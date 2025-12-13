साइंस के वो 5 सच जो छुपा दिए गए, औरतों ने की खोज लेकिन मर्दों को मिली वाहवाही

3 . डीएनए डबल हेलिक्स संरचना– रोजालिंड फ्रैंकलिन

3

1951 में लंदन के किंग्स कॉलेज में काम करते हुए रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए की संरचना पर रिसर्च के दौरान ऐतिहासिक एक्स-रे इमेज 'Photo 51' तैयार की. इस तस्वीर ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को समझने में निर्णायक भूमिका निभाई. उनकी एक सहयोगी ने उन्हें बताए बिना ये तस्वीर दो पुरुषों को दिखा दी. हालांकि फ्रैंकलिन को पूरी व्याख्या तैयार करने में और समय लग रहा था. इसी दौरान जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में अपने निष्कर्ष प्रकाशित कर दिए. फ्रैंकलिन का शोध उसी जर्नल में बाद के पन्नों में छपा जिससे यह भ्रम पैदा हुआ कि उनका काम वॉटसन-क्रिक के निष्कर्षों का समर्थन मात्र था. बाद में 1962 में वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल पुरस्कार मिला जबकि फ्रैंकलिन को उनका उचित श्रेय नहीं मिल सका.