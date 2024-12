नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे सुनीता विलियम्स संग बाकी एस्ट्रोनॉट्स हाल ही में शेयर की गई तस्वीरों में सांता कैप पहने दिखाई दिए. ये एस्ट्रोनॉट्स घर से दूर अंतरिक्ष में अनोखे अंदाज में क्रिसमस मनाते हुए देखे गए. सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर शुरू में 8 दिनों के अंतरिक्ष मिशन पर गए थे लेकिन स्पेसक्राफ्ट में कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से उनकी धरती पर वापसी लगातार टलती रही और अब उनके मार्च में वापसी करने की संभावना है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाए आरोप

इन सबके बीच सोशल मीडिया पर इन एस्ट्रोनॉट्स की सांता कैप फिलहाल सुर्खियां बटोर रही है. नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर, सुनी विलियम्स, निक हेग और डॉन पेटिट की इस हफ़्ते क्रिसमस की शुभकामनाओं ने नई अटकलों को हवा दे दी है. सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मिशन लॉन्च से पहले ये एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ सांता कैप और बाकी क्रिसमस का सामान ले गए थे या स्पेस में रहते हुए इन चीजों को उन्होंने खुद से तैयार किया था. वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस में हैं ही नहीं बल्कि यह किसी स्टूडियो की तस्वीरें हैं.

Astronaut stuck in space since June from an 8 day mission. How did they get Santa hats? pic.twitter.com/RZk3DJpa2m

OK. This is truly pathetic. Seems like the producers of the Truman Show are really starting to fuck up the script..... soooo why are these astronauts being shown with Santa hats? They were beamed down by SpaceX/Elon back in September. The math ain't mathing. 👇🏼🤔😵‍💫 https://t.co/ly9nGnn4Lw pic.twitter.com/8Xl71WZBwI