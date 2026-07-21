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साइंस

...तो पृथ्वी के ऊपर बन जाएगा शनि जैसा रिंग? वैज्ञानिकों ने बताया कैसे लाखों सैटेलाइट्स से बदलेगा रात का आसमान

वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ रहे सैटेलाइट मेगाकॉन्स्टेलेशन और भविष्य में बनने वाले ऑर्बिटल डेटा सेंटर को लेकर चिंता जताई है. समझें इससे कैसे बदल जाएगा रात का आसमान...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 21, 2026, 01:47 PM IST

...तो पृथ्वी के ऊपर बन जाएगा शनि जैसा रिंग? वैज्ञानिकों ने बताया कैसे लाखों सैटेलाइट्स से बदलेगा रात का आसमान

पृथ्वी के रात के आसमान को लेकर क्यों चिंतित हैं वैज्ञानिक? (Image: AI)

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  • अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ रहा सैटेलाइट मेगाकॉन्स्टेलेशन 
  • ऑर्बिटल डेटा सेंटर बनाने के फ्यूचर प्लान से नाराज हैं साइंटिस्ट
  •  शनि के वलय जैसा दिखाई देगा रात का आसमान
  • तीन से चार गुना तक बढ़ सकता है आसमान में चमक

टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी और काम को जितना आसान बना रही है, उतनी ही यह खतरनाक भी है. अब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ रहे सैटेलाइट मेगाकॉन्स्टेलेशन और भविष्य में बनने वाले ऑर्बिटल डेटा सेंटर को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि अगर बड़ी संख्या में चमकीले उपग्रह और अंतरिक्ष में सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने वाले मिरर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचते हैं तो रात का अंधेरा और तारों से भरा यह आसमान हमेशा के लिए बदल सकता है.

स्पेस में रिफ्लेक्टिव मिरर लगाने से क्या होगा नुकसान?

वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि इनकी वजह से भविष्य में आसमान में चमकीली पट्टियां दिखाई देंगी जो शनि के वलय जैसी होंगी. वैज्ञानिकों की इस चिंता के पीछे दो स्पेस प्रोजेक्ट हैं. पहली ऑर्बिटल डेटा सेंटर की प्लानिंग है जिनका मकसद अंतरिक्ष में कंप्यूटिंग और डेटा प्रोसेसिंग का बुनियादी ढांचा तैयार करना है. दूसरी तरफ कैलिफोर्निया की कंपनी रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल अंतरिक्ष में बड़े रिफ्लेक्टिव मिरर लगाने की योजना पर काम कर रही है जिससे सूर्य की रोशनी को रात के समय पृथ्वी के चुनिंदा हिस्सों तक पहुंचाया जा सके. 

एक्सिओम स्पेस और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के पास ऑर्बिटल डेटा सेंटर बनाने के पीछे तर्क है कि पृथ्वी पर बड़े डेटा सेंटर बनाने के लिए बहुत अधिक जमीन, बिजली और कूलिंग की जरूरत होती है. अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा की उपलब्धता और कुछ परिस्थितियों में नेचुरल कूलिंग का इस्तेमाल करके  डेटा प्रोसेसिंग को अंतरिक्ष में ले जाने की कल्पना की जा रही है.

2035 तक लगेंगे 50,000 मिरर?  

अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अनुसार, स्पेसएक्स ने अमेरिका की कम्युनिकेशन रेगुलेटरी एजेंसी फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन यानी एफसीसी के सामने दस लाख ऑर्बिटल डेटा सेंटर सेटेलाइट से जुड़ा प्रस्ताव रखा है. जुलाई 2026 में एफसीसी ने रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल के मिशन Eärendil-1 को लेकर मंजूरी दी. यह एक टेस्टिंग सेटेलाइट है, जिसमें करीब 18 मीटर x18 मीटर का रिफ्लेक्टिव मिरर का इस्तेमाल किया जाएगा. इसका मकसद अंतरिक्ष से सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की एक सीमित जगह तक पहुंचाने वाली तकनीक का परीक्षण करना है. कंपनी की योजना 2035 तक करीब 50,000 ऐसे  मिरर बनाने की है.

पृथ्वी की कक्षा में मौजूद उपग्रह जिनमें चार त्रिभुजाकार दर्पण शीर्षों पर जुड़कर वर्ग बनाते हैं।

वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अंतरिक्ष में मौजूद बड़े और चमकीले मिरर केवल अपनी तय की गई जगह को ही प्रभावित नहीं करेंगे बल्कि इनसे रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वातावरण में फैल सकती है. इससे रात के आकाश की चमक बढ़ सकती है. यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी (ESO) की एक स्टडी के मुताबिक, अगर रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल के पूरे 50,000 सैटेलाइट वाला सिस्टम स्थापित हुआ तो आसमान की  चमक तीन से चार गुना तक बढ़ सकती है.

प्राइवेट स्पेस कंपनियां गिना रहीं कौन-से फायदे?

अंतरिक्ष में डेटा सेंटर और सोलर मिरर की योजना के पीछे कुछ फायदे भी बताए जा रहे हैं. डेटा सेंटर को अंतरिक्ष में ले जाने से पृथ्वी पर जमीन और ऊर्जा संसाधनों पर दबाव कम होगा. रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल का दावा है कि अंतरिक्ष से सूर्य की रोशनी उपलब्ध कराकर सौर ऊर्जा, कृषि और आपदा राहत जैसे सेक्टर में नई संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं. 

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