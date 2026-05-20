ISS से दिखी मिल्की वे की जादुई झलक, NASA ने शेयर की दिल छू लेने वाली तस्वीर

5 . आकाशगंगा के बारे में और जानकारी देगा ये नया टेलिस्कोप

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हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अरबों तारे हैं. साथ ही इसमें गैस और धूल भी मौजूद हैं जिससे नए तारे बनते हैं. इसमें बहुत सारा डार्क मैटर भी है. हम इसी आकाशगंगा के अंदर रहते हैं और इसके केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं. आने वाले समय में नासा 2027 में नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिस्कोप लॉन्च करने की योजना बना रहा है जिससे आकाशगंगा के बारे में और जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी.

(Image Credit: NASA)



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