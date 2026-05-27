धरती के 4 ऐसे 'पेड़' जिनमें नहीं होती लकड़ी, कोई आसमान छूता है तो किसी की मोटाई करती है हैरान

6 . इन्हें मजबूत बनने के लिए लकड़ी की जरूरत नहीं

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हर पौधे को मजबूत और ऊंचा बनने के लिए लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ती. कुछ पौधे रेशेदार टीशू, मोटी पत्तियों या विशेष संरचनाओं के सहारे भी लंबे समय तक जिंदा रहते हैं. ये पौधे प्रकृति की विविधता और अनुकूलन क्षमता का शानदार उदाहरण हैं.

(Image Credit: Canva)



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