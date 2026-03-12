LPG सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? समझें Liquified Petroleum Gas का पूरा साइंस

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से भारत में भी कॉमर्शियल एलपीजी की भारी कमी बताई जा रही है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर एलपीजी सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है और यह कैसे काम करती है...

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ऊर्जा सप्लाई पर पड़ रहे असर का प्रभाव दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रहा है. भारत में भी कॉमर्शियल एलपीजी की भारी कमी बताई जा रही है. कुछ जगहों पर होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने बढ़ती लागत का हवाला देकर खाने-पीने की चीजों की कीमतों में इजाफा कर दिया है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर एलपीजी सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है और यह कैसे काम करती है.

LPG का साइंस समझिए

LPG का पूरा नाम Liquefied Petroleum Gas है. हिंदी में इसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है. यह एक ज्वलनशील ईंधन गैस है जो मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन गैसों के मिश्रण से बनती है. इसमें प्रमुख रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती हैं. इसके अलावा थोड़ी मात्रा में प्रोपलीन, ब्यूटिलीन और आइसोब्यूटेन जैसे दूसरे हाइड्रोकार्बन भी मौजूद हो सकते हैं. इन गैसों की खासियत यह है कि इन्हें सामान्य तापमान पर ज्यादा दबाव देकर आसानी से तरल रूप में बदला जा सकता है. इसी वजह से इन्हें सिलेंडर में तरल रूप में भरकर सुरक्षित तरीके से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जाता है.

जब सिलेंडर का वाल्व खोला जाता है तो अंदर का दबाव कम हो जाता है और तरल गैस तुरंत वाष्प यानी गैस के रूप में बदलने लगती है. यही गैस पाइप के जरिए चूल्हे या बर्नर तक पहुंचती है और जलने पर नीली लौ पैदा करती है. एलपीजी का दहन साफ होता है इसलिए यह कोयला या लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधनों की तुलना में कम धुआं और कम कालिख पैदा करती है.

कहां होता है एलपीजी का इस्तेमाल?

एलपीजी का इस्तेमाल केवल घरों में खाना पकाने तक सीमित नहीं है. इसका इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और फूड इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर किया जाता है. इसके अलावा पानी गर्म करने वाले हीटर, औद्योगिक भट्टियों और कई प्रकार के हीटिंग उपकरणों में भी इसका इस्तेमाल होता है. कई देशों में वाहनों में ईंधन के रूप में भी एलपीजी का उपयोग किया जाता है जिसे ऑटोगैस कहा जाता है. इसके अलावा एरोसोल स्प्रे, कुछ रेफ्रिजरेशन सिस्टम और औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है.

कैसे मिलती है LPG?

एलपीजी मुख्य रूप से पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल के शोधन और प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त होती है. जब रिफाइनरी में कच्चे तेल को अलग-अलग उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन में बदला जाता है, तब प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसें भी निकलती हैं. इन गैसों को इकट्ठा करके दबाव में तरल रूप में बदल दिया जाता है और यही एलपीजी बन जाती है. कुछ मात्रा प्राकृतिक गैस के स्रोतों से भी प्राप्त की जाती है इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन से मिली ऊर्जा स्रोत माना जाता है.

एलपीजी के मिश्रण में मौसम के अनुसार थोड़ा बदलाव भी किया जाता है. ठंडे क्षेत्रों या सर्दियों के मौसम में प्रोपेन की मात्रा ज्यादा रखी जाती है क्योंकि यह कम तापमान पर भी आसानी से गैस में बदल जाती है. वहीं गर्म क्षेत्रों या गर्मियों में ब्यूटेन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रखी जाती है. इसी वजह से अलग-अलग देशों और मौसम के हिसाब से एलपीजी का मिश्रण थोड़ा अलग हो सकता है.

LPG का इतिहास

एलपीजी के इतिहास की बात करें तो इसका शुरुआती विकास 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था. अमेरिकी रसायनशास्त्री वाल्टर ओ. स्नेलिंग ने 1910 के आसपास इस गैस पर रिसर्च किया और यह खोज की कि पेट्रोलियम से निकलने वाली कुछ गैसों को दबाव देकर तरल रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है. इसके बाद 1912 में एलपीजी का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ और धीरे-धीरे यह दुनिया भर में घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में लोकप्रिय हो गई.

एक सामान्य एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस पूरी तरह खाली स्थान में नहीं भरी होती. जब सिलेंडर भरा होता है तो उसमें लगभग 80 से 85 प्रतिशत तक गैस तरल रूप में होती है और बाकी हिस्सा गैस के वाष्प के लिए खाली छोड़ा जाता है. यही वाष्प सिलेंडर के अंदर दबाव बनाए रखता है. तापमान बढ़ने या घटने के साथ सिलेंडर के अंदर का दबाव भी बदलता रहता है. इसी दबाव की वजह से वाल्व खोलते ही गैस पाइप के जरिए बाहर आती है और चूल्हे में जलने लगती है.

एलपीजी को दुनिया भर में सुरक्षित, सुविधाजनक और बाकी ईंधनों की अपेक्षा में साफ ईंधन माना जाता है. घरों से लेकर उद्योगों तक इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और आज भी यह लाखों परिवारों की रसोई का सबसे भरोसेमंद ईंधन बना हुआ है.

