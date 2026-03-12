LPG खत्म होने से पहले लाल क्यों हो जाती है लौ? जानिए गैस का छिपा हुआ साइंस

कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर एलपीजी गैस खत्म होने से पहले बर्नर की लौ लाल क्यों हो जाती है? इस आर्टिकल में समझें इसके पीछे का विज्ञान क्या है...

आज लगभग हर घर की रसोई में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब गैस सिलेंडर भरा होता है और चूल्हा सही तरीके से काम कर रहा होता है, तब बर्नर की लौ साफ नीले रंग की दिखाई देती है. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सिलेंडर खत्म होने के करीब होता है या चूल्हे में कोई गड़बड़ी होती है, तब लौ लाल, पीली या नारंगी रंग की दिखने लगती है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर गैस की लौ का रंग क्यों बदल जाता है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है.

बर्नर की लौ लाल होने के पीछे क्या है साइंस?

दरअसल एलपीजी यानी Liquefied Petroleum Gas मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होती है. जब यह गैस पर्याप्त ऑक्सीजन के साथ पूरी तरह जलती है तो इसे पूर्ण दहन (Complete Combustion) कहा जाता है. पूर्ण दहन की स्थिति में लौ का तापमान अधिक होता है और गैस के अणु ऊर्जावान होकर विशेष तरंगदैर्ध्य(Wavelength) की रोशनी उत्सर्जित करते हैं जिससे लौ नीली दिखाई देती है. यही कारण है कि सामान्य स्थिति में गैस चूल्हे की लौ नीली और स्थिर होती है.

एक सामान्य एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस पूरी तरह खाली जगह में नहीं भरी होती. जब सिलेंडर भरा होता है तो उसमें लगभग 80 से 85 प्रतिशत तक गैस तरल रूप में रहती है और बाकी हिस्सा वाष्प यानी गैस के रूप में होता है. यही वाष्प सिलेंडर के अंदर दबाव बनाए रखता है. जब आप रेगुलेटर खोलते हैं तो दबाव के कारण गैस पाइप के जरिए बर्नर तक पहुंचती है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती है. तापमान में बदलाव के साथ सिलेंडर के अंदर का दबाव भी थोड़ा बदल सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति में यह दहन को प्रभावित नहीं करता.

हर बार गैस खत्म होना ही नहीं है लाल लौ की वजह

जब सिलेंडर में गैस कम होने लगती है तो कई बार गैस की आपूर्ति अस्थिर हो सकती है और बर्नर तक पहुंचने वाले गैस और हवा के मिश्रण का संतुलन बिगड़ जाता है. ऐसी स्थिति में गैस पूरी तरह नहीं जल पाती और इसे अपूर्ण दहन कहा जाता है. अपूर्ण दहन के दौरान कार्बन के छोटे-छोटे कण गर्म होकर चमकने लगते हैं जिससे लौ पीली या नारंगी दिखाई देने लगती है इसलिए कई लोगों को लगता है कि गैस खत्म होने से पहले लौ लाल हो जाती है. हालांकि यह हमेशा सिर्फ गैस खत्म होने की वजह से ही नहीं होता.

लौ का रंग बदलने के पीछे और भी कारण हो सकते हैं. कई बार बर्नर के छेदों में धूल या चिकनाई जमा हो जाती है जिससे गैस और हवा का सही मिश्रण नहीं बन पाता और लौ पीली या लाल दिखने लगती है. इसके अलावा अगर गैस पाइप या रेगुलेटर में कोई समस्या हो या बर्नर ठीक से साफ न हो तो भी लौ का रंग बदल सकता है. कुछ मामलों में बर्तनों से गिरने वाले नमक या खाने के कण भी जलने के दौरान लौ के रंग को प्रभावित कर सकते हैं.

बर्नर की लाल लौ कैसे है खतरनाक?

जब दहन सही तरीके से नहीं होता तो लौ का तापमान भी कम हो जाता है. ऐसी लौ में कालिख बनने की संभावना ज्यादा रहती है जिससे बर्तन काले पड़ने लगते हैं. इसके साथ ही अपूर्ण दहन के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैस भी बन सकती है, जो बंद कमरे में ज्यादा मात्रा में होने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है इसलिए अगर गैस चूल्हे की लौ लगातार पीली या लाल दिखाई दे रही हो तो बर्नर की सफाई करना, पाइप और रेगुलेटर की जांच करना और जरूरत पड़ने पर तकनीशियन से जांच करवाना बेहतर होता है.

