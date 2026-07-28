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अगर ब्लैक होल में भेजें स्पेसक्राफ्ट तो क्या होगा? वैज्ञानिकों ने बताया पूरा प्लान, जानें धरती पर कब आ पाएगा डेटा

ब्लैक होल के बारे में हमें यह पता है यह किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है और एक बार कोई इसके अंदर गया तो कभी वापस नहीं आता. क्या आपने सोचा है कि किसी स्पेसक्राफ्ट को अगर इसके अंदर भेजा जाए तो क्या होगा?

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Jaya Pandey

Updated : Jul 28, 2026, 11:42 AM IST

अगर ब्लैक होल में भेजें स्पेसक्राफ्ट तो क्या होगा? वैज्ञानिकों ने बताया पूरा प्लान, जानें धरती पर कब आ पाएगा डेटा

ब्लैक होल में भेजा गया स्पेसक्राफ्ट तो क्या होगा? (Image Credit: Wikimedia Commons/AI)

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  • ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी खगोलीय वस्तु है ब्लैक होल
  • क्या ब्लैक होल में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे वैज्ञानिक?
  • ब्लैक होल में इवेंट होराइजन को पार करने के बाद वापस नहीं लौटता कुछ भी
  • फुदान यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट की खास स्टडी

ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है. इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना शक्तिशाली होता है कि एक निश्चित सीमा के अंदर जाने के बाद लाइट भी वापस नहीं निकल सकता. इस सीमा को इवेंट होराइजन कहा जाता है. इस वजह से वैज्ञानिकों के सामने हमेशा से एक सवाल रहा कि अगर किसी दिन हम एक ब्लैक होल के बेहद करीब एक स्पेसक्राफ्ट भेज पाएं, तो वहां जाकर क्या देखा जा सकेगा और क्या इससे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को और बेहतर तरीके से परखा जा सकता है. 

ब्लैक होल को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वे अंतरिक्ष में किसी विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह हर चीज को दूर से खींचकर अपने अंदर नहीं समेटते. अगर सूर्य की जगह उसी द्रव्यमान का ब्लैक होल रख दिया जाए, तो पृथ्वी की कक्षा पर गुरुत्वाकर्षण का असर लगभग वैसा ही रहेगा. फर्क तब पड़ता है जब कोई वस्तु ब्लैक होल के बेहद करीब पहुंचती है. इवेंट होराइजन को पार करने के बाद वह वस्तु बाहर नहीं लौट सकती. किसी प्रोब को ब्लैक होल के अंदर भेजने का मतलब इसलिए यह होगा कि वह हमेशा के लिए संपर्क से बाहर हो जाएगा और उसके अंदर से कोई सूचना पृथ्वी तक वापस नहीं आ सकेगी.

ब्लैक होल में भेजा गया स्पेसक्राफ्ट तो क्या होगा?

फुदान यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट कोसिमो बांबी ने 2025 में छपी एक स्टडी में इस तरह के इंटरस्टेलर मिशन की संभावनाओं पर चर्चा की थी. इसके बाद 2026 में छपी कई नई स्टडी में इस विचार को आगे बढ़ाने हुए यह जांचने की कोशिश की गई कि अगर कोई छोटा स्पेसक्राफ्ट किसी ब्लैक होल के पास पहुंचे तो वह ब्लैक होल के नेचर और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का टेस्ट किस तरह से कर सकता है. 

इस तरह के मिशन के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या लक्ष्य की दूरी है. फिलहाल पृथ्वी के सबसे करीब ज्ञात ब्लैक होल Gaia BH1 है. यह लगभग 1,560 प्रकाश वर्ष दूर ओफियुकस तारामंडल की दिशा में स्थित है. इसकी मौजूदगी का पता सीधे ब्लैक होल को देखकर नहीं चला, क्योंकि ब्लैक होल खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता. वैज्ञानिकों ने इसके आसपास मौजूद एक सूर्य जैसे तारे की गति का अध्ययन किया और पाया कि वह किसी अदृश्य लेकिन बहुत भारी साथी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है. इस ग्रेविटेशनल इफेक्ट से Gaia BH1 की पहचान हुई.

यह भी पढ़ें- एलियन की तलाश में वैज्ञानिकों को मिला नया फॉर्मूला, बताया किस साइज के ग्रह पर हो सकती है जिंदगी

किस टेक्निक से ब्लैक होल में पहुंचाया जा सकेगा प्रोब?

अगर भविष्य में पृथ्वी से लगभग 20 से 25 प्रकाश वर्ष के भीतर कोई नजदीकी ब्लैक होल मिल जाता है, तो अगली चुनौती होगी वहां तक प्रोब पहुंचाना. सामान्य रॉकेट तकनीक से इतने लंबे इंटरस्टेलर सफर को पूरा नहीं किया जा सकेगा. इस वजह से वैज्ञानिकों ने बेहद हल्के नैनोक्राफ्ट और लेजर से चलने वाली लाइट सेल जैसी तकनीक की कल्पना की है. 

इस तरह के मिशन में एक बेहद हल्का माइक्रोचिप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन टेक्निक ले जा सकता है. इसके साथ जुड़ी लाइट सेल लेजर की ऊर्जा का इस्तेमाल करके प्रोब को तेज गति देगी. अगर भविष्य में कोई ऐसा प्रोब किसी नजदीकी ब्लैक होल तक पहुंचने में सफल हो जाता है. तब उसका सबसे अहम काम ब्लैक होल के बेहद करीब जाकर डेटा जुटाना होगा. इससे वैज्ञानिक ब्लैक होल के आसपास के स्पेस-टाइम, ग्रेविटेशनल फील्ड और लाइट के नेचर की स्टडी कर सकते हैं. इससे यह चेक करने में मदद मिल सकती है कि क्या असल में ब्लैक होल आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से मेल खाते हैं. 

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