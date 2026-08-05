10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?

6 . सिर्फ तितलियों नहीं, उनकी आगे की पीढ़ी में भी ट्रांसफर हुई मेमोरी

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जो के रिसर्च में सबसे हैरान करने वाली बाद इन तितलियों की आगे की पीढ़ी के एक्सपेरिमेंट में सामने आई. इन तितलियों के प्रजनन के बाद जो ने पाया कि तितलियों की अगली पीढ़ी और उसकी भी अगली पीढ़ी ने लैवेंडर की गंध से परहेज किया. हालांकि, उनके साथ लैवेंडर वाला यह एक्सपेरिमेंट तक नहीं किया गया था. जो ने संभावना जताई कि इन तितलियों के इस व्यवहार को ट्रांसजनरेशनल एपिजेनेटिस इन्हेरिटेंज की मदद से समझाया जा सकता है. यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें पर्यावरणीय अनुभव बाद की पीढ़ियों को बिना डीएनए सिक्वेंस को बदले प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह निष्कर्ष अभी शुरुआती स्तर पर है और इसे एकदम सटीक मानने से पहले इस पर और स्टडी की जानी जरूरी है.