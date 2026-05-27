धरती के 4 ऐसे 'पेड़' जिनमें नहीं होती लकड़ी, कोई आसमान छूता है तो किसी की मोटाई करती है हैरान

साइंस
Jaya Pandey | May 27, 2026, 06:37 PM IST
1.बिना लकड़ी वाले पेड़
जब हम पेड़ की बात करते हैं तो हमारे मन में ओक, सागौन, चीड़ या नीम जैसे पेड़ों की तस्वीर बनती है, जिनके तने मजबूत लकड़ी वाले होते हैं. लेकिन नेचर में कुछ ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जिनमें लकड़ी विकसित ही नहीं होती. आज हम आपको उन पेड़ों के बारे में बताएंगे जिनसे आपको बिलकुल भी लकड़ी नहीं मिलेगी.
(Image: AI Generated)
2.केला
केले में लकड़ी नहीं पाई जाती. हालांकि एक्सपर्ट इसे पेड़ नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शाकीय पौधा या जायंट हर्ब मानते हैं. केले में लकड़ी का तना नहीं होता बल्कि जो हिस्सा हमें तने जैसा दिखाई देता है, वह असल में एक के ऊपर एक पत्तियों के आधार से बना होता है. इसे छद्म तना या Pseudostem कहते हैं. बाहर से पेड़ जैसा दिखने के बावजूद केले का पौधा लकड़ी पैदा नहीं कर सकता.
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3.पपीता
केले की ही तरह पपीते का तना भी सख्त लकड़ी का नहीं होता, बल्कि यह मुलायम, रेशेदार और अंदर से काफी हद तक खोखला होता है. इसी वजह से तेज आंधी या तूफान में पपीते के पेड़ जल्दी झुक या टूट जाते हैं. एक्सपर्ट इसे भी पौधे की ही कैटिगरी में रखते हैं.
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4.खजूर
ताड़, नारियल और खजूर के पेड़ भी सामान्य पेड़ों से अलग होते हैं. इनमें सागौन या आम के पेड़ों जैसी लकड़ी नहीं बनती. इनके तने में कठोर रेशेदार टिशू होते हैं, लेकिन साइंटिफिक तौर पर इसे ट्रू वुड नहीं माना जाता. इसी कारण से नारियल और खजूर के पेड़ दिखने में मजबूत होने के बावजूद सामान्य लकड़ी वाले वृक्षों की कैटिगरी में नहीं आते.
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5.फर्म ट्री
इन सब पेड़ों के अलावा ट्री फर्न में भी लकड़ी नहीं पाई जाती. यह कई फीट ऊंचा हो सकता है, लेकिन इसके तने में लकड़ी नहीं होती. यह पेड़ खासतौर से जड़ों और रेशेदार संरचनाओं से बना होता है और अक्सर नम और घने जंगलों में पाया जाता है.
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6.इन्हें मजबूत बनने के लिए लकड़ी की जरूरत नहीं
हर पौधे को मजबूत और ऊंचा बनने के लिए लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ती. कुछ पौधे रेशेदार टीशू, मोटी पत्तियों या विशेष संरचनाओं के सहारे भी लंबे समय तक जिंदा रहते हैं. ये पौधे प्रकृति की विविधता और अनुकूलन क्षमता का शानदार उदाहरण हैं.
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