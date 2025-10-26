FacebookTwitterYoutubeInstagram
धरती का अंत कब होगा? कोई बाबा नहीं, NASA ने खुद बताई सच्चाई, रिसर्च सुनकर आप भी चौंक जाएंगे

हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद

साइंस

धरती का अंत कब होगा? कोई बाबा नहीं, NASA ने खुद बताई सच्चाई, रिसर्च सुनकर आप भी चौंक जाएंगे

विज्ञान की दुनिया से आई एक रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया है. नासा के वैज्ञानिकों द्वारा सुपर कंप्यूटर की मदद से की गई गणनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस धरती पर जीवन ही नहीं रहेगा...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 26, 2025, 02:22 PM IST

हम रोज़ जीते हैं, घूमते हैं, हंसते-खेलते हैं, दुनिया की भागदौड़ का आनंद लेते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम निपटाते हैं. लेकिन इन सब में हम हमेशा यह भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जिसे प्रकृति ने बनाया है. लेकिन यह चीज़ जैसी बनी है, वैसे ही कभी भी खत्म हो सकती है. जिस तरह से हम प्रकृति से मिली चीज़ों को बना या बिगाड़ रहे हैं, क्या पृथ्वी हमेशा ऐसी ही रहेगी? लाखों जीव, सागर, पेड़, पहाड़... क्या यह सब स्थायी रहेगा? नहीं.

यह भी पढ़ें- दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable

कितने वर्षों बाद पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा?

वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य हर अरब साल में और ज़्यादा चमकीला और गर्म होता जा रहा है. जब सूर्य का हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा तो उसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी. इससे पृथ्वी असहनीय रूप से गर्म हो जाएगी. वायुमंडल में पानी और नमी कम हो जाएगी, महासागर सूख जाएंगे और आखिर में पृथ्वी एक जलती हुई चट्टान में बदल जाएगी.
 
नासा के सुपरकंप्यूटर सिमुलेशन के अनुसार लगभग 1 अरब वर्षों (1,000,002,021) में पृथ्वी निर्जन हो जाएगी. उस समय सूर्य की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि यहां किसी भी जीव का रहना असंभव हो जाएगा.

यह भी पढ़ें- किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी

नासा और जापान की तोहो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह भविष्यवाणी करने के लिए एक अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल किया. इस मॉडल में पृथ्वी के वायुमंडल, सौर ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और ऑक्सीजन के स्तर सहित कई कारकों का अध्ययन किया गया. अध्ययन से पता चला कि अगले अरबों वर्षों में पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहेगा और ऑक्सीजन की मात्रा धीरे-धीरे इतनी कम होती जाएगी कि जीवन का अस्तित्व ही असंभव हो जाएगा.

यह भी पढ़ें- ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!
 
यह प्रचंड गर्मी न केवल पशु-पक्षियों, बल्कि पेड़-पौधों और सूक्ष्मजीवों को भी मार डालेगी. वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय पृथ्वी का तापमान 100°C से ऊपर बढ़ जाएगा. सौर विकिरण और ऑक्सीजन की कमी के कारण हवा में सांस लेना असंभव हो जाएगा. लेकिन यह अंत एक दिन में नहीं होगा. यह एक क्रमिक, व्यापक परिवर्तन होगा. सूर्य अपने विकास के अंतिम चरण में एक लाल दानव बन जाएगा और आखिरकार पृथ्वी को अपनी कक्षा में समाहित कर लेगा. वह पृथ्वी के अस्तित्व का आखिरी पन्ना होगा.
 
हालांकि यह अंत अरबों साल बाद होगा लेकिन नासा की इस चेतावनी ने लोगों को हैरान कर दिया. प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई जैसे संकट हमें उस अंत के और करीब ला सकते हैं इसलिए पृथ्वी को बचाना आज और अभी से शुरू करना जरूरी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

