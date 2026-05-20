ISS से दिखी मिल्की वे की जादुई झलक, NASA ने शेयर की दिल छू लेने वाली तस्वीर

साइंस
Jaya Pandey | May 20, 2026, 10:52 AM IST
1.NASA ने ISS से दिखाई आकाशगंगा की शानदार तस्वीर
मिल्की वे गैलेक्सी वह आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौर मंडल है. रात के वक्त यह आसमान में प्रकाश की एक धुंधली पट्टी जैसा दिखाई देता है. इसमें अनगिनत तारे होते हैं जो इतनी दूर हैं कि इन्हें नग्न आंखों से अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता. अब नासा के एस्ट्रोनॉट क्रिस विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आकाशगंगा की शानदार तस्वीर शेयर की हैं.
(Image Credit: NASA)
2.आईएसएस से साफ नजर आती है तस्वीर
धरती से देखने पर मिल्की वे रात के आसमान में जहां हल्की धुंधली रोशनी की एक पट्टी जैसी दिखती है. वहीं, अंतरिक्ष से इसका नजारा बिल्कुल अलग होता है और यह ज्यादा साफ दिखाई देता है. ISS पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स अक्सर वहां से इसकी तस्वीरें लेते हैं. वहां शहरों की रोशनी, धुआं या वातावरण की रुकावट नहीं होती इसलिए मिल्की वे वहां से ज्यादा चमकदार और साफ नजर आती है.
(Image Credit: NASA)
3.NASA ने तस्वीर के बारे में क्या बताया?
इस तस्वीर के बारे में नासा ने बताया कि आकाशगंगा की चमकदार पट्टी तस्वीर के बीच में सीधी दिखाई दे रही है और उसके चारों तरफ कई तारे नजर आ रहे हैं. तस्वीर के नीचे का हिस्सा अंधेरी पृथ्वी को दिखाता है और ISS की जिस खिड़की से फोटो ली गई है, उसका किनारा भी तस्वीर में हल्का सा दिखाई दे रहा है.
(Image Credit: NASA)
4.आकाशगंगा की तस्वीर पर लोगों का रिएक्शन
इस तस्वीर को लोगों ने बहुत पसंद किया. इसे 88,500 से ज्यादा लाइक्स मिले और कई लोगों ने इसकी तारीफ की. किसी ने इसे बहुत खूबसूरत बताया तो किसी ने कहा कि धरती से भी कभी-कभी मिल्की वे देख पाना अपने आप में एक खास अनुभव है. एक यूजर ने क्रिस विलियम्स और नासा को ऐसी शानदार तस्वीर शेयर करने के लिए धन्यवाद भी कहा.
(Image Credit: NASA)
5.आकाशगंगा के बारे में और जानकारी देगा ये नया टेलिस्कोप
हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अरबों तारे हैं. साथ ही इसमें गैस और धूल भी मौजूद हैं जिससे नए तारे बनते हैं. इसमें बहुत सारा डार्क मैटर भी है. हम इसी आकाशगंगा के अंदर रहते हैं और इसके केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं. आने वाले समय में नासा 2027 में नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिस्कोप लॉन्च करने की योजना बना रहा है जिससे आकाशगंगा के बारे में और जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी.
(Image Credit: NASA)
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