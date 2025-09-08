कुतुब मीनार के 1600 साल पुराने लौह स्तंभ पर आज भी क्यों नहीं लगती जंग? जानें साइंटिफिक वजह

अगर आप कुतुब मीनार गए होंगे तो आपने वहां जरूर एक लौह स्तंभ को देखा होगा जो 1600 से भी अधिक साल से वहां मौजूद है. यह स्तंभ जंग रोधी कैसे है, इस बारे में साइंटिस्ट ने दिलचस्प बात बताई है...

नई दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में एक लौह स्तंभ है जो 1,600 वर्षों से भी ज़्यादा समय से बिना जंग लगे खड़ा है. यह वैज्ञानिकों को लंबे समय से आकर्षित करता रहा है. 7.2 मीटर ऊंचा और छह टन वजनी यह लौह स्तंभ, उस परिसर से भी पुराना है जहां यह स्थित है.

अपने लंबे इतिहास के बावजूद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को समर्पित शिलालेखों वाला लौह स्तंभ अपनी मूल स्थिति में बना हुआ है. आमतौर पर नमी के संपर्क में आने वाले लोहे और लौह मिश्र धातु की संरचनाएं समय के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उसपर जंग लग जाती है. इसलिए उन्हें पेन्ट करके सुरक्षित रखा जाता है.

तो फिर लोहे के खंभे पर जंग क्यों नहीं लगती?

भारत और विदेश के वैज्ञानिकों ने 1912 में इस रहस्य की जांच शुरू की. रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के मरे थॉम्पसन और स्कूल ऑफ माइंस के पर्सी ने इस संरचना का रासायनिक विश्लेषण किया और पाया कि यह 7.66 विशिष्ट गुरुत्व वाला गढ़ा लोहा था. हालांकि 2003 तक आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स को इस लौह स्तंभ के वास्तविक संरचना का पता नहीं चल पाया था.

अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि यह स्तंभ मुख्यतः गढ़े लोहे से बना है, जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा (लगभग एक प्रतिशत) अधिक है. इसके अतिरिक्त स्तंभ की सतह पर लोहे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक मिसावाइट की एक पतली परत भी पाई गई.

कैसे अलग है कुतुब मीनार वाला लौह स्तंभ?

आधुनिक लोहे के विपरीत इस संरचना में सल्फर और मैग्नीशियम की कमी है. प्राचीन कारीगरों ने लौह स्तंभ के निर्माण के लिए "फोर्ज-वेल्डिंग" नामक तकनीक का उपयोग किया था. इस तकनीक में लोहे को गर्म किया जाता है और हथौड़ा मारा जाता है जिससे उच्च फास्फोरस सामग्री बरकरार रहती है. यह ऐसी विधि है जिसका आधुनिक समय में अनदेखी किया जाता है. रिपोर्ट के लेखक पुरातत्व-धातुविद् आर. बालासुब्रमण्यम ने कहा कि इस अपारंपरिक दृष्टिकोण ने स्तंभ की मजबूती में योगदान दिया है, जो सदियों से कायम है.



