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10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?

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10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?

आज हम आपको जापान के उस 10 साल के बच्चे से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने तितलियों पर किए अपने रिसर्च के दुनिया को चौंका दिया. जानें कैटरपिलर की मेमोरी से जुड़ा यह रिसर्च क्यों माना जा रहा साइंस की दुनिया में खास...

Jaya Pandey | Aug 05, 2026, 12:55 PM IST

1.जापान के 10 साल के बच्चे को ग्लोबल पहचान

जापान के 10 साल के बच्चे को ग्लोबल पहचान
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जापान के 10 साल के बच्चे ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसने दुनियाभर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. जापान के जो नागई ने तितलियों पर एक साइंटिफिक स्टडी की है जिसने इंसेक्ट मेमोरी पर दुनिया का नजरिया ही बदलकर रख दिया है. तितलियों और कीड़ों में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने अपने घर पर ही पाली गई एशियन स्वॉलोटेल बटरफ्लाई पर यह रिसर्च की. 
(Image Credit: Social Media)

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2.जो नागई के एक्सपेरिमेंट ने दुनिया में बनाई पहचान

जो नागई के एक्सपेरिमेंट ने दुनिया में बनाई पहचान
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जो नागई ने यह पाया कि कैटरपिलर से मेटामॉरफोसिस की प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी तितलियां उसे पहचानने में कामयाब रहीं. कैटरपिलर स्टेज में जो मेमोरी बनती है, वह क्या बाद में भी कायम रहती है? इसे समझने के लिए जो ने एक के बाद एक काफी एक्सपेरिमेंट्स किए. जब उसने कोबे में हुए इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ इंटोमोलॉजी में अपना यह रिसर्च पेश किया तो जानवरों की याद रखने की क्षमता, मेटामॉरफोसिस और दूसरे वंशानुगत व्यवहार को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं. इस रिसर्च से उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के सबसे कम उम्र के रिसर्चर के रूप में पहचान मिल गई है. 

3.कौन हैं जो नागई?

कौन हैं जो नागई?
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जो नागई की उम्र 10 साल है. वह जापान के कोब में इबुकी ईस्ट एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई करते हैं. इसके अलावा वह सन मासायोशि फिलैंथरोपिक फाउंडेशन के स्कॉलर भी हैं. यह फाउंडेशन देश के युवा टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट करता है. बताया जा रहा है कि अपनी दिलचस्पी की वजह से जो ने इन्सेक्ट बिहेवियर पर करीब 100 पन्नों की रिसर्च लिखी है. अपने बटरफ्लाई रिसर्च की वह से दुनियाभर में पहचान बनाने वाले जो बड़े होकर जानवरों के डॉक्टर बनना चाहते हैं. उनके इस सपने से प्रकृति और जानवरों को लेकर उनके प्यार का पता चलता है. 

4.स्कूल असाइनमेंट नहीं, यूं शुरू हुई कीड़ों में दिलचस्पी

स्कूल असाइनमेंट नहीं, यूं शुरू हुई कीड़ों में दिलचस्पी
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जो का यह रिसर्च किसी लैब या स्कूल असाइनमेंट के तौर पर नहीं शुरू हुआ. यह एशियन स्वॉलोटेल बटरफ्लाई को पालने के दौरान एक ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ. उसने पाया कि जंगली तितलियां तो पास जाने पर उड़ जाती थीं, लेकिन जिस तितली को उसने कैटरपिलर स्टेज से पाला था, वह बाहर छोड़े जाने के बाद भी उनकी उंगलियों पर वापस लौट आती थीं. तितलियों के इस व्यवहार ने उनमें यह जिज्ञासा जताई कि क्या कैटरपिलर स्टेज के बाद मेटामॉरफोसिस की पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी उनकी मेमोरी बनी रहती है? यह सवाल उनके दिमाग में घूमता रहा और उन्होंने कई साल इस व्यवहार को डॉक्यूमेंट करने और इससे जुड़े एक्सपेरिमेंट्स की प्लानिंग करने में लगा दिए.

TRENDING NOW

5.जो का लैवेंडर वाला एक्सपेरिमेंट क्या था?

जो का लैवेंडर वाला एक्सपेरिमेंट क्या था?
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अपनी हाइपोथेसिस को परखने के लिए जो स्वॉलोटेल कैटरपिलर को लैवेंडर की गंध के संपर्क में लाए और उन्हें मसल थेरेपी डिवाइस से हल्की कंपन भी दी. जब कैटरपिलर ने मेटामॉरफोसिस की प्रक्रिया पूरी की और तितली बनी तो फिर Y शेप ट्यूब मेज़ में उनका टेस्ट किया. जो ने पाया कि करीब 70 फीसदी तितलियों ने लैवेंडर की गंध से परहेज किया जिससे यह समझ में आता है कि मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से पहले उनकी मेमोरी बन चुकी थी और इस प्रक्रिया के बाद भी यह कायम रही. इस एक्सपेरिमेंट ने पुरानी मान्यता को चुनौती दी कि इन्सेक्ट का नर्वस सिस्टम प्यूपा स्टेज के बाद पूरी तरह से दोबारा बनता है और पहले की सारी मेमोरी मिट जाती है.

6.सिर्फ तितलियों नहीं, उनकी आगे की पीढ़ी में भी ट्रांसफर हुई मेमोरी

सिर्फ तितलियों नहीं, उनकी आगे की पीढ़ी में भी ट्रांसफर हुई मेमोरी
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जो के रिसर्च में सबसे हैरान करने वाली बाद इन तितलियों की आगे की पीढ़ी के एक्सपेरिमेंट में सामने आई. इन तितलियों के प्रजनन के बाद जो ने पाया कि तितलियों की अगली पीढ़ी और उसकी भी अगली पीढ़ी ने लैवेंडर की गंध से परहेज किया. हालांकि, उनके साथ लैवेंडर वाला यह एक्सपेरिमेंट तक नहीं किया गया था. जो ने संभावना जताई कि इन तितलियों के इस व्यवहार को ट्रांसजनरेशनल एपिजेनेटिस इन्हेरिटेंज की मदद से समझाया जा सकता है. यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें पर्यावरणीय अनुभव बाद की पीढ़ियों को बिना डीएनए सिक्वेंस को बदले प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह निष्कर्ष अभी शुरुआती स्तर पर है और इसे एकदम सटीक मानने से पहले इस पर और स्टडी की जानी जरूरी है.

7.क्यों खास है 10 साल के इस बच्चे की रिसर्च?

क्यों खास है 10 साल के इस बच्चे की रिसर्च?
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अगर भविष्य में होने वाले रिसर्च जो की इस रिसर्च की पुष्टि करते हैं तो इससे वैज्ञानिकों की इन्सेक्ट मेमोरी, मेटामॉरफॉसिस और सीखे गए व्यवहार का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने के एपिजेनेटिक्स के संभावित रोल पर समझ मजबूत होगी. जो का काम इस पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे जिज्ञासा और ऑब्जर्वेशन आपको एक ऐसी खोज की तरफ ले जाता है, जो दुनियाभर में आपको पहचान दिला सकता है.
 

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