ताकत धीरे-धीरे बढ़ेगी. अगले 5-10 साल में नया तरीका आएगा, लेकिन समय लगेगा. उनका कहना है कि अभी AI बिल्ली जितना होशियार भी नहीं है.
4.फेई-फेई ली
फेई-फेई ली का कहना है कि इंसानी दिमाग दुनिया को महसूस करता है, AI नहीं, दोनों के लिए अलग-अलग उद्धेश्य है.
5.हुआंग
पैनल ने AI बूम पर भी बात की. हुआंग ने कहा कि डॉटकॉम दौर में फाइबर बेकार पड़ा था, लेकिन आज हर GPU इस्तेमाल हो रहा है. AI काम करता है, मेहनत बचाता है.