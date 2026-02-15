अंतरिक्ष में लोहे की रहस्यमयी वस्तु ने बढ़ाई धुकधुकी, जानें पृथ्वी के भविष्य से क्या है कनेक्शन

1 . बेहद अजीब और रहस्यमयी संरचनाओं से भरा हुआ है अंतरिक्ष

1

अंतरिक्ष सिर्फ तारों और ग्रहों से ही नहीं बल्कि बेहद अजीब और रहस्यमयी संरचनाओं से भी भरा हुआ है. हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में लोहे के आयनित परमाणुओं का एक लंबी छड़ जैसी दिखने वाली विशाल गैसीय संरचना खोजी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि भविष्य में हमारे सूर्य जैसे तारे के खत्म होने पर ग्रहों और उनके आसपास के सिस्टम का क्या हाल होता है. मीडिया रिपोर्ट्स जिनमें BBC की रिपोर्ट भी शामिल है, के अनुसार यह संरचना रिंग नेबुला नाम के प्रसिद्ध ग्रह-नीहारिका के भीतर पाई गई है. ऐसा नेबुला तब बनता है जब सूर्य जैसे तारे अपने जीवन के अंतिम चरण में अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं.

(नोट-सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)