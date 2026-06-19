FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
रोमांस, इमोशन्स और एंटरटेनमेंट का बेहतरीन मिश्रण है ‘कॉकटेल 2’, शाहिद-कृति और रश्मिका की लव केमिस्ट्री जीत लेती है दिल

रोमांस, इमोशन्स और एंटरटेनमेंट का बेहतरीन मिश्रण है ‘कॉकटेल 2’, शाहिद-कृति और रश्मिका की लव केमिस्ट्री जीत लेती है दिल

14 लाख रियाल का एक डॉलर, करेंसी हुई कागज! ईरान में कितने कर्ज के साथ पैदा हो रहा बच्चा?

14 लाख रियाल का एक डॉलर, करेंसी हुई कागज! ईरान में कितने कर्ज के साथ पैदा हो रहा बच्चा?

30,000 करोड़ का NSE IPO: $2.6 अरब की डील से क्यों बदल सकता है दुनिया और भारत के शेयर बाजार का खेल?

30,000 करोड़ का NSE IPO: $2.6 अरब की डील से क्यों बदल सकता है दुनिया और भारत के शेयर बाजार का खेल?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

हिंदी न्यूज़Photos

साइंस

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

वैज्ञानिकों ने ईस्ट एशिया के सबसे ऊंचे पेड़ को खोज निकाला है. यह पेड़ अपने विशाल आकार के बावजूद भी लंबे समय तक साइंटिस्ट की नजर से दूर रहा, जानें आखिर इसे स्वर्ग की तलवार क्यों कहा जा रहा है और इसकी खासियत क्या है...

Jaya Pandey | Jun 19, 2026, 09:41 AM IST

1.ईस्ट एशिया का सबसे ऊंचा पेड़

ईस्ट एशिया का सबसे ऊंचा पेड़
1

ताइवान के घने और दुर्गम पहाड़ी जंगलों में सदियों से एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे. अपने विशाल आकार के बावजूद भी यह पेड़ लंबे समय तक वैज्ञानिकों की नजरों से दूर रहा. अब कई साल की खोज, फील्ड सर्वे और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने इस पेड़ की पहचान कर ली है. इसे ईस्ट एशिया का सबसे ऊंचा पेड़ बताया जा रहा है. 
(Image Credit: Steven Pearce)

Advertisement

2.हेवन स्वॉर्ड के नाम से मशहूर है यह पेड़

हेवन स्वॉर्ड के नाम से मशहूर है यह पेड़
2

इस पेड़ को 'हेवन स्वॉर्ड' के नाम से पहचाना जाता है. यह विशाल पेड़ ताइवान में पाया गया जो 84.1 मीटर ऊंचा है और इसकी ऊंचाई इतनी है कि इसके सामने कई बहुमंजिला इमारतें बौनी नजर आती हैं. इस पेड़ की खोज ताइवान के पुरातन वनों और वहां पर मिलने वाली अद्भुत जैव विविधता को समझने की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.किस तकनीक से हुई इस पेड़ की खोज?

किस तकनीक से हुई इस पेड़ की खोज?
3

साल 2014 में इस पेड़ की खोज शुरू हुई थी. उस समय ताइवान की फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल चेंग कुंग यूनिवर्सिटी और ताइवान चैंपियन ट्री प्रोजेक्ट के रिसर्चर्स ने पूरे द्वीप पर विशालों पेड़ों की खोज और मैपिंग का काम शुरू किया था. इस खोज के लिए साइंटिस्ट लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे. यह एक रिमोट सेंसिंग टेक्निक है जिसकी मदद से जंगलों और पहाड़ी इलाकों में थ्री-डी मैप तैयार किया जाता है. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.लिडार सर्वे से हुए सैकड़ों पेड़ों की पहचान

लिडार सर्वे से हुए सैकड़ों पेड़ों की पहचान
4

लिडार सर्वे के दौरान वैज्ञानिकों ने 65 मीटर से अधिक ऊंचे 100 से ज्यादा पेड़ों की पहचान की. कई साल की डेटा एनालिसिस और वेरिफिकेशन के बाद दान नदी के ऊपरी इलाके पर काफी ऊंचे इस ताइवानिया पेड़ के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद कठिन रास्ता पार करके पर्वतारोही, इकोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और फॉरेस्ट साइंटिस्ट वहां पहुंचे. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.इस पेड़ की प्रजाति क्या है?

इस पेड़ की प्रजाति क्या है?
5

इस पेड़ को मापने के दौरान पता चला कि यह 84.1 मीटर ऊंचा है जबकि इसकी मोटाई लगभग 8.5 मीटर है. यह विशाल पेड़ ताइवानिया क्रिप्टोमेरियोइड्स प्रजाति का है. इसे ताइवानियन साइप्रस के नाम से भी जाना जाता है. यह एक शंकुधारी पेड़ की प्रजाति है जिसे ईस्ट एशिया के पुराने जंगलों का जिंदा जीवाश्म माना जाता है. 
(Image Credit: Steven Pearce)

6.इकोसिस्टम के लिए क्यों जरूरी है यह अनोखा पेड़?

इकोसिस्टम के लिए क्यों जरूरी है यह अनोखा पेड़?
6

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह पेड़ एक हजार साल से ज्यादा पुराना हो सकता है. इतने लंबे समय तक जिंदा रहने की वजह से यह अपने आसपास के इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है. ताइवान दुनिया का वह इलाका है, जहां की जलवायु, मिट्टी और भौगोलिक परिस्थितियां 70 मीटर से ज्यादा ऊंचे पेड़ों को विकसित होने का मौका देती हैं. अब तक हुए सर्वे में यहां 900 से ज्यादा बड़े पेड़ों की पहचान की जा चुकी है. ये पेड़ साइंटिफिक नजरिए से भी काफी जरूरी है क्योकि यह बड़ी मात्रा में कार्बन को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है. इससे जलवायु परिवर्तन के असर को भी कम करने में मदद मिलती है. इसके असावा यह मिट्टी को भी बहने नहीं देता और तापमान और नमी में संतुलन बनाकर रखता है. यह पक्षियों, कीड़ों और कई दूसरे जीव-जंतुओं को आवास देता है. 
(Image Credit: Steven Pearce)

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement