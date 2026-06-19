आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

6 . इकोसिस्टम के लिए क्यों जरूरी है यह अनोखा पेड़?

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वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह पेड़ एक हजार साल से ज्यादा पुराना हो सकता है. इतने लंबे समय तक जिंदा रहने की वजह से यह अपने आसपास के इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है. ताइवान दुनिया का वह इलाका है, जहां की जलवायु, मिट्टी और भौगोलिक परिस्थितियां 70 मीटर से ज्यादा ऊंचे पेड़ों को विकसित होने का मौका देती हैं. अब तक हुए सर्वे में यहां 900 से ज्यादा बड़े पेड़ों की पहचान की जा चुकी है. ये पेड़ साइंटिफिक नजरिए से भी काफी जरूरी है क्योकि यह बड़ी मात्रा में कार्बन को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है. इससे जलवायु परिवर्तन के असर को भी कम करने में मदद मिलती है. इसके असावा यह मिट्टी को भी बहने नहीं देता और तापमान और नमी में संतुलन बनाकर रखता है. यह पक्षियों, कीड़ों और कई दूसरे जीव-जंतुओं को आवास देता है.

(Image Credit: Steven Pearce)