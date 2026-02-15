अंतरिक्ष में लोहे की रहस्यमयी वस्तु ने बढ़ाई धुकधुकी, जानें पृथ्वी के भविष्य से क्या है कनेक्शन

साइंस
जया पाण्डेय | Feb 15, 2026, 10:02 AM IST
1. बेहद अजीब और रहस्यमयी संरचनाओं से भरा हुआ है अंतरिक्ष
अंतरिक्ष सिर्फ तारों और ग्रहों से ही नहीं बल्कि बेहद अजीब और रहस्यमयी संरचनाओं से भी भरा हुआ है. हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में लोहे के आयनित परमाणुओं का एक लंबी छड़ जैसी दिखने वाली विशाल गैसीय संरचना खोजी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि भविष्य में हमारे सूर्य जैसे तारे के खत्म होने पर ग्रहों और उनके आसपास के सिस्टम का क्या हाल होता है. मीडिया रिपोर्ट्स जिनमें BBC की रिपोर्ट भी शामिल है, के अनुसार यह संरचना रिंग नेबुला नाम के प्रसिद्ध ग्रह-नीहारिका के भीतर पाई गई है. ऐसा नेबुला तब बनता है जब सूर्य जैसे तारे अपने जीवन के अंतिम चरण में अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं.
(नोट-सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)
2.अंतरिक्ष में लोहे की पट्टी जैसी संरचना
यह लोहे की पट्टी जैसी संरचना आकार में बेहद विशाल है और अनुमान है कि इसका फैलाव प्लूटो की कक्षा से सैकड़ों गुना बड़ा हो सकता है. यह पृथ्वी से करीब 2300 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है. इस खोज को Cardiff University और University College London के वैज्ञानिकों ने विलियम हर्शल टेलीस्कोप पर लगे WEAVE नाम के आधुनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक उपकरण की मदद से पहचाना. यह उपकरण नीहारिका के अलग-अलग हिस्सों की रासायनिक संरचना को बहुत विस्तार से माप सकता है.
3.कैसे बनी लोहे जैसी संरचना?
वैज्ञानिकों के अनुसार अभी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि यह लोहे की लंबी संरचना बनी कैसे. एक संभावना यह है कि जब मूल तारा अपने अंतिम चरण में सिकुड़ रहा था और गैस बाहर फेंक रहा था, उसी प्रक्रिया में यह धात्विक गैस की पट्टी बनी हो. दूसरी संभावना यह भी मानी जा रही है कि यह किसी चट्टानी ग्रह या उसके अवशेषों से निकला पदार्थ हो सकता है, जो तारे के फैलने और गर्म होने के बाद आयनित होकर गैसीय रूप में फैल गया. अगर यह सिद्धांत सही साबित होता है तो इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि अरबों साल बाद जब हमारा सूर्य भी अपने अंतिम चरण में जाएगा, तब पृथ्वी जैसे ग्रहों के साथ क्या हो सकता है.
4.वैज्ञानिकों का क्या कहना है?
इस रिसर्च के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. Roger Wesson ने बताया कि रिंग नेबुला का पहले भी कई बार अध्ययन किया गया है, लेकिन WEAVE तकनीक की मदद से अब इसे पहले से कहीं ज्यादा डिटेल में देखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि पूरे नेबुला का स्पेक्ट्रम लेने से वैज्ञानिक किसी भी हिस्से की रासायनिक पहचान कर सकते हैं और इसी दौरान उन्हें बीच में आयनित लोहे की एक साफ पट्टी जैसी संरचना दिखाई दी जो पहले दर्ज नहीं थी.
5.इससे ग्रहों के बारे में भी मिल सकती है अहम जानकारी
टीम की सदस्य प्रोफेसर Janet Drew ने कहा कि अभी और डेटा जुटाने की जरूरत है. खास तौर पर यह जांचना जरूरी है कि उस क्षेत्र में लोहे के साथ दूसरे तत्व भी मौजूद हैं या नहीं. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि यह संरचना किस प्रक्रिया से बनी और इससे तारों व ग्रहों के अंतिम विकास चरण के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से