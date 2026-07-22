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स्काईरूट के Vikram-1 और ISRO के PSLV में से कौन है ज्यादा दमदार? जानें प्राइवेट और सरकारी रॉकेट लॉन्चर में किसका पलड़ा भारी

स्काईरूट एयरोस्पेस ने Vikram-1 के साथ भारत के प्राइवेट रॉकेट सेक्टर में एक नया अध्याय शुरू किया है. जानें विक्रम-1 और इसको के पीएसएलवी में कौन किस मामले पर किसपर भारी है...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 22, 2026, 04:10 PM IST

स्काईरूट के Vikram-1 और ISRO के PSLV में से कौन है ज्यादा दमदार? जानें प्राइवेट और सरकारी रॉकेट लॉन्चर में किसका पलड़ा भारी

Vikram 1 और PSLV में कौन ज्यादा ताकतवर? (Image Credit: Wikimedia Commons)

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भारत के स्पेस सेक्टर में लंबे समय तक ISRO का दबदबा रहा है. लेकिन साल 2020 में स्पेस सेक्टर में सुधार और प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी के लिए रास्ता खुलने के बाद अब देश का स्पेस इकोसिस्टम तेजी से बदलने लगा है. हाल ही में स्काईरूट एयरोस्पेस ने Vikram-1 के साथ भारत के प्राइवेट रॉकेट सेक्टर में एक नया अध्याय शुरू किया है.

क्या है स्काईरूट एयरोस्पेस का Vikram-1?

Vikram-1 को स्काईरूट एयरोस्पेस ने छोटे सैटेलाइट और सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के कॉमर्शियल लॉन्च मार्केट को ध्यान में रखकर विकसित किया है. इसका नाम भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है. कंपनी इसे ऑन-डिमांड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल के रूप में पेश कर रही है. इसका मकसद कस्टमर्स को डेडिकेटेड सा राइडशेयर का विकल्प देना और छोटे सैटेलाइट को उनकी जरूरत के मुताबिक ऑर्बिट में पहुंचाना है. 

क्या है इसरो का PSLV?

ISRO का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) भारत का एक भरोसेमंद और मल्टीपर्पज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है. इसका पहला सफल ऑपरेशनल लॉन्च साल 1994 में हुआ था. इसके बाद यह भारत के अहम सैटेलाइट लॉन्चर्स में शामिल हो गया. इसका इस्तेमाल लो अर्थ ऑर्बिट, सन-सिन्क्रोनस पोलर ऑर्बिट और दूसरी कक्षाओं में सैटेलाइट पहुंचाने में किया जाता है. 

यह भी पढ़ें- 12वीं में 96%, फिर IIT से ISRO तक... अब Vikram-1 से रच दिया इतिहास, जानें Skyroot Aerospace के COO Naga Bharath Daka की सक्सेस स्टोरी

Vikram-1 और PSLV के बीच सबसे बड़ा अंतर?

सबसे बड़ा अंतर दोनों की पेलोड क्षमता और टार्गेट मार्केट में है. PSLV एक मीडियम-लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है. यह बड़े और कई सैटेलाइट को अलग-अलग ऑर्बिटल मिशन में पहुंचाने में इस्तेमाल होता है. दूसरी ओर विक्रम-1 छोटे सैटेलाइट्स और सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के कॉमर्शियल लॉन्च मार्केट को टार्गेट करता है.

पेलोड के मामले में कौन ज्यादा पावरफुल? 

पेलोड के मामले में PSLV ज्यादा शक्तिशाली है. PSLV-XL 600 किलोमीटर की सन-सिन्क्रोनस पोलर ऑर्बिट में 1,750 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है, जबकि विक्रम-1 350 किलोग्राम तक LEO और 260 किलोग्राम तक सन-सिन्क्रोनस पोलर ऑर्बिट के लिए डिजाइन किया गया है.

आकार और वजन में कौन है ज्यादा भारी?

आकार और वजन में भी दोनों के बीच बड़ा अंतर है. PSLV-XL करीब 44.4 मीटर ऊंचा है और इसका लिफ्ट-ऑफ मास लगभग 320 टन है. इसके मुकाबले Vikram-1 काफी छोटा और हल्का लॉन्च व्हीकल है. स्काईरूट का फोकस भारी पेलोड को ऑर्बिट में पहुंचाने के बजाय छोटे सैटेलाइट के लिए ज्यादा फ्लैक्सिबल और ऑन-डिमांड ल़न्च व्हीकल सर्विस मुहैया कराने पर है.

यह भी पढ़ें- ISRO की नौकरी छोड़ शुरू की अपनी कंपनी... जानें Skyroot Aerospace के को-फाउंडर IItian पवन कुमार चंदना की Success Story

कैसे अलग हैं दोनों के प्रोपल्सन की टेक्निक?

प्रोपल्सन के मामले में भी दोनों की तकनीक अलग है. PSLV चार चरणों वाला लॉन्च व्हीकल है. इसमें सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्सन स्टेज बारी-बारी से इस्तेमाल होते हैं. वहीं, Vikram-1 में शुरुआती चरण के लिए सॉलिड प्रोपल्सन और आगे की चरण के लिए लिक्विड प्रोपल्सन का इस्तेमाल किया जाता है. स्काईरूट ने अपने रॉकेट आर्किटेक्चर में कार्बन-कंपोजिट स्ट्रक्चर और 3D-प्रिंटेड लिक्विड इंजन टेक्नोलॉजी को शामिल किया है, जबकि PSLV एक लंबे समय से इस्तेमाल हो रही और बेहद परखी हुई लॉन्च व्हीकल आर्किटेक्चर पर आधारित है.

लॉन्च फ्लेक्सिबिलटी के मामले में किसकी बजती है तूती?

लॉन्च फ्लेक्सिबिलटी के मामले में विक्रम-1 का मॉडल अलग है. स्काईरूट के इस लॉन्चिंग व्हीकल में डेडिकेटेड और राइडशेयर दोनों तरह के लॉन्चिंग ऑप्शन मौजूद हैं. इसका मकसद छोटे सैटेलाइट ऑपरेटर्स और कॉन्स्टेलेशन कंपनियों को ज्यादा कस्टमाइज्ड लॉन्च सर्विसेस देना है. दूसरी ओर, PSLV  एक स्थापित नेशनल लॉन्च सिस्टम है जिसका इस्तेमाल  ISRO के साथ-साथ भारत और दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किया जाता रहा है.

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