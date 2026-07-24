अंटार्कटिका की शरीर को गला देने वाली ठंड में आखिर कहां से आई हमिंगबर्ड? NASA की तस्वीर ने चौंकाया, सच जानकर रह जाएंगे दंग

हाल ही में NASA और ISRO के जॉइंट NISAR मिशन से मिली एक तस्वीर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस तस्वीर में अंटार्कटिका की ठंडी बर्फ में हमिंग बर्ड को देखकर लोग हैरान हैं...

अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया में कहां से आई हमिंगबर्ड

NASA-ISRO के जॉइंट NISAR मिशन की तस्वीर

NISAR के रडार ने बेहद बारीकी से कैप्चर की तस्वीर

Nunatak Zaterjavshijsja के पर्वतीय इलाके की है तस्वीर

अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया में जिंदा रहने के लिए परिस्थितियां बेहद कठिन हैं. यहां का ज्यादातर हिस्सा मोटी बर्फ से ढका हुआ है और तापमान भी बेहद कम रहता है. ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि यहां हमिंगबर्ड पाई गई है तो शायद आपको भरोसा न हो. हाल ही में NASA और ISRO के जॉइंट NISAR मिशन से मिली एक तस्वीर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

इस तस्वीर में अंटार्कटिका का बर्फीला इलाका बिल्कुल एक रंग-बिरंगे हमिंगबर्ड जैसा नजर आ रहा है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह कोई असली पक्षी नहीं है. यह दरअसल बर्फ, ग्लेशियर और एक पहाड़ से मिलकर बनी एक प्राकृतिक आकृति है, जिसे NISAR के रडार ने बेहद बारीकी से कैप्चर किया है.

चिड़िया नहीं तो इस तस्वीर में आखिर है क्या?

यह तस्वीर पूर्वी अंटार्कटिका में मौजूद Nunatak Zaterjavshijsja नाम के एक पर्वतीय इलाके की है. यहां बर्फ की एक धारा उत्तर-पूर्व दिशा में समुद्र की ओर बह रही है और उसके बीच यह पर्वत की चोटी बर्फ से बाहर निकली हुई दिखाई देती है. जब ग्लेशियर का बहता हुआ बर्फीला हिस्सा इस पर्वत से टकराता है या उसके आसपास से गुजरता है तो बर्फ पर भारी दबाव पड़ता है. इस दबाव के कारण बर्फ में गहरी दरारें बनती हैं, जिन्हें क्रेवास कहा जाता है. सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में यह पर्वत और उसके आसपास बर्फ की ये दरारें मिलकर एक ऐसी आकृति बनाती हैं, जो देखने में उड़ते हुए हमिंगबर्ड जैसी लगती है.





तस्वीर के बीच में दिखाई देने वाला गहरा हिस्सा इस पर्वत की चोटी है. वहीं, इसके आसपास दिखाई देने वाली तेज और लंबी हरी रेखाएं बर्फ में बनी गहरी दरारों को दिखाती हैं. हमिंगबर्ड के पंख जैसी नजर आने वाली आकृतियां भी असल में ग्लेशियर की हलचल के कारण बर्फ में बनी दरारों और टूटे हुए हिस्सों का पैटर्न हैं. तस्वीर में जो हिस्सा पक्षी की पूंछ जैसा दिखाई देता है, वह भी किसी पक्षी का हिस्सा नहीं बल्कि समुद्र की दिशा में बहती हुई बर्फीली धारा और उससे जुड़ी संरचनाएं हैं. इस तस्वीर को खास बनाने में NISAR सैटेलाइट की रडार तकनीक की बड़ी भूमिका है.

NISAR का पूरा नाम- NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar.

NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. मिशन- NASA और ISRO का संयुक्त अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन.

NASA और ISRO का संयुक्त अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन. रडार सिस्टम- सैटेलाइट में दो अलग-अलग रडार सिस्टम हैं, L-band और S-band.

सैटेलाइट में दो अलग-अलग रडार सिस्टम हैं, L-band और S-band. हमिंगबर्ड तस्वीर- अंटार्कटिका की 'हमिंगबर्ड' जैसी दिखने वाली तस्वीर NISAR के L-band रडार से मिले डेटा पर आधारित है.

इस तस्वीर का कौन-सा रंग क्या कहता है?





इस तस्वीर में दिखाई देने वाले चटख रंग भी असल में अंटार्कटिका का नेचुरल कलर नहीं हैं. ये रडार सिग्नल के अलग-अलग तरह से वापस लौटने को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं. मैजेंटा रंग नियमित और चिकनी सतहों जैसे बर्फ से जुड़े रडार रिफ्लेक्शन को दिखाता है. वहीं, हरे रंग की रेखाएं उन इलाकों को दिखाती हैं जहां बर्फ की सतह ज्यादा टूटी हुई है और क्रेवास जैसी संरचनाएं मौजूद हैं. सफेद हिस्से उन इलाकों को दिखाता है जहां दोनों तरह के रडार सिग्नल मजबूत रूप से वापस आते हैं. इस तरह तस्वीर के रंग वैज्ञानिकों को सिर्फ खूबसूरत विजुअल नहीं दिखाते, बल्कि बर्फ की सतह और उसकी संरचना के बारे में भी बड़ी जानकारी देते हैं.

NISAR की सबसे बड़ी खूबी क्या है?

NISAR की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ सामान्य कैमरे की तरह दिखाई देने वाली तस्वीरें नहीं लेता. इसका रडार माइक्रोवेव सिग्नल पृथ्वी की सतह की ओर भेजता है और फिर वापस आने वाले सिग्नल का विश्लेषण करता है. इस वजह से वैज्ञानिक बर्फ और बर्फीली सतहों की ऐसी विशेषताओं को भी समझ पाते हैं जो सामान्य ऑप्टिकल इमेजिंग में आसानी से दिखाई नहीं देतीं.

NASA के वैज्ञानिकों के मुताबिक, रडार कई परिस्थितियों में बर्फ और बर्फ की सतह के नीचे तक की जानकारी दे सकता है. इससे ग्लेशियर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, बर्फ की संरचना कैसी है और समय के साथ उसमें किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, इसे बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है.